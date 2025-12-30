- Home
Indian Rupee : రూపాయి పతనం కొనసాగుతూనే ఉంది. మంగళవారం రూపాయి విలువ రూ.90-91 స్థాయికి పడిపోయింది. దీనివల్ల పెట్రోల్, నిత్యావసర సరుకులు, విదేశీ విద్య ఖర్చులు భారీగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. రూపాయి పతనంతో మనకు కలిగే నష్టాలు ఏంటి?
రికార్డు స్థాయికి పడిపోయిన రూపాయి: రూ.90 దాటిన డాలర్, సామాన్యుడిపై ధరల భారం!
భారత కరెన్సీ రూపాయి చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా తన విలువను కోల్పోతోంది. మంగళవారం అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ భారీగా క్షీణించి రూ.90 నుండి రూ.91 స్థాయిని దాటింది. ఈ పరిణామం కేవలం స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులకే కాకుండా, సాధారణ ప్రజల నెలవారీ బడ్జెట్, విదేశీ విద్య ప్రణాళికలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ ఆర్థిక పరిణామం సామాన్యుడి జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేయనుందో ఇక్కడ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రూపాయి పతనం: ఇంటి ఖర్చులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం
రూపాయి పతనం అనేది మీ దైనందిన జీవితంపై పడే ఒక రకమైన కనిపించని పన్ను లాంటిది. ఎందుకంటే, భారత్ తాను వినియోగించే వస్తువులలో ఎక్కువ భాగం విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ఇంధన రంగంలో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
- ఇంధనం, రవాణా ఖర్చులు: భారతదేశం తన అవసరాలకు కావాల్సిన ముడి చమురులో 85% కంటే ఎక్కువ దిగుమతి చేసుకుంటుంది. రూపాయి పతనం.. డాలర్ బలపడటం వల్ల చమురు కొనడానికి ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయి. పెట్రోల్ ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఫలితంగా కూరగాయలు, పాలు, నిత్యావసర సరుకుల ధరలు కూడా పెరుగుతాయి. దీనినే స్టిక్కీ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు, అంటే పెరిగిన ధరలు తగ్గకుండా అలాగే ఉండిపోతాయి.
- వంట నూనెలు, ఆహారం: భారత్ దాదాపు 60% వంట నూనెలను దిగుమతి చేసుకుంటుంది. రూపాయి విలువ తగ్గడం వల్ల స్టోర్లలో వంట నూనె ధరలు నేరుగా పెరుగుతాయి.
- ఎలక్ట్రానిక్స్, గృహోపకరణాలు: స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, టీవీల ధరలు పెరుగుతాయి. మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినా సరే, వాటిలో వాడే చిప్స్, డిస్ప్లేలు వంటివి డాలర్లలోనే కొనుగోలు చేస్తారు. తయారీదారులు ఈ అదనపు భారాన్ని వినియోగదారులపై మోపుతారు. దీనివల్ల గాడ్జెట్ల ధరలు 5 నుండి 10 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇది చేదు వార్త అని చెప్పాలి. మీ ప్రయాణ బడ్జెట్ గత ఒకటి, రెండు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు 10-15 శాతం మేర తగ్గిపోతుంది. రూపాయి పతనంతో మారకంలో మీ రూపాయలకు ఇప్పుడు తక్కువ డాలర్లు లేదా యూరోలు లభిస్తాయి.
విదేశీ విద్య.. విద్యార్థులకు పెనుభారం
రూపాయి పతనం వల్ల అత్యంత తీవ్రంగా నష్టపోయేది విదేశాల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు. రూపాయలలో సంపాదిస్తూ డాలర్లలో ఖర్చు చేసే కుటుంబాల బడ్జెట్ తలకిందులవుతోంది.
- ట్యూషన్ ఫీజుల పెరుగుదల: ఉదాహరణకు ఒక యూనివర్సిటీ సెమిస్టర్ ఫీజు $20,000 అనుకుందాం. గతంలో రూపాయి విలువ 83గా ఉన్నప్పుడు దీనికి రూ.16.6 లక్షలు అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు రూపాయి విలువ 90కి చేరడంతో, అదే ఫీజు చెల్లించడానికి రూ.18 లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే, కాలేజీ ఫీజు పెంచకపోయినా, కేవలం కరెన్సీ మార్పు వల్ల తల్లిదండ్రులు సెమిస్టర్కు అదనంగా రూ.1.4 లక్షలు చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోంది.
