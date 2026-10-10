పనీర్ జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది జుట్టు చిట్లిపోవడాన్ని నివారించే ముఖ్యమైన పోషకాలను అందిస్తుంది.
గుడ్డు పచ్చసొనలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును మృదువుగా మార్చి, మంచి మెరుపును అందిస్తాయి.
పప్పు ధాన్యాలలో జింక్ అధికంగా ఉంటుంది. వీటిని రోజూ ఆహారంలో తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు మరింత బలంగా మారతాయి.
పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్ మాడుపై ఉండే మృతకణాలను, అదనపు నూనెను సులభంగా తొలగిస్తుంది. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటుంది.
చికెన్ ప్రోటీన్, బి-విటమిన్లకు మంచి మూలం. ఇది దెబ్బతిన్న జుట్టును బాగుచేసి, కుదుళ్లను దృఢంగా మారుస్తుంది.
గుమ్మడి గింజల్లో ఒమేగా-3, ఒమేగా-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి మాడుకు తగిన పోషణను అందించి జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి.
సోయాబీన్స్ అమైనో యాసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును లోపలి నుంచి బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
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