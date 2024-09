Condoms can’t protect you : కండోమ్లు లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధులను (ఎస్టీడీలు) లేదా గర్భధారణను 100% నివారించలేవు. ప్రెగ్నెన్సీ, ఎస్టీడీలను పూర్తిగా నివారించే ఏకైక మార్గం అర‌క్షిత క‌ల‌యిక‌ల‌కు దూరంగా ఉండాల‌ని వైద్యులు చెబుతున్నారు.



Condoms can’t protect you : లైంగికంగా సంక్రమించే అంటువ్యాధుల (STIs) ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే పద్ధతుల్లో కండోమ్‌లు ఒకటి. క‌ల‌యిక‌తో గ‌ర్భం, ఇత‌ర అంటూ వ్యాధులు రాకుండా చాలా మంది ఉప‌యోగిస్తుంటారు. కండోమ్ లు క‌ల‌యిక స‌మ‌యంలో శరీర ద్రవాలు, ఇన్ఫెక్షన్‌లను ప్రసారం చేసే చర్మంతో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని నిరోధిస్తాయి.



Why you should not use flavoured condoms

అయితే, కండోమ్‌లు అనేక STIల ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి కానీ, అవి అన్ని ఇన్‌ఫెక్షన్‌లను నివారించడంలో 100% ప్రభావవంతంగా ప‌నిచేయ‌వ‌ని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కండోమ్ ల‌కు సంబంధించి అలాంటి షాకింగ్ విష‌యాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. కండోమ్ తో అసంపూర్ణ రక్షణ కండోమ్‌లు పురుషాంగాన్ని మాత్రమే కవర్ చేస్తాయి. జననేంద్రియ ప్రాంతంలోని ఇతర ప్రాంతాలను పూర్తిగా క‌వ‌ర్ చేయ‌లేవు. కాబ‌ట్టి హెర్పెస్, హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్ (HPV), సిఫిలిస్ వంటి అనేక STIలు ఈ ప్రదేశాలలో చర్మం నుండి చర్మానికి సంపర్కం ద్వారా సంక్రమించవచ్చు. అందువల్ల కండోమ్ వాడకంతో కూడా ఇన్ఫెక్షన్లు సంక్రమించే ప్రమాదం ఇప్పటికీ ఉంది.

కండోమ్ బ్రేకేజ్ లేదా స్లిప్పేజ్ క‌ల‌యిక స‌మ‌యంలో సమయంలో కండోమ్‌లు కొన్నిసార్లు బ్రేక్ అవ‌టం, జారి పోవ‌డం జ‌రుగుతుంటాయి. దీంతో వాటి నుంచి ల‌భించే రక్ష‌ణ దూరం అవుతుంది. ఇలాంటివి జ‌ర‌గ‌డానికి ప్ర‌ధాన కార‌ణాలు గ‌మ‌నిస్తే సరికాని వినియోగించ‌క‌పోవ‌డం, కొన వద్ద తగినంత ఖాళీని వదిలివేయకపోవడం లేదా రబ్బరు కండోమ్‌లతో కూడా నూనెలు లేదా లూబ్రికెంట్‌లను ఉపయోగించడంతో కండోమ్లు బ్రేక్ అవుతాయి.

condoms

ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు కండోమ్‌లు సంబంధాన్ని పరిమితం చేయడం ద్వారా ఫంగల్ ఇన్‌ఫెక్షన్ల ప్రసారాన్ని తగ్గించగలవు, కానీ, పూర్తిగా రక్షణగా ఇవ్వ‌వు. ఈస్ట్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌ల వంటి ఫంగల్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌లు కండోమ్ అడ్డంకిని అందించే ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేయగలవు, ఇది కండోమ్‌ను ఉపయోగించినప్పటికీ ప్రసారానికి దారితీస్తుంది.

లైంగికంగా చురుకైన వ్యక్తులకు, ముఖ్యంగా బహుళ భాగస్వాములతో సంబంధం ఉన్నవారికి తరచుగా పరీక్షలు చేయడం చాలా ముఖ్యం. రెగ్యులర్ టెస్టింగ్ STI లను ముందస్తుగా గుర్తించడం, చికిత్స చేయడానికి సానుకూల ఫ‌లితాలు ఇస్తుంది. ఎందుకంటే పరీక్ష లేకుండానే లైంగిక వ్యాధులు గుర్తించ‌డం సాధార‌ణంగా జ‌ర‌గ‌దు. అంటువ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించడం చాలా అవసరం. లైంగిక కార్యకలాపాలకు ముందు, తర్వాత జననేంద్రియ ప్రాంతాన్ని కడగడం, తువ్వాలు లేదా లోదుస్తుల వంటి వ్యక్తిగత వస్తువులను పంచుకోకుండా ఉండటం ముఖ్యం. లైంగిక భాగస్వాముల సంఖ్యను తగ్గించడం వలన STI లకు గురయ్యే ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. HPV, హెపటైటిస్ B వంటి నిర్దిష్ట STIలకు వ్యాక్సిన్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. టీకాలు వేయడం వల్ల ఈ ఇన్‌ఫెక్షన్‌ల నుండి రక్షణ లభిస్తుంది. సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.



Latest Videos