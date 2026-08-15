Kitchen Hack: దోశె పిండి పులిసినా పొంగకుండా ఉండాలంటే..ఇలా చేయండి
Kitchen Hack: ఇడ్లీ, దోశె పిండి రాత్రి రుబ్బి పెట్టుకుంటే…తెల్లారేసరికి పొంగిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల కిచెన్ చిందర వందరగా అయిపోతుంది. అందుకే పెద్ద గిన్నెలో వేసి పెడతారు. పిండి పొంగకుండా ఉండాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి.
పాతకాలం చిట్కా
ఇడ్లీ, దోశె పిండి రాత్రి రుబ్బి పెట్టుకుంటే…తెల్లారేసరికి పొంగిపోతూ ఉంటుంది. దానివల్ల కిచెన్ చిందర వందరగా అయిపోతుంది. అందుకే పెద్ద గిన్నెలో వేసి పెడతారు. సౌత్ ఇండియాలో టిఫిన్స్ అంటే ఇడ్లీ, దోశె కామన్. అవి లేకపోతే టిఫిన్ కంప్లీట్ కాదు. రోజూ చేసుకోయాలంటే పిండి రుబ్బడం, కలపడం శ్రమతో కూడిన పని. అందుకే ముందే కాస్త ఎక్కువగా చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని రోజూ వేసుకుంటారు.
ఇడ్లీ, దోశె అంటే ముందు రోజు రాత్రే పిండి రుబ్బి పులియబెట్టాలి. ఇలాంటి సమయంలో ఎదురయ్యే పెద్ద చిరాకు.. పిండి పొంగి గిన్నెలోంచి బయటకు వచ్చేయడం. ఉదయం లేచి చూస్తే కిచెన్ కౌంటర్టాప్ అంతా పడిపోయింటుంది. దాన్ని శుభ్రం చేయడం అదో పెద్ద తలనొప్పి. ఎంత పెద్ద గిన్నె వాడినా కొన్నిసార్లు పిండి పొంగిపోతుంది. ఈ సమస్యకు మా అమ్మమ్మల కాలం నాటి ఒక సింపుల్, అద్భుతమైన కిచెన్ హ్యాక్ ఉంది.
సింపుల్ ట్రిక్ ఇది
పిండి గిన్నెలోంచి బయటకు రాకుండా ఆపాలంటే మీకు కావాల్సింది కేవలం ఒక చిన్న స్టీల్ గ్లాసు మాత్రమే. అవును, మీరు పిండిని నిల్వ చేసే గిన్నె అడుగున ఒక గ్లాసును బోర్లించి పెడితే మీ పని చాలా సులభం అవుతుంది.
పాటించాల్సిన పద్ధతి
ముందుగా పిండి వేయడానికి ఉపయోగించే గిన్నెను తీసుకోండి. ఆ గిన్నె మధ్యలో ఒక చిన్న స్టీల్ గ్లాసును బోర్లించి పెట్టండి. ఇప్పుడు ఆ గ్లాసు పైనుంచి ఇడ్లీ లేదా దోశ పిండిని పోయండి. ఎప్పటిలాగే గిన్నెపై మూత పెట్టుకోండి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
గిన్నె అడుగున గ్లాసును బోర్లించి పెట్టడం వల్ల అక్కడ ఒక గాలి బుడగ ఏర్పడుతుంది. పిండి పులిసేటప్పుడు గాలి బుడగలు ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి. అప్పుడు ఈ గ్లాసు పిండి ఒత్తిడిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. దీనివల్ల పిండి పైకి ఉబ్బినా, గిన్నె అంచు దాటి బయటకు పొంగిపోదు.