Real Color of Sun : పసుపు, ఎరుపు కాదు.. సూర్యుడి అసలు రంగు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు !
Real Color of Sun : సూర్యుడిని మనం సాధారణంగా పసుపు లేదా ఎరుపు రంగులో చూస్తాం కానీ నిజానికి సూర్యుడి అసలు రంగు అదికాదు. సూర్యుడి అసలు రంగు, దాని వెనుక ఉన్న కారణాల పై నాసా శాస్త్రవేత్తలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తున్న సూర్యుడి రంగు అబద్ధమా?
ఎవరైనా మిమ్మల్ని సూర్యుడి రంగు ఏంటి అని అడిగితే, వెంటనే పసుపు లేదా నారింజ అని సమాధానం ఇస్తారు. చిన్నప్పటి నుంచి మనం పాఠ్య పుస్తకాల్లో చూసిన ఫోటోలు, మనం రోజు చూస్తున్నది కూడా ఇదే విషయాన్ని మనకు నేర్పించాయి. కానీ, సూర్యుడి అసలు రంగు తెలిస్తే మీరు కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు. సూర్యుడు నిజంగా ఏ రంగులో ఉంటాడో, మనకు ఎందుకు పసుపు రంగులో కనిపిస్తాడో మీకు తెలుసా?
సూర్యుడు అంటే ఏమిటి?
సూర్యుడు లేదా సూర్యభగవానుడు అని పిలిచే ఈ ఖగోళ వస్తువు, నిజానికి ఒక ధగధగ మండే అగ్ని గోళం. ఇది మన సౌర కుటుంబానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉంది. సూర్యుడు అణు సంలీనం (Nuclear Fusion) ప్రక్రియ ద్వారా శక్తిని పొందుతాడు. దీని పరిమాణం ఎంత పెద్దదంటే, దీని లోపల పది లక్షలకు పైగా భూ గ్రహాలను పెట్టవచ్చు.
సూర్యుడు అత్యంత వేడి ప్లాజ్మాతో నిండిన భారీ గోళం. ఇది అణు సంలీనం ద్వారా నిరంతరం శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తూ, కాంతిని, వేడిని విడుదల చేస్తుంది. ఈ కాంతి, వేడి మాత్రమే భూమిపై జీవానికి ప్రధాన ఆధారం. సూర్యుడి ప్రకాశం వల్లే మన గ్రహంపై జీవం మనుగడ సాగిస్తోంది. అయితే, దీని రంగును మనం పసుపు, ఎరుపు లేదా నారింజ అని భావిస్తాం, కానీ వాస్తవం దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.
సూర్యుడు లేకపోతే ఏమవుతుంది?
సూర్యుడి ఆకారం నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది. ప్రతి 11 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మార్పులు వస్తుంటాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ సూర్యుడు లేకపోతే భూమి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించడం కూడా కష్టమే. సూర్యుడు లేకపోతే భూమిపై జీవం అసాధ్యం అవుతుంది. వేడి, కాంతి లేకపోవడం వల్ల ఈ గ్రహం మొత్తం కటిక చీకటిలో మునిగిపోతుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోయి, మహాసముద్రాలు, నదులన్నీ గడ్డకట్టుకుపోతాయి. మొక్కలలో కిరణజన్య సంయోగక్రియ ఆగిపోతుంది, దీంతో ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి నిలిచిపోతుంది. దీనివల్ల సమస్త జీవరాశి అంతరించిపోతుంది. అలాగే, సూర్యుడి గురుత్వాకర్షణ శక్తి లేకపోతే, భూమి అంతరిక్షంలో దిక్కులేకుండా తిరుగుతూ ఇతర గ్రహాలను లేదా ఉల్కలను ఢీకొట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది.
సూర్యుడి రంగు పసుపా? ఎరుపా?
