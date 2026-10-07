Telugu Saying: జుట్టున్నమ్మ ఏ కొప్పు పెట్టినా అందమే.. ఈ కాలానికి తగ్గ సామెత!
Telugu Saying: మన పెద్దలు ఎన్నో అనుభవాలను కలగలిపి సామెతల రూపంలో మనకు అందించారు. అలాంటివాటిలో ఒకటే “జుట్టున్నమ్మ ఏ కొప్పు పెట్టినా అందమే” అనే సామెత. ఈ సామెతలో దాగి ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటి? నేటి కాలానికి ఈ సామెత ఎలా వర్తిస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జుట్టున్నమ్మ ఏ కొప్పు పెట్టినా అందమే సామెత అర్థం
“జుట్టున్నమ్మ ఏ కొప్పు పెట్టినా అందమే” అనే సామెత మనకు చాలా కాలం నుంచి తెలుసు. ఈ సామెతలో “జుట్టు” అంటే డబ్బు, అవకాశం, అధికారం, పలుకుబడి, అండదండలకు ప్రతీకగా చూడవచ్చు. అవి ఉన్నవారికి జీవితంలో తప్పులు చేయడానికి కూడా కొంత వెసులుబాటు ఉంటుంది. వాళ్ల నిర్ణయాలను సమాజం త్వరగా అంగీకరిస్తుంది. అందుకే వాళ్లు పెట్టుకున్న “కొప్పు” ఏదైనా అందంగానే కనిపిస్తుందనే భావన ఈ సామెతలో కనిపిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి దగ్గర అన్ని రకాల వనరులు ఉంటే అతని తప్పులను కూడా కొంతవరకు సమర్థించే పరిస్థితి సమాజంలో కనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ సామెత ఇప్పటికీ మన జీవితాలకు బాగా సరిపోతుంది.
సామెతలో దాగి ఉన్న సత్యం
మన సమాజంలో ఒక వ్యక్తి చేసిన పని కంటే, ఆ పని చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అనేదానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక పెద్ద మనిషి ఏదైనా కొత్త పని మొదలుపెడితే దాన్ని “కొత్త ఆలోచన” అంటారు. అదే పని ఒక సాధారణ వ్యక్తి చేస్తే “అనుభవం లేకుండా చేస్తున్నాడు” అంటారు. ఒక ధనవంతుడు వ్యాపారంలో డబ్బు పెట్టి నష్టపోతే, “రిస్క్ తీసుకున్నాడు” అని మెచ్చుకుంటారు. అదే ఒక పేద లేదా మధ్యతరగతి వ్యక్తి చేస్తే “తెలివి లేక డబ్బు పోగొట్టుకున్నాడు” అంటారు. పని ఒకటే అయినా, దాన్ని చూసే దృష్టి మాత్రం మారిపోతుంది.
వారికి అవకాశాలు ఎక్కువ
డబ్బు ఉన్న వ్యక్తికి తప్పు చేయడానికి కూడా అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకసారి నష్టపోయినా మళ్లీ ప్రయత్నించడానికి అతని దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది. ఒక వ్యాపారం విఫలమైతే మరో వ్యాపారం మొదలుపెట్టవచ్చు. ఒక ఉద్యోగం పోయినా మరో అవకాశం వెతుక్కోవచ్చు. కానీ సాధారణ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తికి ఒక చిన్న తప్పు కూడా పెద్ద సమస్యగా మారవచ్చు. అతని దగ్గర రెండో అవకాశం లేకపోవచ్చు. అందుకే కొందరి వైఫల్యాలు కూడా విజయానికి మెట్లుగా కనిపిస్తాయి. మరికొందరి వైఫల్యాలు మాత్రం వారి అసమర్థతకు గుర్తులుగా మారతాయి.
స్థాయిని బట్టి అభిప్రాయం
అధికారం, పలుకుబడి ఉన్నవారి విషయంలో కూడా ఇది కనబడుతుంది. ఒక సాధారణ వ్యక్తి తన అభిప్రాయాన్ని గట్టిగా చెబితే అతన్ని మొండివాడిగా అనుకోవచ్చు. అదే మాటను ఒక ప్రభావవంతమైన వ్యక్తి చెప్తే దాన్ని ధైర్యంగా మాట్లాడటం అంటారు. ఒక సామాన్యుడు నియమాన్ని దాటితే తప్పు అంటారు. అదే పని పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి చేస్తే “అతనికి తన పని ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసు” అని కొందరు సమర్థిస్తారు. అంటే, పని కంటే దాన్ని చేసిన వ్యక్తి స్థాయి మన అభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని ఈ సామెత స్పష్టం చేస్తుంది.