చంద్రకోర్ మంగళసూత్రం అంటే చంద్రుని ఆకారంలో ఉండే మంగళసూత్రం. ఇది రోజువారీ వాడకానికి మంచి డిజైన్.
చంద్రవంక డిజైన్ ఉన్న మంగళసూత్రాన్ని మెడలో వేసుకుంటే ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. తక్కువ బరువులోనే ఇవి లభిస్తాయి.
ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ తక్కువ బంగారంతో చిన్నగా తయారవుతుంది. కానీ ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
సాంప్రదాయ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ మంగళసూత్రాన్ని మెడలో వేసుకుంటే మీకు మంచి లుక్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిలో ధరిస్తే నలుగురిలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు.
సింగిల్ చైన్ స్టార్ మంగళసూత్రాన్ని మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఈ మంగళసూత్రాన్ని వెండి డిజైన్లో చాలా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
బరువు తగ్గాలని డైట్ చేస్తున్నారా? అయితే, ఇవి తినండి చాలు
మట్టి లేకుండా పెంచగలిగే మొక్కలు ఇవే
చేతుల అందాన్ని పెంచే బంగారు గాజులు.. చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
హెవీ బోర్డర్ శారీస్.. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్