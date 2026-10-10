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ఒత్తైన జుట్టు కోసం.. వీటిని రెగ్యులర్ గా తింటే చాలు!

life Oct 10 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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పనీర్

పనీర్ జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది జుట్టు చిట్లిపోవడాన్ని నివారించే ముఖ్యమైన పోషకాలను అందిస్తుంది.

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గుడ్డు

గుడ్డు పచ్చసొనలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును మృదువుగా మార్చి, మంచి మెరుపును అందిస్తాయి.

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పప్పు ధాన్యాలు

పప్పు ధాన్యాలలో జింక్ అధికంగా ఉంటుంది. వీటిని రోజూ ఆహారంలో తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు మరింత బలంగా మారతాయి.

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పెరుగు

పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్ మాడుపై ఉండే మృతకణాలను, అదనపు నూనెను సులభంగా తొలగిస్తుంది. ఇది జుట్టు రాలడాన్ని సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటుంది.

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చికెన్

చికెన్ ప్రోటీన్, బి-విటమిన్లకు మంచి మూలం. ఇది దెబ్బతిన్న జుట్టును బాగుచేసి, కుదుళ్లను దృఢంగా మారుస్తుంది.

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గుమ్మడి గింజలు

గుమ్మడి గింజల్లో ఒమేగా-3, ఒమేగా-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి మాడుకు తగిన పోషణను అందించి జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి.

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సోయాబీన్స్

సోయాబీన్స్ అమైనో యాసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును లోపలి నుంచి బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.

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