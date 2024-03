వీసాతో పనిలేకుండా... సమ్మర్ వెకేషన్ కి బెస్ట్ దేశాలు ఇవే..!

ఎప్పుడూ మన దేశంలోని ప్లేసులు చూసీ బోర్ కొడితే... ఈ విదేశాల్లో ట్రిప్ వేసి రండి. ఈ కింది దేశాలకు వెళ్లడానికి మనకు వీసా కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఆ దేశాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..



Top 5 Places You Can Visit Without Visa This Summer Vacation From India



ఎండాకాలం వచ్చేసింది. సమ్మర్ వచ్చింది అనగానే వెంటనే.. స్కూల్లు మూతలుపడిపోతాయాి. పిల్లలకు సెలవలు ఇచ్చేస్తారు. అయితే.. సంవత్సరం మొత్తంలో ఏదైనా వెకేషన్ కి వెళ్దాం అంటే పిల్లలకు స్కూల్స్, పరీక్షలు ఉండటం వల్ల కుదరదు. కానీ.. సమ్మర్ లో ఆ సమస్యలేమీ ఉండవు. చక్కగా ఎక్కడికైనా వెళ్లిరావచ్చు. అయితే.. ఎప్పుడూ మన దేశంలోని ప్లేసులు చూసీ బోర్ కొడితే... ఈ విదేశాల్లో ట్రిప్ వేసి రండి. ఈ కింది దేశాలకు వెళ్లడానికి మనకు వీసా కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఆ దేశాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..





1. సెయింట్ కిట్స్ , నెవిస్

సెయింట్ కిట్స్ , నెవిస్ వెస్టిండీస్‌లోని ద్వి-ద్వీపం కరేబియన్ దేశం. దీని రాజధాని సెయింట్ కిట్స్ ద్వీపంలోని బస్సెటెర్రే. బస్సెటెర్ గొప్ప చరిత్ర, అందమైన వాస్తుశిల్పం అనేక ఆకర్షణలతో సందడిగా ఈ నగరం ఉంటుంది. సందర్శించదగిన ప్రదేశాలు: నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్ బస్సెటెర్రేలోని ప్రధాన ఆకర్షణలలో ఒకటి.

బ్రిమ్‌స్టోన్ హిల్ ఫోర్ట్రెస్ నేషనల్ పార్క్, గ్రెగ్స్ సఫారి, ఇండిపెండెన్స్ స్క్వేర్, నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ సెయింట్ కిట్స్, రోమ్నీ మనోర్, సౌత్ ఫ్రైయర్స్ బీచ్ మరియు మరిన్ని సందర్శించడానికి ఉత్తమ సమయం: డిసెంబర్-మే



2. లావోస్

ఆగ్నేయాసియా దేశాలలో లావోస్ ఒకటి. అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం, బౌద్ధ దేవాలయాలు , విభిన్న సంస్కృతికి ఇది తప్పక చూడాలి. రద్దీగా ఉండే నైట్ మార్కెట్‌కు ప్రసిద్ధి. మీరు 30 రోజుల ఉచిత వీసాతో భారతదేశం నుండి వీసా లేకుండా ఈ స్థలాన్ని సందర్శించవచ్చు.

సందర్శించవలసిన ప్రదేశాలు : లుయాంగ్ ప్రాబాంగ్, వాంగ్ వియెంగ్, క్వాంగ్ సి జలపాతం, వియంటియాన్, నాంగ్ కియు, ప్లెయిన్ ఆఫ్ జార్స్



3. మకావు

మకావు కాసినోలు, వినోదం ,రాత్రి జీవితాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది దక్షిణ చైనా సముద్రంలో శక్తివంతమైన మహానగరం కాబట్టి ఇది ఒక అందమైన ప్రదేశం.నగరం చారిత్రాత్మక కేంద్రం చైనీస్ , యూరోపియన్ వాస్తుశిల్పం, సంస్కృతి అసాధారణ కలయిక కోసం UNESCO ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా పేరుపొందింది.

సందర్శించదగిన ప్రదేశాలు: సెయింట్ పాల్స్, మకావు టవర్, ఫిషర్‌మ్యాన్స్ వార్ఫ్, వైన్ అండ్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ మ్యూజియం, సిటీ ఆఫ్ డ్రీమ్స్, స్కైక్యాప్ కేబుల్ కార్, మరెన్నో అద్భుతమైనవి ఉన్నాయి.30 రోజుల వరకు ఉండేందుకు, భారతీయ పౌరులకు వీసా అవసరం లేదు.

4. మారిషస్

ఆఫ్రికా తూర్పు తీరంలో హిందూ మహాసముద్రంలో ఒక ద్వీప గణతంత్రం. ఇది భౌతికంగా మస్కరేన్ దీవులలో భాగం. మారిషస్ దాని అద్భుతమైన తెల్లని బీచ్‌లు , లోతైన నీలం సముద్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. మారిషస్ సందర్శకులు వీసా ఆన్ అరైవల్ కోసం నమోదు చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు. వారు దేశంలోని విమానాశ్రయంలో అవసరమైన పత్రాలను అందించాలి. తగిన అధికారం నుండి వారి వీసాను పొందాలి. సందర్శించదగిన ప్రదేశాలు: సర్ సీవూసాగుర్ రామ్‌గూలం బొటానికల్ గార్డెన్, బ్లాక్ రివర్ గోర్జెస్ నేషనల్ పార్క్, కాసేలా నేచర్ పార్క్స్, చామరెల్ ఫాల్స్, బ్లూ బే మెరైన్ పార్క్



టాంజానియా

పర్యాటకులు తక్కువగా సందర్శించే ప్రదేశం. కానీ సందర్శించడానికి అత్యంత అద్భుతమైన ప్రదేశాలలో ఇది ఒకటి. పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

సందర్శించవలసిన ప్రదేశాలు: మ్నెంబా ద్వీపం, మౌంట్ కిలిమంజారో, ఓల్ డోనియో లెంగాయ్, లేక్ టాంగన్యికా