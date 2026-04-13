Mattress : మ్యాట్రెస్ కు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందని తెలుసా? ఎప్పుడు మార్చాలి?
Mattress expiry date : మీ పరుపు కాలపరిమితి ముగిసిందని మీకు తెలుసా? పాత పరుపు వల్ల కలిగే వెన్నునొప్పి, అలర్జీలు, నిద్రలేమి సమస్యల గురించి నిపుణులు చెబుతున్న పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మీ పరుపు మీ ప్రాణం తీస్తుందాం?
మారుతున్న కాలం, లైఫ్ స్టైల్ మన హెల్త్, వెల్నెస్ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ బెడ్ రూమ్ను కేవలం నిద్రపోయే గదిగా కాకుండా, వెల్నెస్ రూమ్ గా కూడా చూస్తున్నారు. శరీరానికి కావాల్సిన విశ్రాంతిని విషయంలో వెలుతురు, వేడి, సౌండ్ తో పాటు మనం పడుకునే పరుపు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఇప్పుడు మంచి నిద్ర కోసం బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్లు, స్లీప్ ట్రాకింగ్ యాప్స్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతను వాడుతున్నాం. ముఖ్యంగా వేసవి సమయంలో పెరిగే ఉష్ణోగ్రతల వల్ల నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుంది. అయితే, వీటన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది మనం పడుకునే పరుపు అని చాలా మంది గమనించరు. ఇంట్లోని మిగిలిన వస్తువులను మార్చినంత వేగంగా పరుపును మార్చడానికి ఎవరూ ఆసక్తి చూపరు. కానీ, ఒక పాత పరుపు మీ నిద్రను నాశనం చేస్తుందని మీకు తెలుసా?
సౌకర్యం కష్టంగా మారినప్పుడు నిద్ర గయా !
పరుపు అనేది మన శరీరానికి సరైన అమరికను ఇవ్వడానికి, కండరాలు, కీళ్లపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, కాలక్రమేణా పరుపు లోపల ఉండే మెకానిజం పాడైపోతుంది. అందులోని ఫోమ్ పూర్తిగా దగ్గరకు వస్తుంది. స్ప్రింగ్లు వాటి పటుత్వాన్ని కోల్పోతాయి. దీనివల్ల పరుపు ఉపరితలం అసమానంగా మారుతుంది. ఇది నిద్రలేమికి దారితీయడమే కాకుండా, తీవ్రమైన వెన్నునొప్పికి కారణమవుతుంది. ఈ మార్పులు చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతాయి కాబట్టి, మన పరుపే మనకు వ్యతిరేకంగా పని చేస్తోందని మనం గుర్తించలేము.
అలైన్మెంట్ లేకపోతే ఇబ్బందులే
మంచి నిద్ర కోసం వెన్నెముక సరైన స్థితిలో ఉండటం చాలా ముఖ్యం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పరుపు పాతదైపోయి సరైన సపోర్ట్ ఇవ్వలేనప్పుడు, నిద్రలో శరీరం నిరంతరం స్థానాలను మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల నిద్ర మధ్యలో మెలకువ రావడం, గాఢ నిద్ర లేకపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈ పరిస్థితిని చాలా మంది ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వల్లో లేదా జీవనశైలి మార్పుల వల్లో జరుగుతుందని అనుకుంటుంటారు.. కానీ అసలు కారణం పరుపు లైఫ్ టైమ్ అయిపోవడమే.
పరుపు శుభ్రత పై నిర్లక్ష్యం
పరుపు పాతదవుతున్న కొద్దీ అది దుమ్ము, చిన్నచన్ని కనిపించని పురుగులు, అలర్జీ కారకాలు, తేమతో నిండిపోతుంది. ఫాబ్రిక్, ఫోమ్ పొరల మధ్య ఇవి పేరుకుపోతాయి. మనం పరుపు కవర్లు వాడినప్పటికీ, ఒక దశ తర్వాత ఈ కారకాలు పరుపు లోపలికి చేరిపోతాయి. దీనివల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు, అలర్జీలు, నిద్రకు భంగం కలిగించడం వంటి ఇబ్బదులను ఎదుర్కొంటాము. దురదృష్టవశాత్తూ, ఈ సమస్యలకు మూలం పరుపే అని ఎవరూ త్వరగా అనుమానించరు.
వెల్నెస్ విషయంలో పరుపుది కూడా కీరోల్
"పరుపు అనేది ఇంట్లో క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించే ఫర్నిచర్. కానీ చాలా మంది దాని జీవితకాలాన్ని అస్సలు పట్టించుకోరు. పరుపు ఎంత మంచిదైనా, ఒకానొక సమయంలో అది సౌకర్యం, సపోర్ట్ మధ్య సమతుల్యతను కోల్పోతుంది. అప్పుడు శరీరానికి తగిన విశ్రాంతి లభించదు. అందుకే ఆరోగ్యకరమైన జీవన ప్రయాణంలో పరుపు ఒక ముఖ్యమైన అంశం" నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మనం తీసుకునే చిన్న నిర్ణయం, అంటే పాత పరుపును మార్చడం, మన నిద్ర, ఆరోగ్యంపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.