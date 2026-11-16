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- Vande Bharat Express: బ్రేకులు ఫెయిల్.. 463 కిలోమీటర్లు దూసుకెళ్లిన వందే భారత్ రైలు.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
Vande Bharat Express: బ్రేకులు ఫెయిల్.. 463 కిలోమీటర్లు దూసుకెళ్లిన వందే భారత్ రైలు.. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
Vande Bharat Express: జార్ఖండ్ నుంచి ఉత్తర ప్రదేశ్కు ఖాళీగా వెళ్తున్న వందే భారత్ రైలు బ్రేకులు లేకుండా ఏకంగా 463 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించింది. ఈ తీవ్ర భద్రతా లోపంపై దక్షిణ తూర్పు రైల్వే విచారణకు ఆదేశించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
వందే భారత్ రైలు: లోకో పైలట్ వార్నింగ్ ఇచ్చినా పట్టించుకోని అధికారులు
జార్ఖండ్ నుంచి ఉత్తర ప్రదేశ్కు వెళ్తున్న ఒక ఖాళీ వందే భారత్ రైలు ఎలాంటి కోచ్ బ్రేకులు పనిచేయకుండానే దాదాపు 463 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించింది. ఈ సంచలన ఘటన అక్టోబర్ 24వ తేదీన చోటు చేసుకుంది. జార్ఖండ్లోని హటియా నుంచి ఉత్తర ప్రదేశ్లోని ఝాన్సీకి ఈ ఖాళీ చైర్ కార్ రైలును తరలిస్తున్నారు.
ఈ ప్రయాణం కోసం సాధారణంగా ఒక సరుకు రవాణా రైలు ఇంజిన్ను వినియోగించారు. నిబంధనల ప్రకారం, వందే భారత్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను మాల్గాడి ఇంజిన్ బ్రేక్ సిస్టమ్తో అనుసంధానం చేయడం చాలా ముఖ్యం. అప్పుడే రైలు మొత్తానికి బ్రేకులు సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. కానీ, ఈ ప్రక్రియలో తీవ్రమైన సాంకేతిక లోపం జరిగింది.
లోకో పైలట్ల హెచ్చరికలు.. అధికారుల నిర్లక్ష్యం
హటియా స్టేషన్ నుంచి రైలు బయలుదేరిన తర్వాత లోకో పైలట్ బ్రేక్ పవర్ టెస్ట్ నిర్వహించారు. అప్పుడే కోచ్ల బ్రేకులు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదని, చాలా బలహీనంగా ఉన్నాయని గుర్తించారు. వెంటనే రాంచీ స్టేషన్కు చేరుకోగానే సెక్షన్ కంట్రోలర్, ట్రాక్షన్ లోకో కంట్రోలర్కు రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు.
అయినప్పటికీ, రైలును అక్కడే ఆపకుండా అదే స్థితిలో ముందుకు వెళ్లేందుకు అధికారులు అనుమతినిచ్చారు. ఆ తర్వాత మురి స్టేషన్ వద్ద రైలును టేకప్ చేసిన మరో లోకో పైలట్ కూడా బ్రేకులు పనిచేయడం లేదని కంట్రోలర్లకు స్పష్టంగా సమాచారం అందించాడు. బీపీ ప్రెజర్ తగ్గించినప్పటికీ బ్రేకులు పడటం లేదని చెప్పినా, రైలు ప్రయాణం మాత్రం ఆగలేదు.
డీడీయూ స్టేషన్లో బయటపడ్డ అసలు నిజాలు
ఉత్తర ప్రదేశ్లోని చందౌలీ జిల్లాలో ఉన్న దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జంక్షన్కు రైలు చేరుకున్న తర్వాతే అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ రైల్వే సిబ్బంది ఈ ఫిర్యాదును సీరియస్గా తీసుకుని తనిఖీలు చేపట్టారు. రైలులోని అన్ని కోచ్ల బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను వేరు చేసి ఉంచినట్లు గుర్తించారు.
అందుకే కోచ్లలో అస్సలు బ్రేకులు పడలేదు. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో కేవలం ఇంజిన్ బ్రేకులు, రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ సాయంతోనే రైలు ఏకంగా 463 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కవర్ చేసింది. కోచ్ల బ్రేకులు ఏ దశలోనూ సహకరించకపోయినా రైలును అలాగే పరుగులు పెట్టించడం పట్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బహుళస్థాయిలో తీవ్రమైన లోపాలు
ఈ ఘటనపై దక్షిణ తూర్పు రైల్వే (SER) ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టింది. కోచ్, వ్యాగన్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది, సెక్షన్ కంట్రోలర్లు, ట్రాక్షన్ కంట్రోలర్లు అలాగే రైలు నడిపిన సిబ్బంది పాత్రపై పలు ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. రైలును పంపే ముందు మెయింటెనెన్స్ సిబ్బంది బ్రేకులు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయడంలో విఫలమయ్యారు.
అంతేకాకుండా, రైలు నడిపిన సిబ్బందికి వందే భారత్ అధునాతన బ్రేకింగ్ సిస్టమ్పై పూర్తి అవగాహన లేకపోవడం కూడా ఈ పెద్ద పొరపాటుకు ప్రధాన కారణమని తేలింది. సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా పెను ప్రమాదం ముంచుకొచ్చే అవకాశం ఉండేదని రైల్వే అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
రైల్వే శాఖ విచారణ
ఈ భద్రతా వైఫల్యాన్ని రైల్వే శాఖ అత్యంత తీవ్రమైన విషయంగా పరిగణించింది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమైతే భారీ ప్రాణనష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. నవంబర్ 7వ తేదీన జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం, రాంచీ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ (DRM) ఈ పూర్తి ఘటనపై విచారణ జరిపి బాధ్యులైన సిబ్బందిని గుర్తించాలని ఆదేశించారు.
భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా కఠినమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. కాగా, అస్సాంలో కోల్కతా-సైరాంగ్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పిన ఘటనకు కొద్దిరోజుల ముందే ఈ ఉదంతం జరగడం రైల్వే వ్యవస్థలో భద్రతా ప్రమాణాలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.