భారతదేశంలోని ఈ నదుల్లో బంగారం దొరుకుతుంది.. ఇసుక నుంచి బంగారాన్ని ఎలా తీస్తారంటే?
Indian Rivers Gold: భారతదేశంలోని కొన్ని నదుల ఇసుకలో బంగారు రేణువులు లభిస్తాయి. కొండలు, రాళ్ల నుంచి కొట్టుకొచ్చే ఈ బంగారు కణాలను ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో వేరు చేసి సేకరిస్తారు. ఏ నదుల్లో బంగారం లభిస్తుంది? ఇసుక నుంచి దాన్ని ఎలా వెలికితీస్తారో తెలుసుకుందాం
స్వర్ణరేఖ నది.. పేరులోనే బంగారం
జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహించే స్వర్ణరేఖ నది బంగారు రేణువులకు ప్రసిద్ధి చెందింది. స్వర్ణరేఖ అంటే బంగారు రేఖ అని అర్థం. ఈ నదికి ఆ పేరు రావడానికి కూడా ఇక్కడి ఇసుకలో లభించే బంగారు కణాలే కారణమని చెబుతుంటారు. ఈ నది ఇసుకలో చిన్నచిన్న బంగారు రేణువులు కనిపిస్తాయి. స్థానికంగా నివసించే కొందరు ప్రజలు తరతరాలుగా నది ఇసుకను సేకరించి, నీటితో కడిగి బంగారు కణాలను వేరు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకమైన జల్లెడలు, పాత్రలను ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈ విధానంలో లభించే బంగారం చాలా తక్కువ పరిమాణంలోనే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కొన్ని కుటుంబాలకు ఇది అదనపు ఆదాయ వనరుగా ఉంది.
ఇబ్ నది.. స్థానికులకు జీవనాధారం
ఒడిశాలోని సుందర్గఢ్ జిల్లాలో ప్రవహించే ఇబ్ నది కూడా బంగారు రేణువులు లభించే నదుల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ నది ఇసుకలో అక్కడక్కడా చిన్నపాటి బంగారు కణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో కొందరు స్థానిక కుటుంబాలు నది ఇసుకను సేకరించి, అందులోని బంగారు రేణువులను వేరు చేస్తుంటారు. చిన్న స్థాయిలో చేపట్టే ఈ పనిపై వారి ఆదాయం కొంతవరకు ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ బంగారం చాలా తక్కువ మొత్తంలో లభిస్తుంది. చాలా శ్రమతో కొద్దిపాటి బంగారాన్ని మాత్రమే సేకరించగలుగుతారు.
మహానది.. ఇసుకలోనూ బంగారు ఆనవాళ్లు
ఒడిశాలో ప్రవహించే మహానది కూడా బంగారు ఆనవాళ్లు ఉన్న నదుల్లో ఒకటిగా పేర్కొంటారు. ఈ నది ప్రవహించే క్రమంలో కొండలు, రాళ్ల నుంచి విడిపోయిన ఖనిజాలు నీటితో పాటు ప్రయాణించి నదీ గర్భంలో పేరుకుపోతాయి. వీటిలో కొన్నిచోట్ల బంగారు కణాలు కూడా ఉండవచ్చు. అయితే మహానదిలో బంగారం లభించే పరిమాణం అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకేలా ఉండదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే బంగారు ఆనవాళ్లు కనిపించే అవకాశం ఉంది. నదీ ఇసుక, గులకరాళ్లు, మట్టి వంటి పదార్థాల్లో ఉండే భారీ ఖనిజాలను వేరు చేసే ప్రక్రియ ద్వారా బంగారు రేణువులను సేకరించవచ్చు. దీన్నే ప్లేసర్ మైనింగ్ (Placer Mining) అంటారు.
చిన్న ఉపనదుల్లోనూ బంగారు రేణువులు
పెద్ద నదులతో పాటు వాటికి అనుబంధంగా ఉండే చిన్న ఉపనదులు, వాగుల్లోనూ బంగారు కణాలు లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కట్కారీ వంటి చిన్న నీటి ప్రవాహాల గురించి ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తావిస్తుంటారు. కొండ ప్రాంతాల నుంచి ప్రవహించే నీరు రాళ్లను, మట్టిని కొట్టుకొచ్చేటప్పుడు వాటిలోని ఖనిజాలు కూడా నదుల్లోకి చేరుతాయి. నీటి ప్రవాహ వేగం తగ్గిన ప్రాంతాల్లో బరువైన ఖనిజాలు అడుగున పేరుకుపోతాయి. బంగారం సాధారణ ఇసుక కంటే ఎక్కువ బరువు కలిగి ఉండటంతో కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమవుతుంది. అందుకే పెద్ద నదులతో పోలిస్తే కొన్ని చిన్న వాగులు, ఉపనదుల వద్ద బంగారు రేణువుల సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రతి చిన్న నదిలోనూ బంగారం ఉంటుందని అనుకోవడం సరికాదు.
నదుల ఇసుక నుంచి బంగారాన్ని ఎలా వెలికితీస్తారు?
నదుల ఇసుక నుంచి బంగారాన్ని వేరు చేయడానికి ప్రధానంగా ప్లేసర్ మైనింగ్, గోల్డ్ ప్యానింగ్ (Gold Panning) పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో కొన్ని దశలు ఉంటాయి.
ఇసుక సేకరణ: ముందుగా బంగారు కణాలు ఉండే అవకాశం ఉన్న నదీ తీర ప్రాంతాల నుంచి ఇసుక, గులకరాళ్లు, గట్టి మట్టిని సేకరిస్తారు.
జల్లెడ పట్టడం: సేకరించిన మిశ్రమాన్ని జల్లెడతో వడకట్టి పెద్ద రాళ్లు, ఇతర వ్యర్థాలను తొలగిస్తారు.
నీటితో కడగడం: మిగిలిన ఇసుకను ప్రత్యేకమైన గిన్నె లేదా పాన్లో వేసి నీటితో తిప్పుతూ కడుగుతారు. తక్కువ బరువున్న ఇసుక, మట్టి నీటితో పాటు బయటకు వెళ్లిపోతాయి.
బంగారు కణాలను వేరు చేయడం: బంగారం ఎక్కువ బరువు కలిగి ఉండటంతో పాత్ర అడుగున మిగులుతుంది. ఇలా చిన్నచిన్న బంగారు రేణువులను సేకరిస్తారు.
శుద్ధి చేయడం: సేకరించిన బంగారంలో ఇతర ఖనిజాలు, మలినాలు ఉంటే వాటిని తొలగించి మరింత శుద్ధి చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియను నిపుణుల పర్యవేక్షణలో, అనుమతులు ఉన్న శుద్ధి కేంద్రాల్లోనే చేపట్టాలి.
అయితే ఈ పద్ధతిలో బంగారం సేకరించడం అంత సులభం కాదు. గంటల తరబడి శ్రమించినా కొద్దిపాటి బంగారం మాత్రమే లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నదుల్లో ఇసుక తవ్వకం, ఖనిజాల సేకరణకు సంబంధించి ప్రభుత్వ అనుమతులు, పర్యావరణ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.