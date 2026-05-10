Belly fat: గోరువెచ్చటి నీటిలో ఈ పొడిని కలుపుకున్నారంటే వేలాడుతున్న పొట్ట కొవ్వు కరిగిపోతుంది
Belly fat: బరువు తగ్గడం కష్టమైన రోజులు ఇవి. అనారోగ్య కరమైన జీవనశైలి, చెడు ఆహారపు అలవాట్లు కారణంగా ఊబకాయం సమస్యతో ఎక్కువ మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయితే బరువు సులభంగా తగ్గడానికి ఆయుర్వేద నిపుణులు సింపుల్ పద్ధతిని సూచిస్తున్నారు.
బెల్లీ ఫ్యాట్ కరిగించే ఔషధం
ఎక్కువగా పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. అప్పుడు పొట్ట వదులుగా మారి వేలాడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఆ పొట్ట కొవ్వును వదిలించుకోవాలంటే ఆయుర్వేద పద్ధతిని పాటించడంతోపాటు సరైన వ్యాయామం అవసరం. ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారం బరువు తగ్గేందుకు గ్లాసు నీటిలో అశ్వగంధ పొడిని కలుపుకొని తాగడం అలవాటు చేసుకోండి. ప్రతిరోజు పరగడుపున తాగితే వేగంగా బరువు తగ్గుతారు.
అశ్వగంధతో కొవ్వు మాయం
అశ్వగంధ సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించి నిద్ర కూడా బాగా పట్టేలా చేస్తుంది. అలాగే బరువు తగ్గడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. మనం ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు ఒక్కసారి కార్టిసాల్ హార్లోన్ల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. వాటి కారణంగా కూడా శరీరంలో కొవ్వు పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల ఆకలి కూడా అధికంగా అనిపిస్తుంది. అశ్వగంధ పొడిని తీసుకోవడం వల్ల కార్టిసాల్ చాలా వరకు నియంత్రణలోకి వస్తుంది. ఒత్తిడిలో అధికంగా తినే అలవాటు తగ్గుతుంది. అశ్వగంధలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా అధికంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల శరీరం కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కువ క్యాలరీలు బర్న్ చేయగలుగుతుంది. అలాగే శరీరంలో పేరుకున్న విషపదార్థాలను కూడా ఇది తొలగించగలదు.
ఎలా తాగాలి?
అశ్వగంధ పొడి అన్ని ఆయుర్వేద మార్కెట్లలో కూడా లభిస్తుంది. ఈ పొడిని తీసుకుని ప్రతిరోజు ఉదయం ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో అర టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి. రుచికోసం కొద్దిగా తేనె కలుపుకోవాలి. అలా గోరువెచ్చగానే తాగేయాలి. పొడి వాడడం ఇష్టం లేకపోతే ఎండిన అశ్వగంధ వేర్లను తీసుకువచ్చి రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టాలి. ఉదయమే ఆ నీటిని మరిగించి వడకట్టి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగితే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.