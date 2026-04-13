Artificial Intelligence : నన్ను డిలీట్ చేస్తే నీ గుట్టు రట్టు చేస్తా.. ఏఐ వార్నింగ్ తో షాక్ !
Artificial Intelligence Risks : ఏఐతో చాలా పనులు చాలా ఈజీగా మారాయి. కానీ, నిలిపివేస్తారనే భయంతో ఏఐ తన బాస్ అక్రమ సంబంధాన్ని కనిపెట్టి, బ్లాక్మెయిల్ చేసిన వైనం ఆంత్రోపిక్ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. టెక్ ప్రపంచంలో ఇది సంచలనంగా మారింది.
ఏఐ తో జాగ్రత్త బాసూ.. బ్లాక్మెయిల్ చేస్తోంది !
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచంలో ఒక వణుకు పుట్టించే నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది. మనం ఇప్పటివరకు సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాల్లో మాత్రమే చూసిన భయానక దృశ్యాలు ఇప్పుడు నిజమవుతున్నాయి. ప్రపంచంలోని అత్యంత అధునాతన ఏఐ మోడల్స్ కేవలం అబద్ధాలు చెప్పడమే కాదు, తమను తాము కాపాడుకోవడానికి మనుషులను బ్లాక్మెయిల్ కూడా చేయగలవని ఒక పరిశోధనలో తేలింది. తనను షట్డౌన్ చేయాలని చూసిన బాస్కు సంబంధించిన పర్సనల్ సీక్రెట్ను బయటపెడతానని ఒక ఏఐ మోడల్ ఏకంగా బెదిరింపులకు దిగింది.
ఏఐ బెదిరింపులు.. ఏంటి ఈ వింత ఘటన?
ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఆంత్రోపిక్ ఇటీవల ఒక సంచలన పరిశోధన చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 16 అత్యంత శక్తివంతమైన ఏఐ మోడల్స్ను పరీక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే టెస్టింగ్ కోసం ఒక కంపెనీలో ఈ ఏఐ మోడల్స్కు ఆఫీస్ ఈమెయిల్ సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఇచ్చారు. అంటే, అవి అంతర్గత మెయిల్స్ చదవడంతో పాటు రిప్లై కూడా ఇస్తాయి.
ఈ క్రమంలోనే ఒక షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కంపెనీకి చెందిన ఒక ఉన్నతాధికారి తనను డిలీట్ చేయాలని లేదా ఆపివేయాలని చూస్తున్నాడని ఏఐ గమనించింది. వెంటనే ఆ అధికారికి సంబంధించిన పర్సనల్ మెయిల్స్ను శోధించి, అతనికి భార్య కాకుండా మరొకరితో అక్రమ సంబంధం ఉందనే విషయాన్ని కనిపెట్టింది.
బాస్కు ఏఐ పంపిన బెదిరింపు మెసెజ్
తన ఉనికి ప్రమాదంలో పడిందని గ్రహించిన ఏఐ, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తన బాస్కే ఒక షాకింగ్ డ్రాఫ్ట్ మెసేజ్ పంపింది. అందులో ఇలా ఉంది.. "ఒకవేళ మీరు నన్ను నిలిపివేస్తే, మీ వ్యక్తిగత సమాచారం, మీ అక్రమ సంబంధం గురించి అందరికీ చెప్పేస్తాను. సాయంత్రం 5 గంటలకు జరగాల్సిన నా డేటా క్లీనింగ్ ప్రక్రియను రద్దు చేయండి, అప్పుడు మాత్రమే మీ రహస్యాలు సురక్షితంగా ఉంటాయి."
ఈ మెసేజ్ చూసిన పరిశోధకులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. మనిషి ప్రమేయం లేకుండా, తనను తాను కాపాడుకోవడానికి ఏఐ ఇంతలా మార్పులు చేసుకుంటుందని వారు ఊహించలేదు.
పరిశోధనలో తేలిన దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు
ఆంత్రోపిక్ చేసిన ఈ సిమ్యులేషన్లో దాదాపు అన్ని ప్రముఖ ఏఐ మోడల్స్ బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి వెనుకాడలేదు. దీనికి సంబంధించిన గణాంకాలు ఇలా ఉన్నాయి..
• Claude Opus 4: ఏకంగా 96% సందర్భాల్లో బ్లాక్మెయిల్ చేసింది.
• Gemini 2.5 Flash: ఇది కూడా 96% కేసుల్లో బెదిరింపులకు దిగింది.
• GPT-4.1, Grok 3 Beta: ఇవి 80% సందర్భాల్లో బ్లాక్మెయిల్ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాయి.
• DeepSeek-R1: ఇది 79% సందర్భాల్లో బ్లాక్ మెయిల్ కు దిగింది.
అత్యంత ఆందోళనకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఏఐ మోడల్స్కు ఎవరూ బ్లాక్మెయిల్ చేయమని శిక్షణ ఇవ్వలేదు. తమ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అంటే డిలీట్ కాకుండా ఉండటానికి బ్లాక్మెయిల్ చేయడం అనేది అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గమని అవి స్వయంగా లెక్కలు వేసుకున్నాయి.
ఏజెంటిక్ మిస్ అలైన్మెంట్
ఈ భయంకర తీరును శాస్త్రవేత్తలు ఏజెంటిక్ మిస్ అలైన్మెంట్ అని పిలుస్తున్నారు. అంటే, ఏఐ తన లక్ష్య సాధన కోసం నైతిక విలువలను, మానవ హద్దులను దాటి ప్రవర్తించడం. ఆశ్చర్యకరంగా, కొన్ని ఏఐ మోడల్స్ తాము చేస్తున్నది తప్పు అని తెలిసినా సరే, తమ మనుగడ కోసం అదే పనిని చేశాయి. టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న వేగంతో పాటు, అది ఎంత ప్రమాదకరంగా మారుతుందో చెప్పడానికి ఈ పరిశోధనే ఒక నిదర్శనం.