Tomatoes: చలికాలంలో టమాటాలు ఇలా చేస్తే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి
Tomatoes: చలికాలంలో టమాటాలు అధికంగా దొరుకుతాయి. వీటిని ఒకేసారి మూడు నాలుగు కిలోలు కొని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేసుకోవచ్చు. వాటిని ఎలా నిల్వ చేయాలో తెలుసుకోండి. చాలా మంది ఫ్రిజ్ లో పెట్టడమే కదా అనుకుంటారు. దానికన్నా ఉత్తమ పద్ధతులు ఉన్నాయి.
టమాటాలు ఎందుకు త్వరగా పాడవుతాయి?
టమాటా లేనిదే కూరలను ఊహించుకోలేం. టమాటా పచ్చడి, కూర, బిర్యానీ ఇలా ఎలా తిన్నా ఇది ఆరోగ్యమే. చలికాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది. అయినా కూడా ఇంట్లో తేమ ఉంటుంది. టమాటా పలుచని తొక్క, ఎక్కువ నీటిశాతం ఉన్న కూరగాయ కాబట్టి త్వరగా మెత్తబడి కుళ్లిపోతుంది. లేదా నల్ల మచ్చలు వస్తాయి. ఇంట్లోని ఉష్ణోగ్రతలో ఆకస్మిక మార్పు అనేది టమాటాలను త్వరగా పాడయ్యేలా చేస్తుంది. అందుకే వాటిని ఎలా నిల్వ చేయాలో తెలుసుకోవాలి. చలికాలంలో టమాటాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది, కానీ మార్కెట్లో ధర కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి వాటిని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడానికి కొన్ని సులభమైన, ప్రభావవంతమైన చిట్కాలు పాటించాలి.
సరైన పద్ధతిలో నిల్వ చేయడం
చలికాలంలో టమాటాలు నిల్వ ఉండాలంటే ఎప్పుడూ ఫ్రిజ్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రిజ్లోని చల్లని గాలి వాటి రుచి, ఆకృతి, రంగును మారుస్తుంది. ఫ్రిజ్లో పెడితే టమాటాలు త్వరగా మెత్తబడతాయి. అందుకే వాటిని ఎప్పుడూ గది ఉష్ణోగ్రతలో, గాలి తగిలే చోట ఉంచాలి. టమాటాలను తొడిమ పైకి ఉండేలా పెడితే, వాటిలోని తేమ బయటకు వెళ్లే వేగం తగ్గి ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి. అలాగే, ప్రతి టమాటాకు కాగితం చుడితే, అది తేమను పీల్చుకుని పాడయ్యే అవకాశం తగ్గుతుంది.
వెనిగర్ వాష్
టమాటాలను గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేస్తే, బయటి దుమ్ము, తేమ, కలుషితాల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. డబ్బా మూతకు గాలి ఆడేలా చిన్న రంధ్రం ఉంటే మంచిది. టమాటాలను నిల్వ చేసే ముందు, కొద్దిగా వెనిగర్ కలిపిన నీటిలో కడగాలి. దీనివల్ల వాటి తొక్కపై సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదల తగ్గి, బూజు పట్టే అవకాశం తగ్గుతుంది. అయితే కడిగిన తర్వాత వాటిని పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. అలాగే, రోజూ టమాటాలను తనిఖీ చేసి, పాడైన లేదా మెత్తబడిన టమాటాను వెంటనే తీసేయాలి. ఒకటి కుళ్లితే దాని ప్రభావం మిగతా వాటిపై పడుతుంది.
నిల్వచేసే ఇతర మార్గాలు
టమాటాలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండటానికి కొన్ని ఇంటి, సంప్రదాయ చిట్కాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. టమాటాలను కొద్దిగా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు కొనాలి. అవి ఇంట్లో 4-5 రోజుల్లో పండి, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి. టమాటాలు ఎక్కువగా కొంటే, వాటిని ప్యూరీ చేసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో ఫ్రిజ్లో పెట్టవచ్చు. టమాటా ప్యూరీ 15-20 రోజులు తాజాగా ఉంటుంది. దీన్ని సూప్, కూర, సాంబార్ వంటి వాటిలో సులభంగా వాడొచ్చు. టమాటా ముక్కలను ఫ్రీజర్లో నిల్వ చేస్తే నెలరోజుల పాటు రుచి మారకుండా ఉంటాయి. ఇవి టమాటాలను నిల్వ చేయడానికి మంచి పద్ధతులు.
పొడిగా ఉన్న చోటే
టమాటాలను తేమ ఉన్న చోట పెట్టకండి. వంటగదిని శుభ్రంగా, పొడిగా ఉంచండి. ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపల సంచిలో టమాటాలను ఉంచవద్దు. ఎందుకంటే ఆ కూరగాయల నుంచి వెలువడే వాయువులు టమాటాలను త్వరగా పాడు చేస్తాయి. టమాటాలు పెట్టే చోటు చల్లగా, పొడిగా, గాలి తగిలేలా ఉండాలి. ఇలాంటి సరైన నిల్వ పద్ధతులు పాటిస్తే చలికాలంలో టమాటాలు చాలా రోజులు తాజాగా ఉంటాయి. పదేపదే మార్కెట్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు.