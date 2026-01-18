Free iPhone : పాత చెత్త ఇస్తే కొత్త ఐఫోన్ వస్తుందిరోయ్.. అస్సలు మిస్ అవ్వకండి!
Free iPhone : మీ ఇంట్లోని పాత ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను మార్చుకుని కొత్త ఆపిల్ ఐఫోన్, ఎయిర్పాడ్స్ లేదా మ్యాక్బుక్ పొందే అద్భుత అవకాశం యాప్ట్రానిక్స్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆపిల్ లవర్స్కు పండగే.. మాస్ ఆఫర్ అంటే ఇదే.. ఒక్క రూపాయి కట్టొద్దు, ఆపిల్ పట్టుకెళ్ళు !
ఆపిల్ ఉత్పత్తులు చాలా ఖరీదైనవిగా ఉంటాయి. చాలా వరకు ఎవరైనా కొత్త ఆపిల్ ప్రోడక్ట్ కొనాలని అనుకున్నప్పుడు, రిటైలర్లు అందించే కొన్ని ఆఫర్లపై ఆధారపడుతుంటారు. క్రెడిట్ కార్డ్ క్యాష్బ్యాక్లు, పండుగ డిస్కౌంట్లు లేదా పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ వంటివి ఇందులో ఉంటాయి. సాధారణంగా మనం వాడే పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఇస్తే కొంత మొత్తం తగ్గించి కొత్త ఫోన్ను ఇస్తుంటారు.
కానీ, ఇప్పుడు చరిత్రలో తొలిసారిగా ఆపిల్ ఉత్పత్తులపై ఒక సూపర్ ఆఫర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఆఫర్ ద్వారా కేవలం పాత ఫోన్ మాత్రమే కాకుండా, ఏకంగా 10 రకాల పాత ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఒకేసారి ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. దీంతో మీరు ఒక్క రూపాయి కట్టకుండానే ఐఫోన్ ను పొందవచ్చు.
ఏ వస్తువులు ఎక్స్ఛేంజ్ చేయవచ్చు?
ఈ ఆఫర్ ప్రధాన విశేషం ఏమిటంటే, మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే వస్తువులు ఆపిల్ బ్రాండ్వే కానవసరం లేదు. అవి ఏ కంపెనీకి చెందినవైనా పర్వాలేదు. అలాగే అవి ఏ కండిషన్లో ఉన్నా తీసుకుంటారు.
మీ ఇంట్లో ఉండే పాత ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులైన టోస్టర్లు, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లు, పాత ఫోన్లు, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు, బ్లూటూత్ స్పీకర్లు, ల్యాప్టాప్లు వంటివి ఏవైనా సరే ఎక్స్ఛేంజ్ చేయవచ్చు. ఆ వస్తువు ఎంత పాతదైనా, పనిచేయని స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది. గరిష్ఠంగా ఒకేసారి 10 వస్తువులను కలిపి ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఆపిల్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రీగా ఎలా వస్తుంది?
ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా మీరు ఉచితంగా ఆపిల్ ఎయిర్పాడ్స్, ఆపిల్ వాచ్ లేదా భారీ డిస్కౌంట్తో ఐఫోన్, మ్యాక్బుక్ పొందే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తున్న 10 పాత వస్తువుల సగటు విలువ ఒక్కోదానికి రూ. 3,000 అనుకుందాం.
అప్పుడు మొత్తం 10 వస్తువులకు కలిపి మీకు రూ. 30,000 విలువైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ మొత్తంతో మీరు ఉచితంగా ఒక జత ఆపిల్ ఎయిర్పాడ్స్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. లేదా మీరు కొనాలనుకుంటున్న కొత్త ఐఫోన్, మ్యాక్బుక్ ధరలో ఈ రూ. 30,000 తగ్గించుకోవచ్చు.
ఈ ఆఫర్ ఎవరు అందిస్తున్నారు?
ఈ అద్భుతమైన ఆఫర్ ప్రస్తుతం భారతదేశం అంతటా ఉన్న 70 యాప్ట్రానిక్స్ (Aptronix) స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రోగ్రామ్ను యాప్ట్రానిక్స్ కోసం సర్విఫై (Servify) అనే సంస్థ నిర్వహిస్తోంది.
వినియోగదారులు తమ పాత వస్తువులను తీసుకుని నేరుగా దగ్గర్లోని యాప్ట్రానిక్స్ స్టోర్కు వెళ్ళవచ్చు. అక్కడ సర్విఫై ప్రతినిధులు మీ వస్తువులను పరిశీలించి వాటి విలువను నిర్ణయిస్తారు.
వస్తువు విలువ నిర్ణయించడం ఎలా?
మీరు ఇచ్చే పాత వస్తువులకు ఎంత ధర వస్తుందనే సందేహం మీకు కలగవచ్చు. దీనికోసం సర్విఫై సంస్థ కొన్ని ప్రామాణిక రేట్లను నిర్ణయించింది. అంతేకాకుండా, మీ నగరంలోని ఇతర లోకల్ ట్రేడ్-ఇన్ పార్టనర్లు ఇచ్చే ధరతో సమానంగా వీరు కూడా ధరను అందిస్తామని గ్యారెంటీ ఇస్తున్నారు.
అంటే, మీ పాత వస్తువుకు మార్కెట్లో లభించే అత్యుత్తమ ఎక్స్ఛేంజ్ విలువను యాప్ట్రానిక్స్ స్టోర్లలో పొందవచ్చు అన్నమాట.
ఈ ఆఫర్ వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి?
ఒక పాత వస్తువుకు బదులుగా పది వస్తువులను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈ సంస్థ ఎందుకు సిద్ధపడింది? దీని వెనుక ఒక బలమైన పర్యావరణ హిత కారణం ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను (E-waste) సేకరించి, వాటిని నైతికంగా రీసైకిల్ చేయడం లేదా సరైన పద్ధతిలో డిస్పోజ్ చేయడం ఈ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం.
డిజిటల్ వ్యర్థాల వల్ల పర్యావరణానికి జరిగే నష్టాన్ని తగ్గించడానికి ఈ సంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, సేకరించిన వ్యర్థాలకు పరిహారంగా, పర్యావరణ సమతుల్యత కోసం మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపడుతున్నారు. కాబట్టి, ఇది కేవలం డిస్కౌంట్ ఆఫర్ మాత్రమే కాదు, పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగం కూడా.