మల్టీకలర్ జాలర్ పట్టీల డిజైన్లు కాళ్లకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. కొత్త పెళ్లికూతుళ్లు ఎక్కువగా ఇలాంటి డిజైన్లను ఇష్టపడతారు. వీటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.
ఎరుపు, ఆకుపచ్చ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగులతో ఫ్లోరల్ మీనాకారీ వర్క్ చేసిన ఈ పట్టీలు ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. రంగురంగుల చిన్న చిన్న వెండి మువ్వలు పాదాల అందాన్ని పెంచుతాయి.
జాలి వర్క్తో ఉన్న మందపాటి వెండి పట్టీలు ప్రతి పెళ్లికూతురి మొదటి ఎంపిక. దీని కింద ఉన్న సిల్వర్ క్రాస్ చైన్లు పాదాలకు మంచి లుక్ ని ఇస్తాయి.
బ్రైట్ పింక్ ఫ్లోరల్ మీనాకారీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ వెండి పట్టీల డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. పింక్ తో పాటు పర్పుల్, బ్లూ, గ్రీన్, రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ పట్టీల డిజైన్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. పింక్, గ్రీన్ కలర్ మీనాకారీ వర్క్ దీనికి మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఈ పట్టీలు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా చూపిస్తాయి.
మల్టీకలర్ మీనాకారీ, ఆక్సిడైజ్డ్ టెంపుల్ ఆర్ట్ వర్క్తో ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలకు మంచి ఎంపిక.
Blouse Sleeve Designs: కళ్లు చెదిరే బ్లౌజ్ చేతుల డిజైన్లు చూసేయండి
Earrings: కళ్లు చెదిరే డిజైన్లలో ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే వావ్ అంటారు!
Gold Rings: ఏ వేలికైనా సరిపోయే అడ్జస్టబుల్ లీఫ్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్స్
Gardening: ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు