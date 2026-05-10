Raw Mango: వేసవిలో ఇలా పచ్చిమామిడి జ్యూస్ తాగారంటే ఎంత చలువో, వేడి చేయదు
Raw Mango: వేసవి కాలంలో పచ్చిమామిడి అధికంగా దొరుకుతుంది. దీంతో మామిడికాయలు జ్యూస్ చేసుకుని తాగితే వడదెబ్బ తగిలే అవకాశాలు చాలా తక్కువ.దీన్ని చాలా చోట్ల ఆమ్ పన్నా అని పిలుచుకుంటారు. ఇంట్లో చాలా సులువుగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు.
వేసవిలో మ్యాంగో జ్యూస్
వేసవిలో చల్లని పానీయాలు తాగితే ఎంతో హాయిగా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పచ్చి మామిడితో చేసే ఆమ్ పన్నా తాగితే శరీరం పై సానుకూల ప్రభావాలు కనిపిస్తాయి. ఈ మామిడి పన్నాలో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సి, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, సోడియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఆమ్ పన్నాతో ఆరోగ్యం
ఈ మామిడి జ్యూస్ను ఆమ్ పన్నా అని పిలుచుకుంటారు. దీన్ని తాగితే శరీరం తక్షణమే చల్లగా మారుతుంది. మండే ఎండల్లో కూడా వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. శరీరంలోని హైడ్రేషన్ సమస్య కూడా రాకుండా ఉంటుంది. అందుకే మీ ఆహారంలో ఆమ్ పన్నా ఉండేలా చూసుకోండి. ఆమ్ పన్నాలో అనేక పోషకాలు ఉన్నాయి. ఇవి పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. మలబద్ధకం, కడుపు ఉబ్బరం సమస్యలతో బాధపడే వారికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
ఆమ్ పన్నా ఇలా తయారుచేయండి
దీన్ని తయారు చేయడం చాలా సులువు. మామిడికాయ ముక్కలు, బెల్లం, పుదీనా ఆకులు, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, నల్ల ఉప్పు, మిరియాల పొడి దీనికి అవసరం. ఇప్పుడు మామిడి కాయలను కుక్కర్లో వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఉడికించిన మామిడిపై తొక్కను తీసేసి చేతితోనే మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఆ మామిడి గుజ్జు, బెల్లం పుదీనా ఆకులు, జీలకర్ర పొడి, నల్ల ఉప్పు, మిరియాల పొడి మిక్సీలో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఇది రెండు వారాల వరకు ఉంటుంది. మీకు తాగాలనిపించినప్పుడల్లా ఈ మిశ్రమాన్ని మూడు స్పూనులు గ్లాసులో వేసుకుని చల్లని నీరు కలుపుకుని తాగితే సరిపోతుంది.