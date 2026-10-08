Jowar Roti: జొన్న రొట్టె తింటే నిజంగా బరువు తగ్గుతారా? ఎవరు తినకూడదో తెలుసా?
Jowar Roti: బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా? అయితే అన్నం, చపాతీకి బదులు జొన్న రొట్టె తిని చూడండి అని చాలామంది చెబుతుంటారు. కానీ జొన్న రొట్టె తింటే నిజంగానే బరువు తగ్గుతారా? ఎంత మోతాదులో తినాలి? ఎవరు తినొచ్చు? ఎవరు తినకూడదో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జొన్న రొట్టె తింటే బరువు తగ్గుతారా?
ప్రస్తుతం బరువు తగ్గాలనుకునే చాలామంది అన్నం, చపాతీకి బదులు జొన్న రొట్టెను ఎంచుకుంటున్నారు. జొన్నల్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వంటి పోషకాలు ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా వీటిని చేర్చుకోవచ్చు. కానీ జొన్న రొట్టె తింటే నిజంగా బరువు తగ్గుతారా? ఎంత తింటే మంచిది?ఎవరు తినకూడదు వంటి విషయాల గురించి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఫైబర్ ఎక్కువ
జొన్న రొట్టెలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఫైబర్ ఉన్న ఆహారం తిన్న తర్వాత కడుపు కొంతసేపు నిండుగా అనిపిస్తుంది. దాంతో తరచూ ఏదో ఒకటి తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా జొన్న రొట్టెతో పాటు కూరగాయలు, పప్పులు వంటి పోషకమైన ఆహారాలను తీసుకుంటే భోజనం సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అయితే పెద్ద రొట్టె లేదా దానితో పాటు ఎక్కువ నూనె, నెయ్యి, అధిక కేలరీల కూరలు తీసుకుంటే బరువు తగ్గడం కష్టమవుతుంది.
తగినంత ప్రోటీన్
జొన్న రొట్టెను ఎలా తింటున్నామన్నది చాలా ముఖ్యం. ఒకటి లేదా రెండు రొట్టెలతో పాటు ఎక్కువ కూరగాయలు, తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం ఒక విధానం. కానీ జొన్న రొట్టెలను ఎక్కువగా తిని, వాటితో పాటు వేయించిన పదార్థాలు, ఎక్కువ నెయ్యి లేదా అధిక కేలరీల సైడ్ డిష్లు తీసుకుంటే దానివల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం లేకపోవచ్చు.
సరైన మోతాదు
జొన్నల్లో ఫైబర్తో పాటు కొన్ని ముఖ్యమైన పోషకాలు కూడా ఉంటాయి. అయితే ఈ పోషకాలు ఒక్కటే బరువు తగ్గడానికి కారణం కావు. రోజువారీ ఆహారంలో కూరగాయలు, పండ్లు, పప్పులు, ప్రోటీన్ వనరులు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా సరైన మోతాదులో ఉండాలి. అప్పుడే బరువు తగ్గాలనుకునే లక్ష్యం చేరుకోవచ్చు.
జొన్న రొట్టె ఎవరు తినకూడదు?
సాధారణంగా ఏదైనా ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, కడుపు నొప్పి లేదా ఇతర అసౌకర్యాలు ఎదురైతే దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. అలా అనిపిస్తే జొన్న రొట్టె తినకపోవడం మంచిది. అలాగే జొన్నల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఒక్కసారిగా ఎక్కువగా తింటే జీర్ణ సమస్యలు కలగవచ్చు. కాబట్టి చూసుకొని తినడం, సరిపడా నీళ్లు తాగడం మంచిది. అలాగే అలెర్జీ, ఇప్పటికే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా ప్రత్యేక ఆహార నియమాలను పాటిస్తున్నవారు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు జొన్న రొట్టెను మందులకు ప్రత్యామ్నాయంగా భావించకూడదు. వారి వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితికి అనుగుణంగా జొన్న రొట్టె తీసుకోవడం మంచిది.