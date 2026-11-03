ఇక్కడ అందరూ 100 ఏళ్లకు పైగా జీవిస్తారు... వారి హెల్త్ సీక్రెట్ ఇదే

గ్రీస్లోని ఇకేరియా, ఇటలీలోని సార్డినియా, జపాన్లోని ఒకినావా, కోస్టారికాలోని నికోయా పెనిన్సులా, అమెరికాలోని లోమా లిండా.. ఈ ఐదింటిని బ్లూ జోన్స్గా పిలుస్తారు.
ఈ బ్లూ జోన్ వాసులు ఎక్కువగా పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాలు, తృణధాన్యాలు, నట్స్ వంటి శాకాహారాన్నే తమ ప్రధాన ఆహారంగా తీసుకుంటారు.
వీరు తమ భోజనంలో మాంసాన్ని చాలా తక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల వారు మాత్రం క్రమం తప్పకుండా చేపలను తింటారు.
జపాన్లోని ఒకినావా ప్రజలు కడుపు నిండా తినరు. పొట్ట 80 శాతం నిండగానే భోజనం ఆపేస్తారు. ఈ అలవాటు వారి క్యాలరీల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
వీరు జిమ్లకు వెళ్లరు. వ్యవసాయం చేయడం, నడవడం, ఇంటి పనులు చేసుకోవడం వంటి వాటినే తమ దైనందిన వ్యాయామంగా మార్చుకుంటారు.
వీరు ప్రతిరోజూ శరీరానికి తగినంత నిద్రను అందిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు మధ్యాహ్నం పూట కాసేపు కునుకు తీసే అలవాటును కూడా పాటిస్తారు.
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