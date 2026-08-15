Bangle Designs: డైలీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యే గాజుల డిజైన్స్

చూడటానికి చేతికి నాలుగు గాజులు లాగా కనిపిస్తాయి. కానీ, నాలుగు కనెక్టెడ్ గా ఉంటాయి. సింగిల్ బ్యాంగిల్ వేసుకున్నా చేయి నిండుగా ఉంటుంది.
ఈ గాజులు చూడటానికి హెవీగా అనిపిస్తాయి. కానీ, చాలా లైట్ వెయిట్ లో ఉంటాయి. చేతికి నిండుగా కనిపిస్తాయి..
నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గాజులు చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఇలాంటి గాజులు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇలాంటి డిజైన్ మీకు ఆర్టిఫిషియల్ లో దొరుకుతాయి.
ఇలాంటి గాజులు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. డ్రస్సులు, చీరలు ఏది వేసుకున్నా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి..
గాజులు మొత్తం ప్లెయిన్ గా ఉండి.. మధ్యలో మాత్రమే డిజైన్ ఉంటుంది. మట్టిగాజులతో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఇలాంటి ప్లెయిన్ డిజైన్ చాలా తక్కువ మంది ఇష్టపడతారు. ఇవి చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి..
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