Personality Test: మీ ముక్కు ఆకారం ఎలా ఉంది.? దానిబట్టి మీరు ఎలాంటి వారో చెప్పొచ్చు
Personality Test: మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని తెలుసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా అతనితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదని కొందరు నిపుణులు చెబుతారు. మన ముఖంలో కనిపించే కొన్ని లక్షణాలు కూడా వ్యక్తి స్వభావం గురించి సంకేతాలు ఇస్తాయని వారు అంటున్నారు.
ఫేస్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి.?
ఫేస్ రీడింగ్లో ముక్కు ఆకారాన్ని బట్టి వ్యక్తి ఆలోచన విధానం, ప్రవర్తన, జీవనశైలి గురించి కొన్ని అంచనాలు వేయవచ్చని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఫేస్ రీడింగ్ నిపుణులు చెప్పిన ప్రకారం, ఇలాంటి విశ్లేషణలు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ విధానాన్ని ఫిజియోగ్నమీ (Physiognomy) అని పిలుస్తారు. ఇందులో ముఖ ఆకృతి, కళ్ల రూపం, ముక్కు ఆకారం వంటి అంశాలను పరిశీలించి వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇప్పుడు ముక్కు ఆకారాన్ని బట్టి వ్యక్తుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం.
వంకర ముక్కు ఉన్నవారి స్వభావం
ముక్కు కొంచెం పక్కకు వంగి ఉంటే దాన్ని వంకర ముక్కుగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు సాధారణంగా నిజాయితీగా, నిస్సారంగా ఉండే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఇతరులను త్వరగా అర్థం చేసుకునే గుణం వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. పరిస్థితులను అనవసరంగా క్లిష్టం చేయకుండా సింపుల్గా పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. విలువలను గౌరవించడం, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం వీరి ముఖ్యమైన లక్షణాలు.
స్ట్రెయిట్ లేదా గ్రీకు ముక్కు లక్షణాలు
కనుబొమల మధ్య నుంచి ముక్కు చివర వరకు ఒకే రేఖలా నిటారుగా ఉండే ముక్కును స్ట్రెయిట్ లేదా గ్రీకు ముక్కు అంటారు. ఈ రకమైన ముక్కు ఉన్నవారు సాధారణంగా సహనం, క్రమశిక్షణ, విశ్వాసం వంటి గుణాలతో గుర్తింపు పొందుతారు. వారు భావోద్వేగాలకు లోనవకుండా విషయాలను ప్రాక్టికల్గా చూడటానికి ఇష్టపడతారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు అందరితో త్వరగా కలిసిపోరు. కొంత సమయం తీసుకుని మాత్రమే ఇతరులను నమ్ముతారు. తమ వ్యక్తిగత విషయాలను బయటపెట్టడంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారు.
రోమన్ లేదా ఆక్విలైన్ ముక్కు ప్రత్యేకత
ముక్కు మధ్యలో కొంచెం పైకి ఉబ్బినట్లు కనిపించే ఆకారాన్ని రోమన్ లేదా ఆక్విలైన్ ముక్కు అంటారు. ఇది గద్ద ముక్కు ఆకారంలా ఉంటుంది. ఈ రకమైన ముక్కు కలిగిన వ్యక్తులు సాధారణంగా ధైర్యవంతులు, లక్ష్యసాధనలో పట్టుదల కలిగినవారుగా ఉంటారు. పెద్ద లక్ష్యాలు పెట్టుకుని వాటిని సాధించేందుకు కష్టపడతారు. వీరిలో నాయకత్వ లక్షణాలు బలంగా కనిపిస్తాయి. భావోద్వేగాల కంటే తర్కానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
లావుగా ఉండే ముక్కు వ్యక్తిత్వం
ముక్కు మందంగా, చివర భాగం కొంచెం ఉబ్బుగా ఉంటే దాన్ని ఫ్లెషీ నోస్గా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు సాధారణంగా తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. ఆలోచన వేగంగా ఉంటుంది. తెలివి, లోకజ్ఞానం వీరి బలాలు. బయటకు కాస్త కఠినంగా కనిపించినా లోపల మాత్రం చాలా సున్నితమైన మనస్తత్వం ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండటం వీరి మరో లక్షణం.
చిన్న ముక్కు ఉన్నవారి లక్షణాలు
ముక్కు చిన్నగా ఉండి కొన భాగం కొంచెం పైకి లేచినట్లుగా కనిపిస్తే దాన్ని స్నబ్ నోస్ అంటారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు సాధారణంగా చురుకుగా, స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు. అందరితో త్వరగా కలిసిపోతారు. టీమ్గా పనిచేయడంలో వీరు మంచి పాత్ర పోషిస్తారు. క్రియేటివ్ ఆలోచనలతో లక్ష్యాలను చేరుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు నిర్లక్ష్యం కారణంగా పరిపక్వత తక్కువగా కనిపించవచ్చు.
పెద్ద ముక్కు ఉన్నవారి స్వభావం
ముక్కు కొన ఉబ్బుగా ఉండి నాసికా రంధ్రాలు కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తే దాన్ని పెద్ద ముక్కుగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు సాధారణంగా స్వతంత్రంగా పని చేయడానికి ఇష్టపడతారు. ఇతరుల ఆదేశాల కింద పని చేయడం కన్నా తామే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటారు. వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. తమ పనులను క్రమంగా పూర్తి చేయడంలో ఆసక్తి చూపుతారు.
గమనిక: ముక్కు ఆకారం ఆధారంగా చేసే ఈ విశ్లేషణలు పూర్తిగా శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైనవి కాకపోయినా, ఫేస్ రీడింగ్లో ఆసక్తికర అంశంగా భావిస్తారు. వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేసే ఒక విధానంగా దీనిని కొందరు అధ్యయనం చేస్తున్నారు.