తక్కువ ధరలో అందరికీ నచ్చే పొట్టి మంగళసూత్రాలు

life Nov 27 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
చంద్రకోర్ మంగళసూత్రం అంటే?

చంద్రకోర్ మంగళసూత్రం అంటే చంద్రుని ఆకారంలో ఉండే మంగళసూత్రం. ఇది రోజువారీ వాడకానికి మంచి డిజైన్. 

Image credits: Pinterest
ఆకర్షణీయమైన డిజైన్

చంద్రవంక డిజైన్ ఉన్న మంగళసూత్రాన్ని మెడలో వేసుకుంటే ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. తక్కువ బరువులోనే ఇవి లభిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
చిన్నగా ఉన్నా అందంగా

ఈ మంగళసూత్రం డిజైన్ తక్కువ బంగారంతో  చిన్నగా తయారవుతుంది. కానీ ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
ట్రెడిషనల్ డిజైన్

సాంప్రదాయ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ మంగళసూత్రాన్ని మెడలో వేసుకుంటే మీకు మంచి లుక్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిలో ధరిస్తే నలుగురిలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Facebook- Khushbu Jewellers
సింగిల్ చైన్ స్టార్ మంగళసూత్రం

సింగిల్ చైన్ స్టార్ మంగళసూత్రాన్ని మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఈ మంగళసూత్రాన్ని వెండి డిజైన్‌లో చాలా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: Pinterest

