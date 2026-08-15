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Kitchen Hacks: తాళింపు వేసేటప్పుడు ఇలా చేస్తే నూనె అస్సలు చిందదు

food-life Aug 15 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Instagram
Telugu

నూనె చింది జిడ్డుగా మారుతుంది

వేడి నూనెలో పోపు వేయగానే నూనె వెంటనే చింది గ్యాస్, గోడలపై పడుతుంది. లేదంటే చేతులపై పడి కాలిపోతుంది. 

Image credits: Instagram
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సింపుల్ చిట్కా

తాళింపు వేసినా, కరివేపాకు వేసినా నూనె ఎగరకుండా ఉండాలంటే ఇదొక్కటే మార్గం. అదే ఉప్పు.

Image credits: Instagram
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ఇలా వాడండి

బాణలిలో తాలింపు కోసం నూనె వేసి, అది వేడెక్కగానే అందులో చిటికెడు పొడి ఉప్పు కలపండి.

Image credits: Instagram
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ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

నూనెలో చిటికెడు ఉప్పు కలిపిన తర్వాత మీరు ఆవాలు లేదా మరే ఇతర పదార్థం వేసినా నూనె అస్సలు బయటకు చిందదు.

Image credits: Instagram
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గోడలు శుభ్రంగా ఉంటాయి

ఈ చిన్న ట్రిక్ పాటిస్తే వంటగది టైల్స్, గోడలు జిడ్డు మరకల నుంచి క్లీన్‌గా ఉంటాయి. మీ పని కూడా ఈజీ అయిపోతుంది.

Image credits: Instagram

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