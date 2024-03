తరచూ పీడకలలు వస్తున్నాయా..? కారణం ఇదే కావచ్చు..!

పీడకలలు నిద్రకు భంగం కలిగిస్తే, నిద్ర లేచిన తర్వాత కూడా జ్ఞాపకాలు వారిని వెంటాడతాయి. కానీ మనలో చాలా మంది దీనిని విస్మరిస్తారు లేదా మూఢనమ్మకాలతో సమానం గా భావిస్తారు.

పడుకుంటే కలలు చాలా మందికి వస్తూ ఉంటాయి. అందులో కొన్ని మంచి కలలూ ఉంటాయి.. కొన్ని పీడ కలలూ ఉంటాయి. అయితే... కొందరికి రోజూ ఏదో ఒక పీడ కల వస్తూ ఉంటుంది. ఆ కలలు చాలా మందిని భయపెడుతూ ఉంటాయి. కలలకు అర్థమేంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మరి కొందరు.. కలే కదా.. నిజం కాదు కదా అని తేలికగా తీసుకుంటారు.



కానీ.. రెగ్యులర్ గా పీడకలలు వస్తున్నాయి అంటే.. ఆలోచించాల్సిందే. దాని వెనక కారణం కూడా ఉంటుందట. పీడకలలు నిద్రకు భంగం కలిగిస్తే, నిద్ర లేచిన తర్వాత కూడా జ్ఞాపకాలు వారిని వెంటాడతాయి. కానీ మనలో చాలా మంది దీనిని విస్మరిస్తారు లేదా మూఢనమ్మకాలతో సమానం గా భావిస్తారు.

కానీ శాస్త్రీయ దృక్కోణంలో, అవి ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలకు సంకేతం. అందువల్ల, అలాంటి కలలను వదిలించుకోవడానికి, దాని అసలు కారణం గురించి తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మెంటల్ డిప్రెషన్

పీడకలలకు ప్రధాన కారణాలలో మానసిక కుంగుబాటు ఒకటి. డిప్రెషన్, స్కిజోఫ్రెనియా లేదా బైపోలార్ డిజార్డర్ వంటి నిస్పృహ స్థితిలో, ఒక వ్యక్తి తరచుగా భయపెట్టే లేదా వింత కలలు వస్తున్నాయంటే .. ఆ వ వ్యక్తి మానసిక గందరగోళానికి గురి చేస్తుందని అర్థం. దీనివల్ల డిప్రెషన్ కూడా వస్తుంది. డిప్రెషన్‌లో, ఆత్మహత్య , ఇతర ప్రమాదకరమైన ఆలోచనలు కూడా మనసులోకి వస్తూ ఉంటాయి.



డిప్రెషన్ మనస్సును కలవరపెడుతుంది. మానసిక గందరగోళం ప్రభావమే వ్యక్తి కలలలో కూడా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల, మీరు ఒక నిర్దిష్ట రకమైన కల గురించి పదేపదే భయపడితే, మీరు దాని గురించి మానసిక వైద్యుడిని (ఫిజియాట్రిస్ట్) సంప్రదించాలి. సైకియాట్రిస్ట్ మీకు కౌన్సెలింగ్ ద్వారా దీనికి అసలు కారణాన్ని చెప్పగలరు.

నిద్ర లేకపోవడం

నిద్ర లేకపోవడం (నిద్రలేమి) కారణంగా, మనస్సు గందరగోళానికి గురవుతుంది, అటువంటి పరిస్థితిలో, ఒక వ్యక్తి ఎక్కువసేపు నిద్రపోతే, అతని మనస్సులో వివిధ ఆలోచనలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ ఆలోచనలు కొన్నిసార్లు పీడకలలుగా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి మీకు చెడు కల వస్తే, మీరు చేయవలసిన మొదటి పని మీ నిద్రను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది. పీడకలలను తగ్గిస్తుంది.





వైద్య శాస్త్రం ప్రకారం, హృదయ సంబంధ సమస్యలు, పీడకలలు పరిపూరకరమైనవి. అసాధారణ హృదయ స్పందన వంటి గుండె సమస్యలు గుండెలో ఆందోళన కలిగిస్తాయి. దీని కారణంగా, నిద్రిస్తున్నప్పుడు పీడకలలు కనిపించవచ్చు. మరోవైపు, ఒక వ్యక్తికి తరచుగా భయానక కలలు వస్తే, ఆ భయం కారణంగా, గుండె కొట్టుకోవడం పెరిగి గుండెపోటు, ఇతర గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి మీకు తరచుగా పీడకలలు వస్తుంటే, తప్పకుండా మీ గుండెను చెక్ చేసుకోండి.





చెడు ఆహారపు అలవాట్లు

చెడు ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా, జీవక్రియను ప్రభావితం చేస్తుంది, ముఖ్యంగా రాత్రి పడుకునే ముందు భారీ భోజనం తినడం ద్వారా, జీవక్రియ పెరుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, హృదయ స్పందన రేటు పెరిగినప్పుడు చెడు లేదా భయానక కలలు తరచుగా సంభవిస్తాయి.

ఔషధ ప్రభావం

మెదడు , నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే యాంటీ-డిప్రెసెంట్ మాత్రలు లేదా పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి మందుల ప్రభావం వల్ల పీడకలలు సంభవించవచ్చు. ఈ ఔషధం తీసుకున్న తర్వాత ఒక వ్యక్తికి పీడకలలు రావచ్చు. అదే సమయంలో, హృదయ స్పందన రేటును ప్రభావితం చేసే ఔషధాల ఉపయోగం నిద్ర నాణ్యతను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సందర్భంలో కూడా చెడు కల వస్తుంది.



చెడు కలల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి, అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఆరోగ్యకరమైన నిద్ర. ఇందుకోసం నిర్ణీత సమయానికి నిద్రపోవడం, లేవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. డిప్రెషన్ నుండి ఉపశమనం , శాంతిని పొందడానికి యోగా ,ధ్యానం అభ్యాసం మంచిది. కాబట్టి యోగాను మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి.





నిద్రపోయే ముందు లోతైన శ్వాస వ్యాయామాలు గాఢమైన నిద్రను ప్రేరేపించడంలో సహాయపడతాయి, పీడకలల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పడుకునే ముందు ఎల్లప్పుడూ చిన్న భోజనం తీసుకోండి. పడుకునే ముందు కనీసం 2 గంటల ముందు తినడానికి ప్రయత్నించండి.



పడుకునే ముందు ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి, మీరు పుస్తకాలు చదవవచ్చు లేదా మీకు నచ్చిన పాటను వినవచ్చు. పడుకునే ముందు ఇష్టమైన కార్యకలాపాలు చేయడం వల్ల మీకు మానసిక ఉల్లాసం లభిస్తుంది, ఇది మీకు గాఢ నిద్రను పొందేందుకు సహాయపడుతుంది. వీటిని ప్రతిరోజూ పాటిస్తే ఎలాంటి చెడు కలలు రాకుండా చక్కగా నిద్రపోవచ్చు.