Cost of Living In Goa: బీచ్ లైఫ్ అంటే ఇష్టమా.. మరి గోవాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంతో తెలుసా?
Cost of Living in Goa: గోవా అంటే కేవలం బీచ్లు, పార్టీలే కాదు, అక్కడ స్థిరపడాలనుకునే వారికి కూడా అద్భుతమైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. మరి అక్కడ అద్దెలు ఎలా ఉంటాయి. మీ బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకునే ముందు ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి.
గోవాలో నివసించాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది?
గోవా అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది అద్భుతమైన సముద్ర తీరాలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం. అందుకే దేశంలోని వివిధ నగరాల నుండి చాలా మంది తమ మకాం గోవాకు మార్చాలని కలలు కంటారు. ముఖ్యంగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేవారు, రిటైర్డ్ వ్యక్తులు గోవా వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, పర్యాటక ప్రాంతంగా ఉన్న గోవాలో నివసించడం అనుకున్నంత చౌకైన విషయం ఏమీ కాదు. ఇటీవల అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర సేవల ధరలు భారీగా పెరిగాయి.
తీర ప్రాంతాల్లో అద్దెల మోత
గోవాలో నివసించాలంటే అయ్యే ఖర్చులో ప్రధానమైనది ఇంటి అద్దె. పర్యాటకులు ఎక్కువగా వచ్చే బీచ్ ప్రాంతాల్లో అద్దెలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. రిమోట్ వర్కర్లు, సెకండ్ హోమ్ కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య పెరగడంతో డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. అంజనా, కాండోలిమ్ వంటి పాపులర్ ఏరియాల్లో సాధారణ ఇల్లు దొరకడమే కష్టంగా మారింది. ఒకప్పుడు తక్కువ ధరకే లభించిన విల్లాలు, అపార్ట్మెంట్ల ధరలు ఇప్పుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. కాబట్టి గోవాకు షిఫ్ట్ అయ్యే ముందు మీ బడ్జెట్లో ఎక్కువ భాగం అద్దెకే కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.
రోజువారీ ఖర్చుల సంగతేంటి?
గోవాలో ఆహారపు ఖర్చులు మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉంటున్నారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పాపులర్ పర్యాటక ప్రాంతాల్లోని రెస్టారెంట్లలో భోజనం చేస్తే మీ జేబు ఖాళీ అవ్వడం ఖాయం. అయితే, స్థానిక మార్కెట్లలో కూరగాయలు, కిరాణా సామగ్రి కొనుగోలు చేసే వారికి ఖర్చు కొంత వరకు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ కాలం పాటు గోవాలో ఉండేవారు స్థానిక సంతలపై ఆధారపడటం వల్ల నెలవారీ ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. పర్యాటక జోన్లకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో నిత్యావసరాల ధరలు సాధారణంగానే ఉంటాయి.
సొంత వాహనం తప్పనిసరి
గోవాలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది. బస్సులు అన్ని ప్రాంతాలకు అందుబాటులో ఉండవు. టాక్సీలు, ఆటోల ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో గోవాలో నివసించే వారికి సొంత వాహనం లేదా అద్దె బైక్ తప్పనిసరి అవుతుంది. పెట్రోల్ ఖర్చులు, వాహనాల మెయింటెనెన్స్, అద్దె బైక్ల ఖర్చు మీ నెలవారీ బడ్జెట్పై ప్రభావం చూపుతుంది. దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తే రవాణా ఖర్చు తడిసి మోపెడవుతుంది.
లైఫ్స్టైల్, వెల్నెస్ ఖర్చులు
ప్రశాంతమైన జీవనం, యోగా, మెడిటేషన్, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కోసం చాలా మంది గోవాను ఎంచుకుంటారు. అయితే ఇక్కడ వెల్నెస్ సెంటర్లు, జిమ్లు, సోషల్ క్లబ్ల సభ్యత్వాల ఖర్చులు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. వారాంతాల్లో పార్టీలు, అవుటింగ్లకు వెళ్లే అలవాటు ఉంటే ఖర్చు మరింత పెరుగుతుంది. గోవా ఇచ్చే స్వేచ్ఛా వాతావరణాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే జేబులో తగినంత డబ్బు ఉండాల్సిందే. అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగానే ఇక్కడ ఇతర ఖర్చులు ఉంటాయి.
బీచ్ ఒడ్డున ఇల్లు ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. కానీ ఆ కల నిజం కావాలంటే పక్కా ఆర్థిక ప్రణాళిక అవసరం. గోవాలో నాణ్యమైన జీవితం దొరుకుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు, కానీ పెరిగిన ధరల దృష్ట్యా ఇక్కడ జీవనం సవాలుతో కూడుకున్నది. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాల నుండి వచ్చే వారు ఇక్కడి అద్దెలు, రవాణా ఇబ్బందులను గమనించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సరైన ప్లానింగ్ ఉంటేనే గోవాలో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడం సాధ్యమవుతుంది.