Love Goa: విదేశీయులు గోవాను ఎందుకు ఇష్టపడతారో తెలుసా.? 7 కారణాలు ఇవే
Love Goa: గోవాకు కేవలం భారతీయులే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నుంచి విదేశీ పర్యాటకులు కూడా వస్తుంటారు. ఇంతకీ విదేశీయులను ఆకర్షించేంత ప్రత్యేకత గోవాలో ఏం ఉంది.? ఇందుకు గల 7 కారణాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అందరికీ సరిపోయే బీచ్లు
గోవా బీచ్లు ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధి పొందాయి. పార్టీలు, హడావిడి ఇష్టపడేవారికి నార్త్ గోవాలోని బాగా, అంజునా బీచ్లు బాగా నచ్చుతాయి. ప్రశాంతంగా ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలనుకునేవారికి సౌత్ గోవాలోని పలోలం, అగొండా వంటి బీచ్లు ఉత్తమ ఎంపిక. ప్రతి ఒక్కరి అభిరుచికి తగ్గ బీచ్లు ఇక్కడ లభిస్తాయి.
నైట్లైఫ్, పార్టీ కల్చర్
గోవా నైట్లైఫ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బీచ్ పార్టీలు, క్లబ్లు, సైలెంట్ డిస్కోలు, సన్సెట్ బార్స్ అన్నీ కలిసి గోవాను పార్టీ లవర్స్కు స్వర్గంలా మారుస్తాయి. హిప్పీ కాలం నుంచి వచ్చిన ట్రాన్స్ మ్యూజిక్ కల్చర్ ఇప్పటికీ విదేశీయులను ఆకర్షిస్తోంది.
ఇండో-పోర్చుగీస్ సంస్కృతి ప్రత్యేకత
గోవా కల్చర్ ఇతర రాష్ట్రాల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. పోర్చుగీస్ ప్రభావంతో ఏర్పడిన పాత ఇళ్లు, చర్చిలు, వీధులు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫీలింగ్ ఇస్తాయి. భారతీయ, యూరోపియన్ కల్చర్ మిళితం గోవాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా చెప్పొచ్చు.
తక్కువ ఖర్చులో లగ్జరీ అనుభవం
ఇతర విదేశీ టూరిస్ట్ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే గోవాలో ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది. మంచి హోటల్స్, బీచ్ స్టేలు, స్పా, ఫుడ్ వంటివన్నీ తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. అందుకే ఎక్కువ రోజులు గడపాలనుకునే విదేశీయులకు ఇది మంచి ఎంపిక.
రుచికరమైన ఫుడ్, సీఫుడ్ స్పెషాలిటీ
గోవా ఫుడ్ కూడా ప్రధాన ఆకర్షణ. తాజా చేపలు, రొయ్యలు, స్పైసీ కర్రీలు, పోర్చుగీస్ స్టైల్ వంటలు విదేశీయులకు బాగా నచ్చుతాయి. అంతేకాదు, ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ కూడా అందుబాటులో ఉండటం వల్ల ప్రపంచ రుచులను ఒకే చోట ఆస్వాదించవచ్చు.
వెల్నెస్, యోగా, రిలాక్స్ లైఫ్స్టైల్
గోవాలో “సుసెగాద్” అనే స్లో లైఫ్ స్టైల్ ఉంది. ఇది ఒత్తిడి లేని జీవనశైలిని సూచిస్తుంది. యోగా, మెడిటేషన్, ఆయుర్వేద స్పా వంటి సేవలు గోవాను వెల్నెస్ డెస్టినేషన్గా మార్చాయి. ప్రశాంతంగా గడపాలనుకునే వారికి ఇది బాగా నచ్చుతుంది.
అడ్వెంచర్, నేచర్ అనుభవాలు
గోవా కేవలం బీచ్లకే పరిమితం కాదు. స్కూబా డైవింగ్, సర్ఫింగ్, పారాసైలింగ్, డాల్ఫిన్ వాచ్ింగ్ వంటి అడ్వెంచర్ కార్యకలాపాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే జలపాతాలు, అటవీ ప్రాంతాలు, స్పైస్ ఫార్మ్స్ వంటి ప్రదేశాలు టూరిస్టులకు కొత్త అనుభవాన్ని ఇస్తాయి.