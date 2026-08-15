Kitchen Hacks: తాళింపు వేసేటప్పుడు ఇలా చేస్తే నూనె అస్సలు చిందదు

వేడి నూనెలో పోపు వేయగానే నూనె వెంటనే చింది గ్యాస్, గోడలపై పడుతుంది. లేదంటే చేతులపై పడి కాలిపోతుంది.
తాళింపు వేసినా, కరివేపాకు వేసినా నూనె ఎగరకుండా ఉండాలంటే ఇదొక్కటే మార్గం. అదే ఉప్పు.
బాణలిలో తాలింపు కోసం నూనె వేసి, అది వేడెక్కగానే అందులో చిటికెడు పొడి ఉప్పు కలపండి.
నూనెలో చిటికెడు ఉప్పు కలిపిన తర్వాత మీరు ఆవాలు లేదా మరే ఇతర పదార్థం వేసినా నూనె అస్సలు బయటకు చిందదు.
ఈ చిన్న ట్రిక్ పాటిస్తే వంటగది టైల్స్, గోడలు జిడ్డు మరకల నుంచి క్లీన్గా ఉంటాయి. మీ పని కూడా ఈజీ అయిపోతుంది.
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