Curd: ప్యాకెట్ పెరుగు vs ఇంటి పెరుగు.. రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది?
Curd: పెరుగు ఆరోగ్యానికి ఎంతమంచిదో మనకు తెలుసు. ఒకప్పుడు ఎక్కువశాతం పెరుగును ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునేవారు. కానీ ప్రస్తుత లైఫ్ స్టైల్ కారణంగా చాలామంది బయట ప్యాకెట్ పెరుగు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ, ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిదో ఇక్కడ చూద్దాం.
ప్యాకెట్ పెరుగు vs ఇంటిపెరుగు
పెరుగును చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే కొందరు ఇంట్లో తయారు చేసుకొని తింటే, మరికొందరు ప్యాకెట్ పెరుగు కొనుగోలు చేసి తింటుంటారు. అయితే ఇంట్లో తయారు చేసే పెరుగు మంచిదా? లేక ప్యాకెట్ పెరుగు ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ ప్రయోజనకరమా? అసలు ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి? వంటి విషయాలు ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఇంటి పెరుగు ప్రయోజనాలు
ఇంటి పెరుగును సంప్రదాయ పద్ధతిలో పాలను మరిగించి చల్లారిన తర్వాత కొద్దిగా పెరుగు కలిపి తయారు చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో సహజమైన ప్రోబయోటిక్స్ ఏర్పడతాయి. ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి మన జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు చేసే మంచి బ్యాక్టీరియా. ఇవి గట్ హెల్త్ను మెరుగుపరచడంలో, జీర్ణక్రియ సక్రమంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఇంట్లో తయారయ్యే పెరుగులో రసాయనాలు, కృత్రిమ పదార్థాలు, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండవు. అందువల్ల చాలామంది డాక్టర్లు ఇంటి పెరుగును సహజమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికగా సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇంటి పెరుగు మంచిదని చెబుతున్నారు.
పరిశుభ్రత పాటించకపోతే..
అయితే ఇంటి పెరుగులో ఒక సమస్య ఏంటంటే ప్రతి సారి దాని నాణ్యత ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. వాతావరణం, పాల నాణ్యత, తయారీ విధానం వంటి అంశాలపై దాని రుచి, చిక్కదనం, ప్రోబయోటిక్ స్థాయి ఆధారపడుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో పరిశుభ్రత పాటించకపోతే హానికరమైన బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా వేసవికాలంలో ఎక్కువసేపు బయట ఉంచిన పెరుగు త్వరగా పాడైపోవచ్చు.
ప్యాకెట్ పెరుగు ప్రయోజనాలు
ఇక ప్యాకెట్ పెరుగు విషయానికి వస్తే, ఇవి సాధారణంగా నియంత్రిత పరిశ్రమలలో పరిశుభ్ర వాతావరణంలో తయారు చేస్తారు. ఇందులో ఉపయోగించే బ్యాక్టీరియా కల్చర్లు కొలిచిన మోతాదులో ఉండటం వల్ల ప్రతి ప్యాకెట్లో ఒకే రకమైన రుచి, గాఢత లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం చాలా కంపెనీలు ప్రోబయోటిక్ పెరుగు పేరుతో ప్రత్యేక ఉత్పత్తులను కూడా అందిస్తున్నాయి. ఇవి జీర్ణక్రియకు మేలు చేసే అదనపు మంచి బ్యాక్టీరియాను కలిగి ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం..
అయితే అన్ని ప్యాకెట్ పెరుగు పూర్తిగా ఆరోగ్యకరం అని చెప్పలేము. కొన్ని బ్రాండ్లలో నిల్వ కాలం పెంచడానికి ప్రిజర్వేటివ్స్, స్టెబిలైజర్స్ లేదా కృత్రిమ రుచులు కలిపే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఫ్లేవర్డ్ యోగర్ట్స్ లేదా తీపి పెరుగుల్లో చక్కెర మోతాదు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. ఇవి తరచుగా తీసుకుంటే బరువు పెరగడం, షుగర్ స్థాయిలు పెరగడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి ప్యాకెట్ పెరుగు కొనుగోలు చేసే ముందు లేబుల్ చదవడం చాలా ముఖ్యం.
పోషకాల పరంగా చూస్తే..
కాల్షియం, ప్రోటీన్, విటమిన్ B12 వంటి పోషకాల పరంగా చూస్తే రెండు రకాల పెరుగుల్లో కూడా దాదాపు సమానమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అయితే ఇంటి పెరుగు తాజాగానే తింటే అందులోని సహజ ప్రోబయోటిక్స్ మరింత సమర్థంగా పనిచేస్తాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. మరోవైపు ప్యాకెట్ పెరుగు ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉండేలా తయారు చేయడం వల్ల కొంతమేర ప్రోబయోటిక్ ప్రభావం తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్య పరంగా చూస్తే, ఇంటి పెరుగు మంచి ఎంపిక. ఇంట్లో పెరుగు తయారు చేయలేని వారు నాణ్యమైన బ్రాండ్ల ప్యాకెట్ పెరుగు తీసుకోవచ్చు. కానీ చక్కెర లేకుండా, తక్కువ పదార్థాలతో తయారైన ప్లెయిన్ పెరుగు ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది.