Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ పొడి చిటికెడు వేసుకుని తాగండి చాలు, షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది
Buttermilk: మజ్జిగ వేసవిలో తాగాల్సిన పానీయం. ఇది సహజసిద్ధమైన ప్రోబయోటిక్ డ్రింక్. ఇక డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఒక వరమనే చెప్పాలి. అయితే మజ్జిగలో చిటికెడు జీలకర్ర పొడి వేసుకుని తాగారంటే షుగర్ అదుపులో ఉండడం ఖాయం.
మజ్జింగ్ ఎందుకు తాగాలి?
వేసవిలో తాగాల్సిన ముఖ్యమైన పానీయాల్లో మజ్జిగ ఒకటి. మజ్జిగ తాగితే చురుకుదనం వస్తుంది, ఒళ్లు చల్లగా మారుతుంది. అందుకే రోజుకో గ్లాసు మజ్జిగా తాగితే మంచిదని చెబుతారు. అయితే ఇప్పుడు డయాబెటిస్ కు కూడా ఇది చెక్ పెడుతుందని చెబుతున్నారు వైద్యులు. మారిన జీవనశైలి, ఒత్తిడి, తప్పుడు ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల డయాబెటిస్ (మధుమేహం) ఎక్కువ మంది వస్తోంది. షుగర్ వ్యాధి ఒకసారి వస్తే పూర్తిగా నయం చేయడం కష్టం. ఇలాంటి సమయంలో మజ్జిగ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
ఈ పొడి వేసుకోండి
మజ్జిగ సహజసిద్ధమైన ప్రోబయోటిక్ డ్రింక్. ఇందులో కేలరీలు, కొవ్వు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ఎంతైనా తాగవచ్చు. కేవలం మజ్జిగ తాగడం కంటే, అందులో చిటికెడు జీలకర్ర పొడి కలిపి తాగితే ఎంతో మంచిది. జీలకర్ర కేవలం వంటలకు రుచినిచ్చే మసాలా దినుసు మాత్రమే కాదు, ఇది ఔషధాలు కలిగిన పదార్థం. జీలకర్రలో ప్రోటీన్, కాల్షియం, జింక్, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, కె, ఇ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. పరిశోధనల ప్రకారం, జీలకర్రలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తాయని కూడా తేలింది.
ప్రతిరోజూ ఉదయం
ప్రతిరోజూ ఉదయం లేచిన తరువాత ఒక గ్లాసు తాజా మజ్జిగలో అర టీస్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర పొడిని కలిపి తాగడం అలవాటు చేసుకోండి. వీలైతే, జీలకర్రను కొద్దిగా నమిలి తింటే ఇంకా మంచిది. ఈ డ్రింక్ కేవలం షుగర్ను కంట్రోల్ చేయడమే కాకుండా, శరీరంలోని అదనపు బరువును కూడా తగ్గిస్తుంది. డయాబెటిస్, ఊబకాయం రెండూ ఉన్నవారికి ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది.
అనేక రకాలుగా మేలు
మజ్జిగలో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ జీర్ణక్రియను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మజ్జిగలో ఉండే పొటాషియం.. కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటును (BP) కంట్రోల్లో ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. మజ్జిగలో కాల్షియం, ఫాస్పరస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇది ఎముకలను బలోపేతం చేస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో గాయాలు త్వరగా మానవు. మజ్జిగలో ఉండే జింక్ (Zinc) గాయాలు త్వరగా నయం కావడానికి తోడ్పడుతుంది.