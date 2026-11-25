గుడ్డులో కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నప్పటికీ అది నేరుగా గుండెకు హాని చేయదు. మితంగా గుడ్లు తినడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
పాలు, గుడ్లు రెండూ ప్రోటీన్కు మంచి వనరులే. ఈ రెండింటినీ కలిపి తీసుకుంటే శరీరానికి సమతుల్యమైన పోషకాలు అందుతాయి.
పచ్చి గుడ్లలో 'సాల్మొనెల్లా' అనే బ్యాక్టీరియా ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కావచ్చు. కాబట్టి గుడ్లను బాగా ఉడికించి తినడమే సురక్షితం.
గుడ్లను నీటితో కడిగితే, పెంకుపై ఉండే క్రిములు సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా లోపలికి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. మరీ మురికిగా ఉంటే ఆ గుడ్లను వాడకపోవడమే మంచిది.
గుడ్డు పచ్చసొనలో విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది బరువు పెంచదు సరికదా, కడుపు నిండిన భావన కలిగించి అతిగా తినకుండా ఆపుతుంది.
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