Army: భారత అమ్ములపొదిలో మరో అద్భుతం.. రంగంలోకి డ్రోన్ క్యాచర్ సిస్టమ్. ఎలా పనిచేస్తుందంటే.?
Army: మారిన టెక్నాలజీతో పాటు యుద్ధ వ్యూహాలు కూడా మారాయి. శతృవులు దాడి చేసినప్పుడు అలర్ట్ అయ్యేకంటే ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇండియన్ ఆర్మీ మరో కీలక అడుగు వేసింది. డ్రోన్ల దాడులను తిప్పికొట్టే కొత్త వ్యవస్థను తీసుకొస్తోంది
లో–ఆర్సీఎస్ డ్రోన్లకు ఎదురుదాడి కోసం
తక్కువ రాడార్ క్రాస్ సెక్షన్ (Low-RCS) ఉన్న డ్రోన్ల ముప్పు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ భారత సైన్యం కోసం “డ్రోన్ క్యాచర్ సిస్టమ్” కొనుగోలుకు ఆర్ఎఫ్ఐ విడుదల చేసింది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా చిన్న పరిమాణంలో ఉండి రాడార్కు సులభంగా కనిపించని డ్రోన్లను గుర్తించి అడ్డుకునే సామర్థ్యం కల్పించాలన్నది లక్ష్యం. ఇటీవల యుద్ధ వాతావరణాల్లో డ్రోన్ల వినియోగం గణనీయంగా పెరగడంతో ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి వ్యవస్థ అవసరమైందని రక్షణ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ డ్రోన్ క్యాచర్ సిస్టమ్లో ఏముంటాయి?
ప్రతిపాదిత వ్యవస్థలో మూడు ప్రధాన భాగాలు ఉంటాయి:
* డ్రోన్ సెన్సర్
* డ్రోన్ క్యాచర్ (ఇంటర్సెప్టర్)
* గ్రౌండ్ కంట్రోల్ స్టేషన్ (GCS)
ఈ సిస్టమ్ స్వతంత్రంగా పని చేయగలగాలి. అవసరమైతే ప్రస్తుతం ఉన్న వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలతో కలిపి కూడా పని చేయాలి. దేశవ్యాప్తంగా మైదానాలు, ఎడారి ప్రాంతాలు, ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాల్లో కూడా అమలు చేయగల సామర్థ్యం ఉండాలి.
డ్రోన్ సెన్సర్ సామర్థ్యాలు
ఈ సెన్సర్ ఎలక్ట్రానికల్ స్కాన్ అరే (ESA) సాంకేతికత ఆధారంగా ఉండాలి. 360 డిగ్రీల కవరేజ్తో గగనతలాన్ని పూర్తిగా స్కాన్ చేయగలగాలి. కనీసం ఒకేసారి 20 డ్రోన్లను గుర్తించి ట్రాక్ చేయాలి. 0.01 చదరపు మీటర్ల RCS ఉన్న చిన్న డ్రోన్ను కనీసం 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో గుర్తించాలి. శత్రు లక్ష్యాలను గుర్తించి GCS ద్వారా డ్రోన్ క్యాచర్కు సమాచారం పంపాలి. ఇలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్న డ్రోన్లను కూడా ముందుగానే గుర్తించడం ప్రధాన లక్ష్యం.
గ్రౌండ్ కంట్రోల్ స్టేషన్, డ్రోన్ క్యాచర్ ఎలా పనిచేస్తాయి?
గ్రౌండ్ కంట్రోల్ స్టేషన్ కమాండ్ సెంటర్లా పనిచేస్తుంది. సెన్సర్ నుంచి వచ్చిన సమాచారాన్ని సురక్షిత డేటా లింక్ ద్వారా డ్రోన్ క్యాచర్కు పంపిస్తుంది.
* శత్రు డ్రోన్ల టెలీమెట్రీ డేటా ప్రదర్శన
* లక్ష్యాన్ని కచ్చితంగా లాక్ చేయడం
* మైక్రోప్రాసెసర్ ఆధారంగా టార్గెట్ లెక్కలు చేయడం
* ల్యాప్టాప్ లేదా టాబ్లెట్ ఆధారిత రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్
డ్రోన్ క్యాచర్ పూర్తి స్వయంచాలకంగా పని చేయాలి. లక్ష్యాన్ని గుర్తించిన వెంటనే దాన్ని అడ్డుకొని నెట్ ఆధారిత వ్యవస్థతో పట్టుకోవాలి. పేలుడు లేకుండా డ్రోన్ను నేరుగా పట్టుకోవడం ఈ వ్యవస్థ ప్రత్యేకత.
ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సామర్థ్యాలు కూడా
భౌతికంగా పట్టుకోవడమే కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ దాడి చేయగల జ్యామర్ వ్యవస్థ కూడా ఇందులో ఉండాలి.
* ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ నిలిపివేయడం
* జీపీఎస్ (GNSS) సిగ్నల్ను అడ్డుకోవడం
* తప్పుదారి పట్టించే సిగ్నల్ పంపడం
* సాధారణ, అసాధారణ ఫ్రీక్వెన్సీలలో పనిచేయడం
* డ్రోన్లు ఒక్కొక్కటిగా కాకుండా గుంపులుగా వచ్చినా వాటిని ఎదుర్కొనే విధంగా ఈ సిస్టమ్ ఉండాలి.
ఈ వ్యవస్థ అవసరం ఏంటి.?
తక్కువ RCS ఉన్న డ్రోన్లు సైనిక స్థావరాలు, కీలక మౌలిక వసతులపై దాడి చేసే ప్రమాదం పెరిగింది. ఇటీవలి ఆపరేషన్లలో డ్రోన్ల వినియోగం స్పష్టంగా కనిపించింది. అందుకే భారత సైన్యం కోసం ప్రత్యేక డ్రోన్ క్యాచర్ సామర్థ్యం అభివృద్ధి చేయడం అత్యవసరమైంది. ఈ వ్యవస్థ అమల్లోకి వస్తే దేశ భద్రతా వ్యవస్థ మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.