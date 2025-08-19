ఇండియాలో కచ్చితంగా చూడాల్సిన అందమైన ప్రదేశాలు ఏంటో తెలుసా?
ఓపికగా చూడాలే కానీ.. మన దేశంలో ఎన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఏడాది పొడవునా సందర్శకులకు స్వాగతం పలికే అనేక అందమైన ప్రదేశాలకు నిలయం మన దేశం. మరి ఎప్పుడైనా చూడదగ్గ టాప్ 10 అందమైన ప్రదేశాలేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గోవా
గోవా అంటేనే ప్రకృతి సౌందర్యాలకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడి అందమైన బీచ్ లు పర్యాటకులను ఏడాది పొడవునా ఆకర్షిస్తాయి. ఓల్డ్ గోవా చర్చ్, ఆర్కియలాజికల్ మ్యూజియం, పోర్ట్రైట్ గ్యాలరీ, శ్రీ మంగేశీ ఆలయం, మిరామర్ బీచ్, మండోవి నది తదితర అందమైన ప్రదేశాలను చూడవచ్చు.
ఉదయపూర్
రాజస్థాన్ లోని అందమైన ప్రదేశం ఉదయపూర్. అద్భుతమైన రాజభవనాలు, అందమైన ఉద్యానవనాలు, ప్రశాంతమైన సరస్సులతో, ఉదయపూర్ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. సిటీ ప్యాలెస్, లేక్ పిచోలా, ఫతే సాగర్ లేక్, జగదీష్ ఆలయం, సహేలియోన్ కి బారి, సజ్జన్గఢ్ ప్యాలెస్, అంబ్రాయ్ ఘాట్ వంటి అందమైన ప్రదేశాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు.
రిషికేష్
రిషికేష్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని అందమైన ప్రదేశం. ఇది హిమాలయాల దిగువన గంగా నది ఒడ్డున ఉంది. ఆధ్యాత్మికత, ప్రకృతి సౌందర్యం, సాహస క్రీడలకు రిషికేష్ పెట్టింది పేరు. లక్ష్మణ్ ఝూలా & రామ్ ఝూలా, త్రివేణి ఘాట్, నీలకంఠ మహాదేవ్ ఆలయం, శివపురి వంటి ఎన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలను మనం రిషికేష్ లో చూడవచ్చు.
మున్నార్
మున్నార్.. కేరళ రాష్ట్రంలోని ఒక అందమైన హిల్ స్టేషన్. ఇక్కడ పర్యాటక ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయి. టీ తోటలు, పచ్చని లోయలు, జలపాతాలు, సరస్సులు, అరుదైన నీలి కురింజి పువ్వులు ఇక్కడి ప్రత్యేకతలు. ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్, మట్టుపెట్టి ఆనకట్ట, కుండల సరస్సు, టీ మ్యూజియం వంటివి ఇక్కడ చూడదగిన ప్రదేశాలు.
ఆగ్రా
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రాలో చాలా పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తాజ్ మహల్. దీన్ని షాజహాన్ తన భార్య ముంతాజ్ జ్ఞాపకార్థం కట్టించాడు. ఈ అద్భుతమైన నిర్మాణం.. పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తుంది. అంతేకాదు ఇక్కడి ఆగ్రా కోట, మెహతాబ్ బాగ్, ఫతేపూర్ సిక్రీ వంటి ప్రదేశాలను చూడటానికి నిత్యం పర్యాటకులు వస్తుంటారు.
డార్జిలింగ్
డార్జిలింగ్ ఒక అందమైన పర్యాటక ప్రదేశం. ఇక్కడ హిమాలయాల అందాలను, టీ తోటలను చూడవచ్చు. డార్జిలింగ్ లో చూడదగిన ప్రదేశాలు.. టైగర్ హిల్, బటాసియా లూప్, డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే, టీ ఎస్టేట్లు.
జైపూర్
జైపూర్ లో చూడదగ్గ ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి.. అమెర్ కోట, సిటీ ప్యాలెస్, జంతర్ మంతర్, హవా మహల్, ఆల్బర్ట్ హాల్ మ్యూజియం, నహర్ఘర్ కోట, జైగర్ కోట, బిర్లా టెంపుల్, జల్ మహల్. ఇవన్నీ జైపూర్ గొప్ప చరిత్ర, సంస్కృతిని ప్రతిబింబిస్తాయి.
కూర్గ్
పొగమంచుతో కప్పబడిన కొండలు, విస్తారమైన కాఫీ ఎస్టేట్లకు కూర్గ్ ప్రసిద్ధి గాంచింది. అబ్బే జలపాతం, రాజాస్ సీట్, నామ్డ్రోలింగ్ మొనాస్టరీ (గోల్డెన్ టెంపుల్), మడికేరి కోట, నాగర్హోళే నేషనల్ పార్క్, ఇరుప్పు జలపాతం, ఓంకారేశ్వర ఆలయం, దుబారే ఏనుగుల శిక్షణా శిబిరం వంటివి ఇక్కడ చూడవచ్చు.
సిమ్లా
సిమ్లా అందమైన హిల్ స్టేషన్. ఇక్కడి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, ఆకర్షణీయమైన ప్రదేశాలు పర్యాటకులకు మంచి అనుభూతినిస్తాయి. రిడ్జ్, మాల్ రోడ్, కుఫ్రి, జఖూ ఆలయం, కల్కా-సిమ్లా టాయ్ ట్రైన్, థియోగ్, స్కాండల్ పాయింట్, క్రైస్ట్ చర్చి, లక్కర్ బజార్, హిమాలయన్ బర్డ్ పార్క్ సిమ్లా పర్యాటకంలో ముఖ్యమైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు.
అండమాన్& నికోబార్ దీవులు
అండమాన్ నికోబార్ దీవుల పేరు వినగానే అందమైన బీచ్ లు, పగడపు దిబ్బలు, దట్టమైన అడవులు గుర్తుకువస్తాయి. ఇక్కడ బ్రిటిష్ కాలం నాటి జైళ్లు, ఇతర చారిత్రక ప్రదేశాలు, వివిధ రకాల జంతువులు, పక్షులు, సముద్ర జీవులు, పర్యాటకులకు మరిచిపోలేని అనుభూతులను అందిస్తాయి.