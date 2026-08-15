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Bangle Designs: డైలీవేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యే గాజుల డిజైన్స్

life Aug 15 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Zeraki
Telugu

కనెక్టడ్ బ్యాంగిల్స్...

చూడటానికి చేతికి నాలుగు గాజులు లాగా కనిపిస్తాయి. కానీ, నాలుగు కనెక్టెడ్ గా ఉంటాయి.  సింగిల్ బ్యాంగిల్ వేసుకున్నా చేయి నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: Zeraki
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హెవీ లుక్ ఇచ్చే లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్..

ఈ గాజులు చూడటానికి హెవీగా అనిపిస్తాయి. కానీ, చాలా లైట్ వెయిట్ లో ఉంటాయి. చేతికి నిండుగా కనిపిస్తాయి..

Image credits: Zeraki
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నెమలి డిజైన్ గాజులు..

నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గాజులు చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Zeraki
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సరికొత్త డిజైన్...

ఇలాంటి గాజులు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇలాంటి డిజైన్ మీకు ఆర్టిఫిషియల్ లో  దొరుకుతాయి.

Image credits: Zeraki
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డైలీవేర్ బ్యాంగిల్స్...

ఇలాంటి గాజులు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.  డ్రస్సులు, చీరలు ఏది వేసుకున్నా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి..

Image credits: Zeraki
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సింపుల్ డిజైన్

గాజులు మొత్తం ప్లెయిన్ గా ఉండి.. మధ్యలో మాత్రమే డిజైన్ ఉంటుంది. మట్టిగాజులతో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Zeraki
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ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్..

ఇలాంటి ప్లెయిన్ డిజైన్ చాలా తక్కువ మంది ఇష్టపడతారు. ఇవి చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి..

Image credits: Zeraki

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