ఉమెన్స్ డేకి 10 గ్రాములలో అందమైన వెండి గిఫ్టులు

life Mar 06 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
ఎలిగెంట్ సిల్వర్ రింగ్

ఉమెన్స్ డే రోజున తక్కువ బరువుతో అందమైన వెండి ఉంగరాన్ని బహుమతిగా ఇవ్వండి. రాళ్లు పొదిగిన ఉంగరం ఎవరికైనా ఇట్టే నచ్చుతుంది.

Image credits: pinterest
సిల్వర్ పెండెంట్ సెట్

10 గ్రాముల సిల్వర్ పెండెంట్ సెట్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.  హార్ట్, బటర్‌ఫ్లై లేదా ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్న పెండెంట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
స్టైలిష్ సిల్వర్ (పట్టీలు)

10 గ్రాముల వెండి పట్టీలు సన్నగా అందంగా ఉంటాయి. వాటిని బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు. 

Image credits: Gemini AI
సిల్వర్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్నగా, అందంగా ఉండే సిల్వర్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్  10 గ్రాముల కంటే తక్కువ బరువుతోనే వస్తాయి. 

Image credits: miabytanishq.com
సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

స్టైలిష్‌గా ఉండే 10 గ్రాముల సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్ మీ కూతురికి, తల్లికి, సోదరికి ఎవరికైనా నచ్చేస్తుంది. 

Image credits: pinterest
వెండి కాయిన్ లేదా లాకెట్

10 గ్రాముల వెండి కాయిన్ లేదా లాకెట్ కూడా ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. బహుమతిగా ఇవ్వచ్చు.

Image credits: pinterest
వెండి చైను

పొడుల నిండిన పెండెంట్ తో మెడలో వేసుకునేందుకు అందమైన చైను ఇది. కాలేజీలకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు బాగా నప్పుతుంది.

Image credits: Getty

