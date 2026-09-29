Rice Storage: బియ్యానికి పురుగులు పడుతున్నాయా? ఈ సింపుల్ టిప్స్తో చెక్ పెట్టొచ్చు
Rice Storage: బియ్యాన్ని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచినప్పుడు చిన్న పురుగులు, బియ్యం పురుగులు రావడం సాధారణం. ముఖ్యంగా తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో బియ్యాన్ని స్టోర్ చేస్తే పురుగులు పడతాయి. అయితే కొన్ని టిప్స్తో ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు.
సరైన పద్ధతిలో బియ్యాన్ని నిల్వ చేయాలి
బియ్యాన్ని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసేటప్పుడు తేమ లేని ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి. బియ్యాన్ని తెరిచిన సంచుల్లో ఉంచకుండా గట్టిగా మూసే డబ్బాల్లో పెట్టడం మంచిది. డబ్బా లోపల తేమ లేకుండా పూర్తిగా పొడిగా ఉండాలి. బియ్యం పెట్టే ముందు డబ్బాను శుభ్రంగా కడిగి, పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతే ఉపయోగించాలి.
వేప ఆకులతో పురుగులను దూరంగా ఉంచొచ్చు
బియ్యంలో పురుగులు రాకుండా వేప ఆకులను ఉపయోగించడం మన ఇళ్లలో చాలాకాలంగా పాటిస్తున్న పద్ధతి. బాగా ఎండిన వేప ఆకులను బియ్యం డబ్బాలో ఉంచుతారు. వేప ఆకుల వాసన కొన్ని రకాల పురుగులను దూరంగా ఉంచేందుకు సహాయపడుతుందని భావిస్తారు. అయితే ఆకులు పూర్తిగా పొడిగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి.
వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా ఉపయోగించవచ్చు
బియ్యం నిల్వ చేసే డబ్బాలో వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఉంచే పద్ధతిని కూడా కొందరు పాటిస్తారు. వెల్లుల్లి సహజమైన వాసన కారణంగా కొన్ని రకాల పురుగులు బియ్యం దగ్గరకు రాకుండా ఉండేందుకు సహాయపడొచ్చు. వెల్లుల్లిని ఉపయోగిస్తే అది బియ్యంలో తేమ పెరగకుండా పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
గాలి చొరబడని డబ్బా చాలా ముఖ్యం
బియ్యాన్ని గాలి చొరబడకుండా మూసుకునే నాణ్యమైన డబ్బాలో నిల్వ చేయడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల బయట నుంచి తేమ, పురుగులు లోపలికి చేరే అవకాశం తగ్గుతుంది. బియ్యం తీసుకునేటప్పుడు తడి చేతులు లేదా తడి గరిటెలను ఉపయోగించకూడదు. డబ్బాను కూడా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా, పొడిగా ఉంచాలి.
బియ్యం పెట్టే ప్రదేశంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి
బియ్యం డబ్బాను నేరుగా వేడి, తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశంలో పెట్టకూడదు. చల్లగా, పొడిగా ఉండే ప్రదేశంలో ఉంచడం మంచిది. ఇప్పటికే పురుగులు కనిపించిన బియ్యాన్ని కొత్త బియ్యంతో కలపకూడదు. అలాంటి బియ్యాన్ని వేరుగా ఉంచి, అది ఉన్న డబ్బాను పూర్తిగా శుభ్రం చేసి ఆరబెట్టిన తర్వాతే కొత్త బియ్యాన్ని నిల్వ చేయాలి.