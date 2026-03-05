Lucky Bamboo: అదృష్టాన్ని పెంచే ఈ మొక్క ఇంట్లో పెంచుతున్నారా? ఈ తప్పులు చేయకండి
Lucky Bamboo: ఇంట్లో పెంచగలిగే ఇండోర్ మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో లక్కీ బాంబూ కూడా ఒకటి. అయితే.. దీనిని ఇంట్లో పెంచేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే ఇంట్లో అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.
Bamboo
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇంట్లో చిన్న వెదురు మొక్కను పెంచుకుంటే శుభం అని నమ్ముతారు. ఈ మొక్క ఇంట్లో బాగా పెరిగితే.. ఆ ఇంట్లో సరి, సంపదలు కూడా పెరుగుతాయని నమ్ముతారు. అలా జరగాలంటే.. ఈ మొక్క పెంచే సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు కచ్చితంగా పాటించాలి..అవేంటో చూద్దాం..
నీటిలో వెదురు మొక్క..
వెదురు మొక్కను ఇంట్లో పెంచేటప్పుడు దానిని నీటిలో మాత్రమే పెంచాలి. నీరు మొక్క పెరగడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. అయితే.. క్లోరినేటెడ్, కలుషిత నీటిలో ఈ మొక్కను పెంచకూడదు.
శుభ్రమైన నీరు...
ఒక మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే, దానిని శుభ్రమైన నీటిలో పెట్టాలి. అలాగే, కనీసం వారానికి ఒకసారి ఆ నీటిని మార్చుతూ ఉండాలి. ఇక.. ఈ మొక్కను పెంచడానికి ఎంచుకునే కుండీ విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొక్క వేర్లను పూర్తిగా నీటిలో మునిగి ఉండేలాంటి కంటైనర్ ని ఎంచుకోవాలి.ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారినా లేదా.. దెబ్బతిన్నట్లు కనిపిస్తే.. ఆ ఆకులను వెంటనే కత్తిరించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
వెదురు మొక్కలకు ఎరువులు అవసరం లేదు.
ఈ వెదురు మొక్కలకు సాధారణంగా ఎరువులు అవసరం లేదు. అయితే, సరైన మొత్తంలో ఎరువులు వేస్తే, మొక్క వేగంగా పెరుగుతుంది. దీని కోసం, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ద్రవ ఎరువులను ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
వెదురు మొక్కలకు ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి అవసరం లేదు..
ఈ మొక్కలకు ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి అవసరం లేదు, పరోక్ష కాంతి సరిపోతుంది. సూర్యుడు వాటిని నేరుగా తాకితే, మొక్క ఆకులు వాడిపోయి కాలిపోవచ్చు. మొక్క ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారితే, శ్రద్ధ వహించండి. అధిక సూర్యకాంతి కారణం కావచ్చు. ఇది మొక్క పెరుగుదలపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.