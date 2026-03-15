Vijay Thalapathy : విజయ్ దళపతికి డిప్యూటీ సీఎం పదవి ఖాయమేనా?
Tamil Nadu Assembly Election 2026 : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ విజయ్ దళపతి ప్రకంపనలు రేగుతున్నాయి. అసలు టీవీకే పార్టీ వ్యూహాలు ఏంటి? బీజేపీతో పొత్తు వార్తలు నిజమేనా? కరూర్ తొక్కిసలాటపై సీబీఐ విచారణలో ఏం తేల్చారు?
తమిళనాట త్రిముఖ పోరు: డీఎంకే వర్సెస్ టీవీకే.. విజయ్ వ్యూహం ఫులిస్తుందా?
తమిళ సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర నటుడిగా వెలుగొందుతున్న విజయ్ దళపతి, తన రాజకీయ పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) ద్వారా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడం తమిళనాట పెను సంచలనాన్ని సృష్టించింది. తన సినిమాల్లో లాగే విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశం కూడా ఎన్నో ఉత్కంఠభరిత పరిణామాల మధ్య సాగుతోంది. అయితే, సెప్టెంబర్ 27, 2025న కరూర్ జిల్లాలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణంలో ఒక పెద్ద మలుపుగా మారింది.
సీబీఐ విచారణలో విజయ్ : ఏం జరిగింది?
కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రస్తుతం కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (CBI) విచారణ జరుపుతోంది. దీనిలో భాగంగా విజయ్ ఇప్పటికే మూడుసార్లు విచారణకు హాజరయ్యారు. తాజాగా ఢిల్లీలోని సీబీఐ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆయన సుమారు ఏడు గంటల పాటు అధికారుల ప్రశ్నలను ఎదుర్కొన్నారు. షెడ్యూల్ కంటే ఏడు గంటలు ఆలస్యంగా సభకు ఎందుకు వచ్చారు? రద్దీ పెరిగినా ప్రసంగాన్ని ఎందుకు కొనసాగించారు? ఘటన జరిగిన వెంటనే చెన్నైకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? అనే అంశాలపై సీబీఐ అధికారులు ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
బీజేపీ బిగ్ ఆఫర్ : విజయ్ దళపతికి డిప్యూటీ సీఎం పదవి
మరోవైపు, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీజేపీ, టీవీకే మధ్య పొత్తు చర్చలు చివరి దశకు చేరుకున్నట్లు సమాచారం. ఎన్డీయే (NDA) కూటమిలో చేరితే విజయ్కి డిప్యూటీ సీఎం పదవిని కట్టబెట్టేందుకు బీజేపీ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే, రాష్ట్రంలోని 234 స్థానాల్లో సుమారు 80 స్థానాలను టీవీకేకు ఇచ్చేందుకు బీజేపీ ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం. విజయ్ ఉన్న క్రేజ్ను ఉపయోగించుకుని, కనీసం 2 శాతం ఓట్లు సాధించినా అది తమ విజయానికి కీలకం అవుతుందని బీజేపీ అంచనా వేస్తోంది.
టీవీకే విజయ్ బలాలు.. బలహీనతలు ఏంటి?
51 ఏళ్ల విజయ్ ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఆయనకున్న మాస్ ఫాలోయింగ్, యువతలో ఉన్న క్రేజ్ పార్టీకి పెద్ద బలం. సామాజిక న్యాయం, ద్విభాషా విధానం వంటి అంశాలను ఆయన తన సిద్ధాంతాలుగా ప్రకటించారు. మహిళలకు ఆరు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు, నెలవారీ ఆర్థిక సాయం వంటి సూపర్ సిక్స్ హామీలను ఆయన ప్రకటించారు. అయితే, రాజకీయ అనుభవం లేకపోవడం, పార్టీలో ఆయన ఒక్కరే స్టార్ క్యాంపెయినర్గా ఉండటం కొంత బలహీనతగా కనిపిస్తోంది.
విజయ్ దళపతి ముందున్న అవకాశాలు.. సవాళ్లు ఏమిటి?
తమిళనాడులో దశాబ్దాలుగా ఏలుతున్న డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదగాలని విజయ్ భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువ ఓటర్లు మార్పు కోరుకుంటున్న తరుణంలో ఇది ఆయనకు మంచి అవకాశం. కానీ, కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన ఆయన ప్రతిష్ఠకు కొంత విఘాతం కలిగించింది. డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే వంటి బలమైన క్షేత్రస్థాయి యంత్రాంగం ఉన్న పార్టీలను ఢీకొట్టడం విజయ్కు పెద్ద సవాల్గా మారనుంది. ప్రస్తుతం డీఎంకే ద్రావిడ మోడల్ 2.0 నినాదంతో ముందుకు వెళ్తుండగా, విజయ్ తన సొంత ముద్ర వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
టీవీకే విజయ్ : సస్పెన్స్లో పొత్తుల వ్యవహారం
బీజేపీతో పొత్తు వార్తలను టీవీకే నేతలు కొట్టిపారేస్తున్నారు. పార్టీ జాయింట్ జనరల్ సెక్రటరీ నిర్మల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. బీజేపీని తమ సైద్ధాంతిక శత్రువుగా అభివర్ణించారు. పొత్తుల వార్తలు కేవలం ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు చేస్తున్న ప్రచారంగా ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, ఒక రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈ చర్చల్లో మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఎన్నికల తేదీల ప్రకటన వచ్చిన ఉన్న తరుణంలో, విజయ్ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో అనేది ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.