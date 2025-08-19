ఎయిర్పోర్ట్ తరహాలో రైళ్లలో లగేజ్ వెయిట్! ఏ కోచ్లో ఎంత లగేజీ తీసుకెళ్లవచ్చో తెలుసా?
Indian Railways Baggage Rules: భారత రైల్వే తాజాగా తన లగేజీ విధానాన్ని కఠినతరం చేస్తోంది. ఇకపై లగేజీ పరిమితులు కఠినంగా అమలు చేయనున్నది. ఆ నిబంధనలు ఏంటి?
రైల్వే లగేజీకి కొత్త నిబంధన..
Indian Railways Baggage Rules: భారతదేశంలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు రైలులో ప్రయాణిస్తారు. ప్రయాణీకుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రైల్వేలు నిరంతరం కొత్త నియమాలు, నిబంధనలను అమలు చేస్తాయి. విమానాశ్రయాల మాదిరిగానే, రైల్వే స్టేషన్లలో కూడా లగేజీ నియమాలు వర్తిస్తాయని మీకు తెలుసా?
అంటే.. ప్రతి ప్రయాణీకుడి లగేజీ బరువు రైల్వే కోచ్ ప్రకారం నిర్ణయించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, రైల్వేల లగేజీ నియమం ఏమిటి? ఏ కోచ్లో ఎంత లగేజీ తీసుకవెళ్లవచ్చు ? అనేది తెలుసుకుందాం.
బరువుపైనే కాదు, బ్యాగ్ సైజుపై కూడా..
రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రయాణ సమయంలో ప్రతి ప్రయాణీకుడి లగేజీ బరువు మాత్రమే కాకుండా బ్యాగ్ పరిమాణం కూడా వర్తిస్తుంది. నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రయాణీకుల బ్యాగ్ చాలా పెద్దదిగా ఉండి, కోచ్లో ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తే, దానిపై జరిమానా కూడా విధించవచ్చు. అంటే బరువు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, పెద్ద సైజు బ్యాగ్ సమస్యనే.
ఏ కోచ్లో ఎంత లగేజీని తీసుకెళ్లవచ్చు?
భారతీయ రైల్వేలు ప్రయాణీకుల తరగతిని బట్టి ఉచిత లగేజీ పరిమితిని నిర్ణయించాయి. ఈ పరిమితి ప్రకారం, ఫస్ట్ ఏసీ ప్రయాణీకులు 70 కిలోల వరకు లగేజీని తీసుకెళ్లవచ్చు. సెకండ్ ఏసీ ప్రయాణీకులు 50 కిలోల వరకు, థర్డ్ ఏసీ ప్రయాణీకులు 40 కిలోల వరకు లగేజీని తీసుకెళ్లవచ్చు.
వీటితో పాటు స్లీపర్ క్లాస్ ప్రయాణీకులు 40 కిలోల వరకు లగేజీని తీసుకెళ్లవచ్చు, జనరల్, సెకండ్ సిట్టింగ్ ప్రయాణీకులు 35 కిలోల వరకు లగేజీని తీసుకెళ్లవచ్చు.
జరిమానాలిలా..
రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం.. నిర్దేశించిన పరిమితి కంటే 10 కిలోల వరకు ఎక్కువ లగేజీని తీసుకెళ్లడంలో సడలింపు ఉంటుంది, కానీ బరువు అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ప్రయాణీకులు స్టేషన్కు వెళ్లి లగేజీని బుక్ చేసుకోవాలి. నిర్దేశించిన పరిమితి కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్లినందుకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఒక ప్రయాణీకుడు బుకింగ్ పరిమితి కంటే ఎక్కువ లగేజీని తీసుకెళ్తున్నట్లు తేలితే.. అతడిపై ఫైన్ విధించబడుతుంది. ఈ ఫైన్ సాధారణ రేటు కంటే 1.5 రెట్లు ఉంటుంది. అంటే బుకింగ్ లేకుండా పరిమితి కంటే ఎక్కువ బరువు తీసుకెళ్లడం ఇక జేబుకు భారమే.
ఈ నియమం ఎందుకు ?
రైల్వే అధికారుల ప్రకారం.. ప్రయాణీకుల భద్రత, సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నియమాన్ని రూపొందించారు. చాలా సార్లు ప్రయాణీకులు తమతో చాలా సామాను తీసుకువెళతారు, దీని వలన కోచ్లోని ఇతర ప్రయాణీకులు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. ఇది కాకుండా, అదనపు సామాను భద్రతా దృక్కోణం నుండి కూడా ముప్పు. కాబట్టి నియమాన్ని కఠినంగా అమలు చేయాలని భావిస్తోంది.