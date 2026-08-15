Afghani Chicken: ఆహా..నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయే అఫ్గానీ చికెన్
Afghani Chicken: నాన్ వెజ్ ప్రియులకు ముక్క లేకపోతే ముద్ద దిగదు. సండే అనగానే ఇంట్లో మసాలా ఘాటు ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఈ సండే మీ ఇంట్లో వండే చికెన్ కర్రీ..ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. జీవితాంతం ఈ రెసిపీ గుర్తు పెట్టుకుంటారు. అంత బాగుంటుంది. అయితే ఓ లుక్కేయండి.
క్రీమీగా, స్పైసీగా, మసాలా ఫ్లేవర్ చికెన్ రెసిపీ
చికెన్తో ఎప్పుడూ ఒకేలాంటి కర్రీలు, ఫ్రైలు చేసుకుని ఏం తింటాం? ఈసారి ఈ ఆఫ్గానీ చికెన్ ట్రై చేయండి. క్రీమీగా, స్పైసీగా, మసాలా ఫ్లేవర్తో ఉండే ఈ చికెన్ రెసిపీ... పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా అందరూ లాగించేస్తారు. ఇందులో వాడే పదార్థాల వల్ల రెస్టారెంట్ స్టైల్ రుచిని ఇంట్లోనే ఇస్తుంది. ఇంకేందుకు ఆలస్యం...రెసిపీ చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు
చికెన్ – 500 గ్రాములు, పెరుగు – ½ కప్పు, ఫ్రెష్ క్రీమ్ – 3 టేబుల్ స్పూన్లు, కాజూ – 10 నుంచి 12, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ – 1 టేబుల్ స్పూన్, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ – 1 టీస్పూన్, మిరియాల పొడి – 1 టీస్పూన్, గరం మసాలా – ½ టీస్పూన్, ధనియాల పొడి – ½ టీస్పూన్, నిమ్మరసం – 1 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు – తగినంత, నూనె – 2 టేబుల్ స్పూన్లు, వెన్న – 1 టేబుల్ స్పూన్, కొత్తిమీర – కొద్దిగా
ముందుగా చికెన్ను మారినేట్ చేయాలి
ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి నీరు పూర్తిగా పోయేలా ఉంచుకోవాలి. ఒక గిన్నెలో పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఇందులో చికెన్ ముక్కలను వేసి మసాలా మొత్తం పట్టేలా కలపాలి. కనీసం 30 నిమిషాలు మారినేట్ చేయాలి. మరింత రుచిగా కావాలంటే ఫ్రిజ్లో 2–3 గంటలు ఉంచుకోవచ్చు.
అఫ్గానీ చికెన్ రెసిపీ
కాజూను కొద్దిసేపు వేడి నీటిలో నానబెట్టి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ కాజూ పేస్టే ఆఫ్గానీ చికెన్కు మంచి క్రీమీ టెక్చర్, రిచ్నెస్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మంచి మందపాటి కళాయిలో నూనె, వెన్న వేసి వేడి చేయాలి. మారినేట్ చేసిన చికెన్ ముక్కలను వేసి మీడియం మంటపై అన్ని వైపులా బాగా వేయించాలి. చికెన్ మీద మచ్చలు వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే తినేటప్పుడు టెండర్గా ఉంటుంది. చికెన్ దాదాపు 70–80 శాతం ఉడికిన తర్వాత కాజూ పేస్ట్ వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి మరోసారి బాగా కలపాలి.
మంటను తగ్గించి పాన్పై మూత పెట్టి 8–10 నిమిషాలు ఉడికించాలి. మధ్యలో ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి. చికెన్ పూర్తిగా ఉడికి, మసాలా చిక్కగా మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. చివరగా కొద్దిగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర చల్లి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
రెస్టారెంట్ స్టైల్ రుచి రావాలంటే..
ఆఫ్గానీ చికెన్కు ఎక్కువ కారం వేయడం కంటే మిరియాల ఘాటు, కాజూ క్రీమీనెస్, పెరుగు పులుపు బ్యాలెన్స్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. చికెన్ను ఎక్కువ మంటపై ఉడికిస్తే క్రీమ్ విడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చికెన్ దించేసుకునే టైంలో వేసి స్టవ్ ఆపేయాలి. ఎప్పుడూ తక్కువ మంటపైనే ఉడికించాలి. వేడి వేడి నాన్, రోటీ, బటర్ నాన్ లేదా జీరా రైస్తో ఆఫ్గానీ చికెన్ను సర్వ్ చేస్తే అదిరిపోద్ది. ఒక్కసారి ఇంట్లో ఇలా ఆఫ్గానీ చికెన్ చేసి చూడండి.. రెస్టారెంట్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే క్రీమీ, రిచ్ టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేయోచ్చు.