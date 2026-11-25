డ్రాప్ స్టైల్ సుయీ ధాగాలో మీరు సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్ ట్రై చేయవచ్చు. డైలీ వేర్కి ఇవి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్.
ట్రయాంగిల్ డ్రాప్ సుయీ ధాగా డిజైన్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. డైలీ వేర్, ఆఫీస్ పర్పస్ కోసం వీటిని హ్యాపీగా వాడొచ్చు.
స్టైలిష్ లుక్ కావాలనుకుంటే ప్లెయిన్ బాల్ స్టైల్ సుయీ ధాగా ఇయర్రింగ్స్ కొనుక్కోవచ్చు. ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్.
పెర్ల్ సుయీ ధాగా ఇయర్రింగ్స్ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడానికి ఇందులో అద్భుతమైన ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫ్లవర్ మోడల్ లో వచ్చే సూయీధాగా చెవిపోగులు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
చిన్న పొడులతో వచ్చే సన్నని సూయీధాగా చెవిపోగులు ఎంతో చక్కగా కనిపిస్తాయి.
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