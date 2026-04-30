థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ మొదటి దశల్లో పెద్దగా లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు. కానీ మొదట్లో కొన్ని సంకేతాలు ఇస్తుంది. వాటిని ముందే గుర్తిస్తే ప్రమాదం నుంచి సులువుగా బయటపడొచ్చు.
మెడలో చిన్న గడ్డలా ఉండటం, గొంతు బిగుసుకుపోవడం, మింగలేకపోవడం, స్వరం మారడం కనిపిస్తాయి. కొంతమందికి మెడ నుంచి చెవుల వరకు నొప్పి ఉంటుంది. ఈ లక్షణాలు గమనించి డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
ఈ వ్యాధికి ప్రధాన కారణం..కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఈ సమస్య ఉండటం, చిన్న వయసులోనే రేడియేషన్, అయోడిన్ లోపం వంటివి రిస్క్ను పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