సాధారణంగా మంటలు మండుతున్నప్పుడు ఎరుపు, నారింజ లేదా పసుపు రంగులో కనిపిస్తాయి. సూర్యుడు కూడా మండుతున్న అగ్ని గోళం కాబట్టి, దాని రంగు కూడా అలాగే ఉంటుందని మనం భావిస్తాం. ఉదయం సూర్యోదయం, సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం సమయంలో సూర్యుడు ఎర్రటి రంగులో కనిపిస్తాడు. పగటిపూట నారింజ, పసుపు రంగులో ప్రకాశిస్తాడు.
పగటి సమయంలో సూర్యుడిని నేరుగా కళ్ళతో చూడటం అసాధ్యం, ఎందుకంటే అందులోని కాంతి మన కళ్ళను దెబ్బతీస్తుంది. అయితే, శాస్త్రీయ ఆధారాల ప్రకారం, సూర్యుడి వాస్తవ రంగు మనం అనుకుంటున్నదానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. మనం చూస్తున్న రంగు కేవలం మన వాతావరణం సృష్టించే భ్రమ మాత్రమేనని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
నిజానికి సూర్యుడి రంగు ఏంటి?
సూర్యుడు తన స్థానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు, భూమి దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది. సూర్యుడు దాదాపు సమాన పరిమాణంలో వైలెట్, నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపు, ఎరుపుతో సహా మొత్తం దృశ్య స్పెక్ట్రమ్ లో కాంతిని విడుదల చేస్తాడు. పరిశోధకుల ప్రకారం, ఈ అన్ని రంగుల తరంగదైర్ఘ్యాలను కలిపినప్పుడు, వచ్చే ఫలితం తెలుపు రంగులో ఉంటుంది.
కాబట్టి, అంతరిక్షం నుండి లేదా భూమి వాతావరణం పైనుండి చూసినప్పుడు సూర్యుడు తెలుపు రంగులో కనిపిస్తాడు. సూర్యుడి స్పెక్ట్రమ్ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది. అంటే ఇందులో ఏ ఒక్క రంగూ ఎక్కువ కావడం లేదా తగ్గడం జరగదు. అందుకే సూర్యుడు తెలుపు రంగులో ఉంటాడు. అంతరిక్ష వ్యోమగాములు, ఉపగ్రహాలు తీసిన ఫోటోలలో సూర్యుడు పసుపు రంగులో కాకుండా, ప్రకాశవంతమైన తెల్లని బిందువులా కనిపిస్తాడు.
సూర్యుడు పసుపు రంగులో ఎందుకు కనిపిస్తాడు?
భూమిపై నుండి చూసినప్పుడు సూర్యుడు పసుపు లేదా ఎరుపు రంగులో కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం రేలీ పరిక్షేపణం అనే ప్రక్రియ. సూర్యకాంతి భూమి వాతావరణంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, గాలిలోని అణువులు, చిన్న కణాలు కాంతిని వెదజల్లుతాయి. నీలం, వైలెట్ వంటి తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం కలిగిన రంగులు ఎక్కువగా చెల్లాచెదురవుతాయి.
దీనికి విరుద్ధంగా, ఎరుపు, పసుపు వంటి ఎక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం కలిగిన రంగులు తక్కువగా చెల్లాచెదురవుతాయి. నేరుగా మన కళ్ళను చేరతాయి. నీలం రంగు ఆకాశంలో కలిసిపోవడం వల్ల, మనకు మిగిలిన పసుపు, ఎరుపు రంగులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అందుకే భూమి నుండి సూర్యుడు పసుపు రంగులో కనిపిస్తాడు.
సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం సమయంలో సూర్యకాంతి వాతావరణంలో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ కాంతి పరిక్షేపణం చెంది, సూర్యుడు మరింత ఎరుపు లేదా నారింజ రంగులో కనిపిస్తాడు. కాలుష్యం, ధూళి, అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు కూడా ఈ రంగు మార్పుకు కారణమవుతాయి.