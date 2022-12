HIT2:అడవి శేషు 'హిట్ 2' మూవీ రివ్యూ

'హిట్ 2' ప్రారంభం బావుంటుంది. మిడిల్ ఓ మాదిరిగా ఉంటుంది... కిల్లర్ ఎవరనేది తెలిసిపోయాక...కిక్ పోతుంది..కానీ అప్పటిదాకా నడిపిన తీరు నచ్చుతుంది... 'హిట్ 2' డీసెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ అనిపిస్తుంది.

HIT 2 Movie Review

సినిమా ప్రారంభానికి ,చివరకు లింక్ పెట్టి కంక్లూజ్ చేసారు. క్లైమాక్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గానే ఉంది. దాన్ని ఏ మేరకు ఏక్సెప్ట్ చేస్తారన్నదానిపై ఈ సినిమా సక్సెస్ రేటు ఆధారపడుతుంది. ఏదైమైనా ఇలాటి కథలకు స్క్రీన్ ప్లే గురువులు చెప్పే ఒక మాట..The Antagonist Is The Most Important Person. ఈ విషయాన్ని ఈ సినిమాలో మరింత సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఇంకా బాగుండేది.