మొన్నటి వరకు సైబర్ నేరాలకు ప్రసిద్ధి.. నేడు జీడిపప్పుకు కేరాఫ్ అడ్రస్
Cheapest Cashews: జీడిపప్పు కొనాలంటే కిలోకు వందల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే మన దేశంలో ఓ జిల్లాలో మాత్రం జీడిపప్పు టమాటా ధరకు లభిస్తాయి. ఒకప్పుడు సైబర్ నేరాలకు పేరుపొందిన ఆ ప్రాంతం ఇప్పుడు జీడిపప్పు సాగుతో గుర్తింపు పొందుతోంది.
జీడిపప్పు సాగుకు అనుకూలమైన ప్రాంతం
జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని సంథాల్ పరగణా ప్రాంతంలో ఉన్న జామ్తారా జిల్లా ప్రకృతి అందాలకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి వాతావరణం జీడిపప్పు సాగుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎర్రటి లోమ్ నేలలు, మోస్తరు వర్షపాతం, ఆహ్లాదకరమైన ఉష్ణోగ్రతలు కాజూ చెట్ల పెరుగుదలకు సహకరిస్తాయి. ఈ ప్రాంతంలో గతంలో పొలాల చుట్టూ సరిహద్దు మొక్కలుగా నాటిన కొన్ని మొక్కలు కాలక్రమంలో పెద్ద కాజూ చెట్లుగా మారాయి. దీంతో ప్రస్తుతం జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో జీడిపప్పు తోటలు కనిపిస్తున్నాయి. స్థానిక రైతులకు కాజూ సాగు ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఒకప్పుడు సైబర్ నేరాల కారణంగా వార్తల్లో నిలిచిన జామ్తారా ఇప్పుడు కాజూ ఉత్పత్తితోనూ గుర్తింపు పొందుతోంది.
ఇక్కడ జీడిపప్పు ఎందుకు అంత చౌక?
జామ్తారాలో కాజూలు తక్కువ ధరకు లభించడానికి ప్రధాన కారణం సాగు ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటమే. గోవా, కేరళ వంటి తీర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ వ్యవసాయ భూముల ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే స్థానికంగా కూలీలు అందుబాటులో ఉండటంతో వ్యవసాయ పనులకు అయ్యే ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది. దీనికి తోడు రైతులు తమ పంటను విక్రయించడానికి పెద్ద వ్యాపారులపై పూర్తిగా ఆధారపడటం లేదు. స్థానిక మార్కెట్లు, చిన్న సహకార సంఘాల ద్వారా నేరుగా వినియోగదారులకు విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో మధ్యవర్తుల ప్రమేయం తగ్గి రైతులకు కొంత ఆదా అవుతోంది. ఇతర కాజూ ఉత్పత్తి ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ ధరలు 25 నుంచి 30 శాతం వరకు తక్కువగా ఉంటాయని సమాచారం.
కూరగాయల్లా రోడ్ల పక్కనే విక్రయాలు
సాధారణంగా జీడిపప్పు కొనాలంటే సూపర్ మార్కెట్లు, డ్రైఫ్రూట్స్ దుకాణాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కానీ జామ్తారాలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ రోడ్ల పక్కన చిన్న దుకాణాలు, తోపుడు బండ్లపై కాజూలను విక్రయిస్తుంటారు. కూరగాయలు కొనుగోలు చేసినట్లుగానే ప్రజలు కాజూలను కూడా సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా స్థానికంగా పండించిన పచ్చి కాజూలు కిలో రూ.50కే లభిస్తాయి.
కాజూ రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలివే
జామ్తారాలో కాజూ సాగు పెరుగుతున్నప్పటికీ రైతులు కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇక్కడ చాలామంది రైతులు కాజూ పండ్ల నుంచి తీసిన ముడి కాజూలను అలాగే విక్రయిస్తున్నారు. వాటిని శుద్ధి చేసి, ప్రాసెస్ చేసి, ప్యాకింగ్ చేసే సదుపాయాలు తగినంతగా లేకపోవడంతో అధిక లాభాలు పొందలేకపోతున్నారు. మరోవైపు సరైన నిల్వ సదుపాయాలు లేకపోవడం కూడా రైతులకు ఇబ్బందిగా మారుతోంది. కాజూలను ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచే సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో పంట చేతికి వచ్చిన వెంటనే తక్కువ ధరకు విక్రయించాల్సి వస్తోంది. మార్కెట్లకు సరైన రవాణా, వ్యాపార సంబంధాలు లేకపోవడం కూడా రైతుల ఆదాయంపై ప్రభావం చూపుతోంది.
ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలు వస్తే రైతులకు మరింత లాభం
జామ్తారా కాజూ పరిశ్రమ మరింత అభివృద్ధి చెందాలంటే స్థానికంగా ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాజూలను శుద్ధి చేయడం, తొక్క తొలగించడం, గ్రేడింగ్, ప్యాకేజింగ్ వంటి పనులకు అవసరమైన సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వస్తే రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. అలాగే కోల్డ్ స్టోరేజీలు, మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు, మార్కెటింగ్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాలి. రైతులు నేరుగా పెద్ద మార్కెట్లకు తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించే అవకాశం కల్పిస్తే మధ్యవర్తులపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖలు తగిన ప్రోత్సాహం అందిస్తే జామ్తారా కాజూ పరిశ్రమ మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉంది.