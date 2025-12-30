Baba Vanga : 3వ ప్రపంచ యుద్ధం.. భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు.. 2026 లో బాబా వంగా షాక్ !
Baba Vanga 2026 Predictions: 2026 గురించి బాబా వంగా షాకింగ్ విషయాలు చెప్పారు. ఏలియన్స్ రాక, మూడో ప్రపంచ యుద్ధం, తీవ్రమైన ఆర్థిక మాంద్యం, ఏఐ ఆధిపత్యంపై బాబా వంగా అంచనాలు ప్రపంచాన్ని ఆందోళనలో పడేస్తున్నాయి.
ప్రపంచ యుద్ధం, ఏలియన్స్ రాక, బ్యాంకుల పతనం.. వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తున్న బాబా వంగా అంచనాలు!
Baba Vanga Predictions 2026 : ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన భవిష్యవాణులతో ప్రసిద్ధి చెందిన బాబా వంగా గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. బాల్కన్ నోస్ట్రడామస్ గా గుర్తింపు పొందిన వంగా బాబా 1996లో మరణించినప్పటికీ, చనిపోవడానికి ముందే రాబోయే వందల సంవత్సరాలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలను అంచనా వేశారు.
అమెరికాపై 9/11 ఉగ్రదాడి అయినా, బ్రిటన్లో సంభవించిన వరదలైనా, ప్రిన్సెస్ డయానా మరణమైనా ఆమె చెప్పిన అనేక విషయాలు నిజమయ్యాయని ప్రజలు నమ్ముతుంటారు. ఇప్పుడు 2026 సంవత్సరం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ, ఆమె చేసిన అంచనాలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. వచ్చే ఏడాది గురించి ఆమె చెప్పిన విషయాలు కేవలం ఆశ్చర్యకరంగానే కాకుండా, వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఉన్నాయి. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం నుండి ఏలియన్స్ రాక వరకు బాబా వంగా చేసిన ఐదు ప్రధాన అంచనాలు గమనిస్తే..
మూడో ప్రపంచ యుద్ధం, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు
బాబా వంగా 2026కి సంబంధించి చేసిన అత్యంత భయంకరమైన హెచ్చరిక మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి సంబంధించింది. ఆమె అంచనాల ప్రకారం, ప్రపంచ దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు మహా యుద్ధానికి దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా రష్యా, అమెరికా మధ్య ఘర్షణలు, అలాగే తైవాన్పై చైనా ఆధిపత్యం వంటి అంశాలు యుద్ధ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, భారత్-చైనా సరిహద్దుల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. దక్షిణ చైనా సముద్రంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, కొత్త కూటములు ఏర్పడటం, ప్రాంతీయ ఆధిపత్య పోరు వంటివి ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయాలను పూర్తిగా మార్చివేస్తాయని ఆమె జోస్యం చెప్పారు. ఈ యుద్ధం 2026లో ప్రారంభమై ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను, భౌగోళిక స్వరూపాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది.
నవంబర్ 2026లో గ్రహాంతర వాసుల రాక !
బాబా వంగా చరిత్రలోనే అత్యంత షాకింగ్ భవిష్యవాణి ఏమిటంటే, మానవులు, గ్రహాంతర వాసుల మధ్య మొదటిసారిగా ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏర్పడటం. ఆమె చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, 2026 నవంబర్ నెలలో ఒక పెద్ద అంతరిక్ష నౌక భూమి వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
ఇది గనుక నిజమైతే, మానవ చరిత్రలో ఇది అతిపెద్ద మలుపు అవుతుంది. ఇప్పటివరకు కేవలం సినిమాల్లో, కథల్లో మాత్రమే విన్న ఏలియన్స్, నిజంగా మనుషులతో ముఖాముఖి కలుస్తారని ఆమె చెప్పారు. ఈ సంఘటన భూమిపై పెను మార్పులకు కారణమవుతుందని ఆమె హెచ్చరించారు.
మానవాళిపై AI ఆధిపత్యం
ప్రస్తుతం ఏఐ ప్రపంచాన్ని ఏలుతోంది. అయితే, బాబా వంగా దీని గురించి దశాబ్దాల క్రితమే హెచ్చరించారు. ఆమె అంచనా ప్రకారం, 2026 నాటికి AI సాంకేతికత ఎంతగా అభివృద్ధి చెందుతుందంటే, అది మనుషుల నియంత్రణను దాటిపోతుంది.
మానవ శక్తికంటే AI మరింత బలంగా మారుతుందని, మనుషుల జీవితంలోని కీలక నిర్ణయాలను యంత్రాలే తీసుకుంటాయని ఆమె తెలిపారు. ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఒక రకమైన యంత్రాల పాలన మొదలవుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం AI విస్తరిస్తున్న వేగాన్ని చూస్తుంటే, ఆమె మాటలు నిజమయ్యేలా ఉన్నాయని నిపుణులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
2026లో తీవ్రమైన ఆర్థిక మాంద్యం, బ్యాంకుల పతనం
ఆర్థిక పరంగా కూడా 2026 చాలా గడ్డు కాలంగా ఉండబోతోందని బాబా వంగా అంచనా వేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అస్థిరత ఏర్పడుతుందని, దీనివల్ల అనేక బ్యాంకులు విఫలమవుతాయని ఆమె చెప్పారు. బ్యాంకులపై ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల అవి దివాలా తీసే ప్రమాదం ఉందన్నారు.
కరెన్సీ విలువలలో భారీగా హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు, అంటే డబ్బు వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారుతుంది. షేర్ మార్కెట్లు కుప్పకూలే అవకాశం ఉంది, ద్రవ్యోల్బణం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. గత కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆర్థిక మాంద్యం 2026లో మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతుందని, ఇది సామాన్యుల జీవితాలను అతలాకుతలం చేస్తుందని ఆమె హెచ్చరించారు.
ప్రకృతి విలయం: 8% భూమి నాశనం
బాబా వంగా చెప్పిన మరో భయంకరమైన విషయం ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు సంబంధించినది. 2026లో ప్రకృతి ప్రకోపం ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే, భూమిలో దాదాపు 7 నుండి 8 శాతం భాగం నాశనమయ్యే అవకాశం ఉంది.
భారీ భూకంపాలు, అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు, సముద్రంలో అసాధారణ కదలికలు సంభవించవచ్చని బాబా వంగా తెలిపారు. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి చేసిన అంచనాలు జరుగుతున్న పరిస్థితులకు దగ్గరగా ఉన్నాయని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ విపత్తుల వల్ల భారీ ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది.