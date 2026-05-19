Hair Chains:హెయిర్ స్టైల్స్ అవసరమే లేదు..ఈ హెయిర్ చైన్స్ తో రాయల్ లుక్

మీ హెయిర్ ని ఫ్రీగా వదిలేసి ఈ లాంగ్ బెల్ హెయిర్ చైన్ ని వేలాడదీయాలి. మీ జుట్టు అందంగా కనపడుతుంది. చీర, లెహంగాలకు ఇలాంటి చైన్స్ చాలా బాగుంటాయి.
జుట్టులో పొడవాటి చైన్లు పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే, ఇలా సింపుల్గా ఉండే హెయిర్ చైన్ క్లిప్ పెట్టుకోండి. ఇది మీ కర్లీ హెయిర్ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
ఎర్రని పువ్వులతో కూడా హెయిర్ చైన్ యాక్సెసరీలు వస్తాయి. ఇవి పెట్టుకోవడానికి చాలా సులభంగా ఉంటాయి, చూడటానికి చాలా ఫ్యాన్సీగా కనిపిస్తాయి.
సగం జుట్టును వెనక్కి కట్టి ఈ అందమైన కుందన్ హెయిర్ చైన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చూడటానికి చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉంటుంది. రూ.400 లోపే సులభంగా దొరుకుతుంది.
పువ్వుల లాకెట్ తో వచ్చే ఈ హెయిర్ చైన్ లుక్ మీ కర్లీ హెయిర్ మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తుంది. దీంతో మీకు మరో హెయిర్స్టైల్ వేసుకోవాల్సిన అవసరమే ఉండదు.
ఈ జుంకా హెయిర్ యాక్సెసరీస్లో గోల్డ్తో పాటు ముత్యాలను కూడా వాడతారు. దీనికి ఉండే జుంకాలు హెవీ లుక్ను ఇస్తాయి.
