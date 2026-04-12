Gold Silver Price: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. భారీగా తగ్గిన వెండి
Gold Silver Price : ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతల మధ్య కాలంలో బంగారం ధర రూ. 50 వేలు, వెండి రూ. 2 లక్షల వరకు తగ్గింది. మరి బంగారం, వెండి కొనుగోలుకు ఇది సరైన టైమేనా?
సాధారణంగా ప్రపంచ దేశాల మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటే సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. కానీ, ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధ సమయంలో పసిడి ధరలు విభిన్నంగా స్పందిస్తున్నాయి. అందరూ ఊహించిన దానికి విరుద్ధంగా భారత్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమవుతున్నాయి.
ఆల్ టైమ్ హై నుంచి భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి
ప్రస్తుతం బంగారం తన గరిష్ఠ ధర నుంచి ఏకంగా రూ. 50,000 వరకు తగ్గింది. వెండి విషయంలో ఈ క్షీణత మరింత ఎక్కువగా ఉంది. వెండి ధర దాని గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి సుమారు రూ. 1.96 లక్షల వరకు దిగివచ్చింది. గత 40 రోజుల్లో చోటుచేసుకున్న ఈ పరిణామాలు సామాన్య కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తున్నాయి. యుద్ధం వల్ల ఆర్థిక అస్థిరత పెరిగినప్పటికీ, పసిడి ధరలు తగ్గడం మార్కెట్ విశ్లేషకులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
గత 40 రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరల తీరు ఇలా..
యుద్ధం మొదలైన నాటి నుంచి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులను గమనిస్తే భారీ వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,64,730 వద్ద ఉండగా, ఏప్రిల్ 10 నాటికి అది రూ. 1,50,305కి పడిపోయింది. అంటే కేవలం ఈ యుద్ధ కాలంలోనే బంగారం రూ. 14,000 కంటే ఎక్కువగా తగ్గింది. వెండి ధర కూడా ఫిబ్రవరి 28న కిలో రూ. 2,55,000 ఉండగా, ఏప్రిల్ 10 నాటికి రూ. 2,39,934 వద్దకు చేరుకుంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఒకప్పుడు బంగారం రూ. 2.02 లక్షలు, వెండి రూ. 4.39 లక్షల ఆల్ టైమ్ హైని తాకాయి. వాటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు బంగారం రూ. 50 వేలు, వెండి రూ. 2 లక్షల వరకు చౌకగా లభిస్తున్నాయి.
శాంతి చర్చల విఫలం.. మార్కెట్ పై ప్రభావం
గత వారం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ప్రకటన రావడంతో ధరల్లో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించింది. అయితే, తాజాగా ఇరు దేశాల మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఒప్పంద నిబంధనలపై ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. ఈ చర్చలు విఫలం కావడం వల్ల యుద్ధం మరింత ముదిరే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీనివల్ల సరఫరా గొలుసు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందా?
చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఈ అనిశ్చితి వల్ల బంగారం, వెండి ధరల్లో మరిన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ధరలు పడిపోతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో కొనుగోలు చేయాలా లేక ఇంకా తగ్గుతాయని వేచి చూడాలా అనేది ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది. అయితే, నిపుణుల అంచనా ప్రకారం యుద్ధం మరింత తీవ్రమైతే ధరల్లో మళ్లీ మార్పులు రావొచ్చు. అందుకే ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడే కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని కొందరు భావిస్తున్నారు.