రాత్రిపూట బొప్పాయి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

బొప్పాయిలో పపైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది.
బొప్పాయిలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తుంది.
బొప్పాయిని రాత్రిపూట తింటే కొందరికి గ్యాస్ సమస్య రావచ్చు.
బొప్పాయిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
బొప్పాయిలో సహజ చక్కెరలు ఉంటాయి కాబట్టి.. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు మితంగా తీసుకోవడం మంచిది.
ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహారాలు ఇవి..
రోజూ ఒక జామపండు తింటే ఏమౌతుంది?
రాత్రిపూట నిద్ర మంచిగా పట్టాలంటే ఇవి తింటే చాలు!
రాత్రిపూట అన్నం మానేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?