Telugu

Cut Out Blouse: ట్రెండీ కట్ అవుట్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు, సమ్మర్ కి బెస్ట్..!

woman-life May 19 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
Telugu

డీప్ వీనెక్ బ్లౌజు..

సమ్మర్ లో చీర కట్టుకున్నా ట్రెండీగా కనిపించాలంటే ఈ డీప్ వి నెక్ బ్లౌజు ట్రై చేయాల్సిందే. ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ కి డీప్ నెక్ ఇచ్చి, కింద కట్ స్ట్రాప్ ఇస్తే.. లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: pinterest
Telugu

సెమీ సర్కిల్ కట్ బ్లౌజ్

ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్‌లో యూనిక్ లుక్ కావాలంటే సెమీ సర్కిల్ కట్ డిజైన్ ఎంచుకోండి. ఇది చూడటానికి చాలా ఎలిగెంట్‌గా ఉంటుంది. మీరు కూడా చీరలో అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: pinterest
Telugu

సర్కిల్ కట్ బ్యాక్ బ్లౌజ్ డిజైన్

ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్‌కు సర్కిల్ కట్ డిజైన్ జోడిస్తే ఫ్యాన్సీ లుక్ వస్తుంది. ఇలాంటి బ్లౌజ్‌లకు ఫుల్ స్లీవ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి.
Image credits: pinterest
Telugu

బటర్‌ఫ్లై కట్ బ్లౌజ్

సమ్మర్ పార్టీలో మీరు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలవాలంటే.. ఈ బటర్‌ఫ్లై షేప్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయొచ్చు. లెహెంగా లేదా చీరపైకి ఈ మెరిసే బ్లౌజ్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

బ్యాక్‌లెస్ డోరీ బ్లౌజ్

ఈ బ్యాక్‌లెస్ డోరీ బ్లౌజ్‌కు ముందు వైపు డీప్ వి నెక్ ఉంది. వేసవి పార్టీలకు ఇలాంటి బ్లౌజ్‌లు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
Image credits: instagram
Telugu

బ్యాక్ బో బ్లౌజ్

వెల్వెట్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో బ్యాక్ బో బ్లౌజ్ డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. ఇలాంటి బ్లౌజ్‌లు ప్లెయిన్‌గా ఉంటేనే చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
Image credits: instagram

Hair Chains:హెయిర్ స్టైల్స్ అవసరమే లేదు..ఈ హెయిర్ చైన్స్ తో రాయల్ లుక్

Earrings: హగ్గీ ఇయర్ రింగ్స్.. ఆఫీసుకు వెళ్లే వారికి బెస్ట్ ఆప్షన్

Bangles: బడ్జెట్ లో అదిరిపోయే వెండి గాజులు.. ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే

Moisturizer: ఆరోగ్యమైన, మెరిసే చర్మం కావాలంటే మీ మాయిశ్చరైజర్ ను ఇలా ఎంచుకోండి