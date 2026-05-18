Telugu

బరువు తగ్గడానికి సహాయపడే నేచురల్ డ్రింక్స్ ఇవిగో!

life May 18 2026
Author: Kavitha G Image Credits:social media
గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో క్యాటెచిన్స్, కెఫిన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జీవక్రియను వేగవంతం చేసి, శరీరంలోని కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
బ్లాక్ కాఫీ

బ్లాక్ కాఫీలో ఉండే కెఫిన్ జీవక్రియ రేటును పెంచుతుంది. తద్వారా శరీరంలో పేరుకుపోయిన అదనపు కొవ్వును తగ్గించడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty
అల్లం - నిమ్మరసం

అల్లం, నిమ్మరసం కలిపిన నీటిని తాగడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. జీర్ణక్రియ కూడా మెరుగుపడుతుంది.
Image credits: Social Media
యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్

ఒక గ్లాసు నీటిలో యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలుపుకొని తాగితే ఆకలి తగ్గుతుంది. అంతేకాదు, ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
అల్లం టీ

అల్లం టీ జీవక్రియను పెంచుతుంది. ఇది ఎక్కువ కేలరీలు ఖర్చయ్యేలా చేస్తుంది. అలాగే కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువగా తినకుండా చేస్తుంది.
Image credits: Getty
పుదీనా నీళ్లు

పుదీనా నీళ్లలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది బరువు తగ్గడానికి ఒక మంచి ఆప్షన్. శరీరాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది.

Image credits: Freepik

