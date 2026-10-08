Chanakya Niti: చాణక్యుడి ప్రకారం కుటుంబంలో ఎవరి మాట వినాలి? ఎవరి మాట పట్టించుకోవద్దు?
Chanakya Niti: కుటుంబంలో మన మంచి కోరేవారు కొందరైతే.. మన నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేసేవారు మరికొందరు ఉంటారు. అయితే మన జీవితంలో ఎవరి మాట వినాలి? ఎవరి సలహాను నమ్మాలి? ఎవరి మాటలను అస్సలు పట్టించుకోకూడదు? దీనిపై చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోందో ఇక్కడ చూద్దాం.
చాణక్య నీతి సూత్రాలు
కుటుంబం అనేది మన జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం. మన సంతోషం, బాధ, విజయం, కష్టాలు అన్నింటినీ ముందుగా పంచుకునేది కుటుంబ సభ్యులతోనే. అయితే ఒక కుటుంబంలో అందరి ఆలోచనలు ఒకేలా ఉండవు. కొందరు మన మంచి కోరుతూ సలహా ఇస్తే, మరికొందరు తెలియకుండానే మన నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. అందుకే కుటుంబంలో ఎవరి మాట వినాలి, ఎవరి మాటను ఎంతవరకు పట్టించుకోవాలి అనే విషయంలో వివేకం అవసరం. ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం కుటుంబంలో ఎవరి మాట వినడం మంచిదో ఇక్కడ చూద్దాం.
మీ మంచి కోరే వారి మాట
ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం.. కుటుంబంలో ఎవరైతే మీ మంచి కోరుకుంటారో వారి మాట వినడం మంచిది. ముఖ్యంగా కుటుంబ పెద్దలు మనకు ఇచ్చే సలహాలో వారి జీవితానుభవం దాగి ఉంటుంది. మనం ఒక సమస్యను ఎదుర్కొన్నప్పుడు భావోద్వేగంతో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో మన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని, ప్రశాంతంగా ఆలోచించి సలహా ఇచ్చే తల్లిదండ్రులు లేదా పెద్దల మాట వినడం మంచిది. అయితే వయసు ఎక్కువగా ఉందనే కారణంతో వారు ఇచ్చిన ప్రతి సలహాను పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. వారి మాటలోని మంచిని, పరిస్థితికి సరిపోయే అంశాన్ని గుర్తించి నిర్ణయం తీసుకోవడం ముఖ్యం.
మన తప్పును మన ముందే చెప్పగలిగే వ్యక్తులు
మనల్ని ఎప్పుడూ పొగిడేవారు నిజమైన మేలు కోరేవారే అని చెప్పలేం. కొన్నిసార్లు మన తప్పును చూపించే వ్యక్తి మనకు నచ్చకపోవచ్చు. కానీ మన లోపాలను నిజాయతీగా చెప్పి, వాటిని సరిదిద్దుకునే అవకాశం కల్పించే వ్యక్తి మన అభివృద్ధికి ఉపయోగపడతాడు. మనకు నచ్చిన మాటలు చెప్పేవారి కంటే, అవసరమైనప్పుడు నిజం చెప్పేవారి సలహా విలువైంది.
జీవిత భాగస్వామి మాట
భార్యాభర్తలు ఒకరి అభిప్రాయాలను మరొకరు గౌరవించుకున్నప్పుడు కుటుంబంలో సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాలు, పిల్లల భవిష్యత్తు, ఆరోగ్యం, కుటుంబ బాధ్యతలు వంటి విషయాల్లో ఒకరి మాట మాత్రమే కాకుండా ఇద్దరి అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మంచిది. చాణక్య నీతి ప్రకారం కుటుంబ సంబంధాల్లో పరస్పర విశ్వాసం, వివేకం, బాధ్యత వంటి లక్షణాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
ఎవరి మాటలు పట్టించుకోవద్దు?
ఎప్పుడూ ఇతరులతో పోల్చే వ్యక్తుల మాటలకు పరిమిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. నిరంతరం పోల్చడం మనలో అసంతృప్తిని పెంచుతుంది. అలాగే మన సామర్థ్యాలను అర్థం చేసుకోకుండా నిరుత్సాహపరిచే మాటలు చెప్పేవారి అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకోకూడదు. ఒకరి విమర్శ మన ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతుందా, లేక మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గించడానికా అనే విషయాన్ని ముందుగా గుర్తించాలి.
అసూయతో సలహా ఇచ్చే వారు
మనం ఏదైనా సాధించినప్పుడు అభినందించకుండా, లోపాలను మాత్రమే వెతికేవారు ఉండవచ్చు. మన ఎదుగుదలను చూసి సంతోషించకుండా నిరుత్సాహపరిచే వ్యక్తుల మాటలను గుడ్డిగా నమ్మడం మంచిది కాదు. అలాగే కుటుంబంలోని ప్రతి విషయాన్ని బయటివారితో పంచుకోవాలని ఒత్తిడి చేసే వ్యక్తుల మాటను కూడా జాగ్రత్తగా చూడాలి.
కోపంలో ఇచ్చే సలహా
కోపం మనిషి ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అందువల్ల కుటుంబంలో ఎవరో ఒకరు తీవ్ర ఆవేశంలో ఉన్నప్పుడు వారు చెప్పిన మాటను వెంటనే నిర్ణయంగా మార్చకుండా, పరిస్థితి ప్రశాంతమైన తర్వాత మరోసారి ఆలోచించాలి. అదే విధంగా మనం కూడా కోపంలో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. చాణక్య నీతి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాల్లో వివేకంతో ఆలోచించడం, పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడం, వ్యక్తి స్వభావాన్ని గమనించడం చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు.