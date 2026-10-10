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- Bread Idli: పప్పు నానబెట్టక్కర్లేదు.. పిండి రుబ్బక్కర్లేదు.. నిమిషాల్లో బ్రెడ్ ఇడ్లీ రెడీ!
Bread Idli: పప్పు నానబెట్టక్కర్లేదు.. పిండి రుబ్బక్కర్లేదు.. నిమిషాల్లో బ్రెడ్ ఇడ్లీ రెడీ!
Bread Idli: ఇడ్లీలను చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే బియ్యం, మినప్పప్పు నానబెట్టడం, పిండి రుబ్బడం వంటి పనులేవీ లేకుండా రుచికరమైన ఇడ్లీలను నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో బ్రెడ్ ఉంటే చాలు. మరి నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యే ఈ బ్రెడ్ ఇడ్లీని ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
బ్రెడ్ ఇడ్లీ రెసిపీ
ఇడ్లీ అనగానే బియ్యం, మినప్పప్పు నానబెట్టి, రుబ్బి, పులియబెట్టడం వంటి పనులు ఉంటాయి. కానీ ఈ బ్రెడ్ ఇడ్లీకి అవేమీ అవసరం లేదు. బ్రెడ్, రవ్వ, పెరుగు ఉపయోగించి సులభంగా ఇడ్లీలు తయారు చేయవచ్చు. ఇంట్లో మిగిలిపోయిన బ్రెడ్ను వృథా చేయకుండా వాడుకోవడానికి ఇదో మంచి మార్గం. ఇది మన రెగ్యులర్ ఇడ్లీ టేస్ట్ కి కాస్త భిన్నంగా ఉండవచ్చు. కానీ తక్కువ పదార్థాలతో, పిండి పులియబెట్టే పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు వేడివేడి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. మరి ఆలస్యమెందుకు బ్రెడ్ ఇడ్లీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం.
బ్రెడ్ ఇడ్లీ తయారీ విధానం
బ్రెడ్ ఇడ్లీ తయారీలో పదార్థాలను సరిగ్గా కలపడమే ముఖ్యమైన పని. బ్రెడ్ వల్ల పిండికి మృదుత్వం వస్తుంది. రవ్వ ఇడ్లీకి సరైన ఆకృతిని ఇస్తుంది. ఇక పెరుగు పిండికి తేమతో పాటు కాస్త పుల్లటి రుచిని అందిస్తుంది. అందుకే ఈ మూడింటినీ సరైన మోతాదులో తీసుకుని, తగినంత నీళ్లు పోసి ఇడ్లీ పిండిలా కలుపుకోవాలి. పిండి మరీ గట్టిగా ఉంటే ఇడ్లీలు రాయిలా వస్తాయి. అలాగని నీళ్లు ఎక్కువైతే ఉడికాక ముద్దగా, జిగురుగా మారిపోతాయి.
పిండిని నాననివ్వడం
ముందుగా బ్రెడ్ను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి లేదా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి. అందులో రవ్వ, పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కలుపుకోవాలి. పిండి కలపగానే వెంటనే ఇడ్లీ ప్లేట్లలో వేయకూడదు. కాసేపు పిండిని నాననిస్తే రవ్వ నీటిని పీల్చుకుంటుంది. ఆ తర్వాత పిండి చిక్కదనాన్ని బట్టి అవసరమైతే మరికొన్ని నీళ్లు కలుపుకోవచ్చు. పిండి మన రెగ్యులర్ ఇడ్లీ పిండిలా జారుగా ఉండాలి.
వీటిని కూడా వేసుకోవచ్చు
ఇడ్లీ ప్లేట్లకు కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి రాసి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. గుంటల్లో పిండి వేసేటప్పుడు అంచుల వరకు నింపకూడదు. ఉడికేటప్పుడు ఇడ్లీలు కాస్త ఉబ్బుతాయి కాబట్టి ఖాళీ ఉంచాలి. మీకు ఇష్టమైతే సన్నగా తరిగిన క్యారెట్, కొత్తిమీర లేదా పచ్చిమిర్చి ముక్కలను పిండిలో కలుపుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఇడ్లీ రుచి, రంగు బాగుంటాయి. పిండి కలిపాక ఎక్కువసేపు పక్కన పెట్టకూడదు.
కాసేపు చల్లారనివ్వాలి
ముందుగానే నీళ్లు మరిగించి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ పాత్రలో ప్లేట్లను పెట్టి ఉడికించాలి. మంటను మీడియంలో ఉంచి, ఇడ్లీలు ఉడికాయో లేదో చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇడ్లీ ఉడికిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మధ్యలో ఒక టూత్పిక్ లేదా చాకుతో గుచ్చి చూడండి. పిండి అంటుకోకుండా వస్తే ఉడికినట్లే. స్టవ్ మీద నుంచి దించగానే వేడివేడిగా తీయకుండా, కాస్త చల్లారనిస్తే ప్లేట్ల నుంచి ఇడ్లీలు సులభంగా వస్తాయి. మీకు ఇష్టమైన చట్నీతో తినవచ్చు.