- జీవన వ్యయం: న్యూయార్క్, లండన్ లేదా టొరంటో వంటి నగరాల్లో అద్దె, కిరాణా ఖర్చులు భరించలేనంతగా మారాయి. విద్యార్థికి నెలవారీ అలవెన్స్ $1,500 అనుకుంటే, గతంలో దీనికి రూ.1.25 లక్షలు అయ్యేది. ఇప్పుడు అది దాదాపు రూ.1.35 నుండి 1.40 లక్షల వరకు చేరింది.
- విద్యా రుణాలు: చాలా బ్యాంకులు నిర్ణీత మొత్తంలో రూపాయలలో రుణాన్ని మంజూరు చేస్తాయి. రూపాయి విలువ పడిపోవడంతో, ఆ రుణం విలువ డాలర్లలో తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఫండింగ్ గ్యాప్ ఏర్పడి, మంజూరైన రుణం ట్యూషన్ ఫీజుకు సరిపోవడం లేదు. దీంతో కుటుంబాలు తమ పొదుపు మొత్తాన్ని వాడటం లేదా అధిక వడ్డీకి అదనపు రుణాలు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది.
రూపాయి పతనం.. ఎవరికి లాభం?
రూపాయి పతనం అందరికీ నష్టం కలిగించదు. కొన్ని రంగాల వారికి ఇది సానుకూలంగా ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే, ఇది పరిమితంగానే ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- ఐటీ, ఎగుమతిదారులు: ఐటీ సేవలు, వస్త్ర పరిశ్రమ లేదా అమెరికా క్లయింట్ల కోసం పనిచేసే వారికి ఇది అనుకూల సమయం. వారి ఆదాయం డాలర్లలో ఉంటుంది కాబట్టి, రూపాయలలో మార్చినప్పుడు వారి కంపెనీల ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇది ఆయా రంగాలలో ఉద్యోగాలను కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.
- ఎన్నారైలు (NRIs): విదేశాల నుండి ఇంటికి డబ్బు పంపే ప్రవాస భారతీయులకు ఇది లాభదాయకం. వారు పంపే ప్రతి డాలర్కు ఇప్పుడు ఎక్కువ రూపాయలు లభిస్తాయి.
రూపాయి ఎందుకు బలహీనపడుతోంది?
ప్రస్తుత మార్కెట్ విశ్లేషణల ప్రకారం, రూపాయి పతనానికి ఒకే కారణం లేదు. అనేక అంశాలు దీనివెనుక ఉన్నాయి.
- వాణిజ్య లోటు కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్కు డిమాండ్ పెరగడం.
- విదేశీ పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకోవడం.
- భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండే ఆస్తులపై ఆసక్తి తగ్గడం.
- భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) వ్యూహాత్మకంగా కరెన్సీని నియంత్రిస్తుండటం.
- దిగుమతులు పెరగడం, ఆర్థిక వ్యూహాలు, మార్కెట్ ప్రభావం
రాబోయే రోజుల్లో ధరల మోత మోగనుందా? మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇక కష్టకాలమేనా?
రూపాయి పతనంతో మీకు తెలియకుండానే అనేక రకాలుగా మీపై భారం పడుతుంది. రూపాయి విలువ రూ.90+ స్థాయికి చేరడం అంటే అంతర్జాతీయంగా మీ సంపద తగ్గినట్లే లెక్క. మీ పొదుపు విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తక్కువ వస్తువులను కొనుగోలు చేసే శక్తి ఉంటుంది.
రూపాయి విలువ పడిపోతే సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడ్డట్టే. ఎందుకంటే, మనం వాడే పెట్రోల్, డీజిల్ను విదేశాల నుండే కొంటాం. డాలర్ రేటు పెరిగితే పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతాయి. రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ఆటోమేటిక్గా కూరగాయలు, పాలు, నిత్యావసర సరుకుల ధరలు మండిపోతాయి.
అలాగే మనం వాడే వంట నూనెలు, మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీల ధరలు కూడా పెరుగుతాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే.. మీ జీతం పెరగదు, కానీ ఖర్చులు మాత్రం భారీగా పెరుగుతాయి. మీ దగ్గర ఉన్న వంద రూపాయల నోటుకు అంతకుముందు వచ్చినన్ని సరుకులు ఇప్పుడు రావు. మనకు తెలియకుండానే ప్రతి వస్తువుపై ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావడమే అసలైన నష్టం.