Egg vs Chicken vs Mutton: గుడ్డు, చికెన్, మటన్.. ఈ మూడింటిలో ప్రొటీన్ దేనిలో ఎక్కువ?
Egg vs Chicken vs Mutton: గుడ్డు, చికెన్, మటన్ లను మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఫిట్ నెస్పై ఫోకస్ చేసేవాళ్లు ప్రొటీన్ కోసం వీటిని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ మూడింటిలో దేనిలో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గుడ్డు, చికెన్, మటన్.. దేనిలో ప్రొటీన్ ఎక్కువ?
శరీరాన్ని బలంగా ఉంచడంలో, కండరాల పెరుగుదలలో ప్రొటీన్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. దెబ్బతిన్న కణజాలాలను బాగు చేయడానికి కూడా ఇది అవసరం. ఎముకలు, కండరాలు, చర్మం పనితీరుకు ప్రొటీన్ కావాలి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలోనూ ఇది సహాయపడుతుంది. అందుకే జిమ్ చేసేవాళ్లే కాదు, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ప్రొటీన్ అవసరం. వయసు, బరువు, ఆరోగ్యాన్ని బట్టి ప్రొటీన్ తీసుకోవాలి. నాన్ వెజ్ తినేవాళ్లు ప్రొటీన్ కోసం ఎక్కువగా గుడ్డు, చికెన్, మటన్ తింటుంటారు. అయితే వీటిలో దేనిలో ఎక్కువ ప్రొటీన్ ఉందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఒక గుడ్డులో ఎన్ని గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది?
గుడ్డు అందరికీ చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది. వండుకోవడం కూడా ఈజీ. మీడియం లేదా పెద్ద సైజులో ఉండే ఒక గుడ్డులో సుమారు 6 నుంచి 7 గ్రాముల ప్రొటీన్ ఉంటుంది. మన శరీరానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన అమైనో యాసిడ్స్ అన్నీ గుడ్డులో దొరుకుతాయి. అలాగే విటమిన్ బి12, విటమిన్ డి, సెలీనియం లాంటి పోషకాలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి.
గుడ్డు తెల్లసొనలో ఎక్కువగా ప్రొటీన్ ఉంటుంది. పచ్చసొనలో కొవ్వుతో పాటు ఇతర పోషకాలు ఉంటాయి. తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది కాబట్టి రోజూ గుడ్డు తినొచ్చు. అయితే మన శరీరానికి కావాల్సిన ప్రొటీన్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా ఉంటుంది. కాబట్టి కేవలం గుడ్డు మీదే ఆధారపడకుండా ఇతర ఫుడ్స్ కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకోవడం మంచిది.
చికెన్లో ఎంత ప్రొటీన్ ఉంటుంది?
స్కిన్లెస్ చికెన్ బ్రెస్ట్లో ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 100 గ్రాముల వండిన చికెన్ బ్రెస్ట్లో సుమారు 30 నుంచి 31 గ్రాముల ప్రొటీన్ దొరుకుతుంది. అందుకే కండరాలు పెంచుకోవాలనుకునేవాళ్లు, జిమ్ చేసేవాళ్లు దీన్ని ఎక్కువగా తింటారు. అయితే చికెన్లో ఏ భాగం తింటున్నాం, స్కిన్ తీసేశారా లేదా, ఎలా వండుతున్నారు అనేదాన్ని బట్టి ఫ్యాట్, కేలరీలు మారిపోతాయి.
ఎక్కువ నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసిన చికెన్ కంటే, ఉడకబెట్టిన లేదా తక్కువ నూనెతో వండిన చికెన్ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ప్రొటీన్ కోసమే చికెన్ తింటుంటే, స్కిన్లెస్ చికెన్ను ఉడకబెట్టి లేదా తక్కువ నూనెతో వండుకుని తినడం బెస్ట్. మనం రోజూ ఎంత తింటున్నాం అనేది కూడా చూసుకోవాలి.
మటన్లో ప్రొటీన్, ఇతర పోషకాలు
మటన్లో కూడా ప్రొటీన్ బాగానే ఉంటుంది. 100 గ్రాముల వండిన మటన్లో, మాంసం రకం, కొవ్వు శాతాన్ని బట్టి సుమారు 25 నుంచి 27 గ్రాముల ప్రొటీన్ దొరుకుతుంది. ఇందులో ఐరన్, జింక్, విటమిన్ బి12 లాంటి పోషకాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి ఎర్ర రక్త కణాలు తయారు కావడానికి, శరీరం నార్మల్గా పనిచేయడానికి సహాయపడతాయి. కానీ మటన్లో ఉండే కొవ్వు, వండేటప్పుడు వాడే నూనె వల్ల కేలరీలు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
అలా అని మటన్ పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. లిమిట్గా తినడం, కంటికి కనిపించే కొవ్వును తీసేయడం, బ్యాలెన్స్డ్గా తినడం ముఖ్యం. బరువు తగ్గాలనుకునేవాళ్లు తమ డైట్ ప్లాన్ను బట్టి మటన్ ఎంత తినాలో డిసైడ్ చేసుకోవాలి.
మూడింటిలో ఏది బెస్ట్?
గుడ్డు, చికెన్, మటన్ వండిన తర్వాత 100 గ్రాముల చొప్పున తీసుకుంటే, స్కిన్లెస్ చికెన్ బ్రెస్ట్లో ఎక్కువ ప్రొటీన్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మటన్లో ఉంటుంది. 100 గ్రాముల గుడ్డులో సుమారు 12 నుంచి 13 గ్రాముల ప్రొటీన్ దొరుకుతుంది. అయితే ఫుడ్ రకం, వండే విధానాన్ని బట్టి ఈ లెక్కలు మారొచ్చు. కండరాలు పెరగడానికి ప్రొటీన్ ఒక్కటే సరిపోదు. మంచి ఫుడ్, తగినంత నిద్ర, సరైన వ్యాయామం, రెస్ట్ కూడా అవసరం.
తక్కువ ఖర్చులో ప్రొటీన్ కావాలంటే గుడ్డు బెస్ట్. ఎక్కువ ప్రొటీన్ కావాలంటే చికెన్ తినొచ్చు. అదనపు పోషకాలు కావాలంటే మటన్ ఎంచుకోవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం, అలవాట్లు, బడ్జెట్ను బట్టి వీటిని మార్చి మార్చి తినొచ్చు. బలం కోసం ఒకే ఫుడ్ ఎక్కువగా తినే బదులు, అన్ని రకాల పోషకాలు ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవడం మంచిది.