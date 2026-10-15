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- Shopping: ఆన్ లైన్ కంటే తక్కువ ధరకే చీరలు, కుర్తాలు.. హైదరాబాద్ లో ఈ సీక్రెట్ ప్లేస్ మీకు తెలుసా?
Shopping: ఆన్ లైన్ కంటే తక్కువ ధరకే చీరలు, కుర్తాలు.. హైదరాబాద్ లో ఈ సీక్రెట్ ప్లేస్ మీకు తెలుసా?
Shopping: డ్రెస్సులు, చీరలు తక్కువ ధరకే వస్తాయి అని ఆన్ లైన్ కొనుగోలు చేస్తున్నారా? అంతకంటే తక్కువ ధరకే మీరు దుస్తులు లభించే ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్ హైదరాబాద్ లో ఉందని తెలుసా?
అతి తక్కువ ధరకే దుస్తులు..
అమ్మాయిలకు ఎన్ని రకాల డ్రెస్సులు, చీరలు ఉన్నా కూడా.. ఇంకా షాపింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు. ముఖ్యంగా, ఈ రోజుల్లో చాలా మంది అమ్మాయిలు ఆన్ లైన్ షాపింగ్ చాలా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆన్ లైన్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఆఫర్లు, డీల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి... అక్కడే కొంటూ ఉంటారు. కానీ, ఆన్ లైన్ కంటే.. తక్కువ ధరకే.. మీకు నచ్చిన డ్రెస్సులు, చీరలు దొరికే ప్లేస్ ఒకటి హైదరాబాద్ లోనే ఉందని మీకు తెలుసా?
అదే సుల్తాన్ బజార్. కోఠి సమీపంలో ఉండే ఈ మార్కెట్లో మహిళల దుస్తులు, చీరలు, డ్రెస్ మెటీరియల్స్, కుర్తీలు, దుప్పట్టాలు, ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీస్ ఇలా ఎన్నో రకాల వస్తువులు కనిపిస్తాయి. పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ లో అధిక రేట్లు చూసి భయపడేవారికి.. ఈ ప్లేస్ మంచి గోల్డెన్ ఛాయిస్.
సుల్తాన్ బజార్ లో ఎలాంటి దుస్తులు దొరుకుతాయి..?
సుల్తాన్ బజార్ హైదరాబాద్ లోని పాత, రద్దీగా ఉండే షాపింగ్ ప్రాంతాల్లో ఒకటి. మహిళల దుస్తులు, చీరలు, డ్రెస్ మెటీరియల్స్, ఫ్యాషన్ ఆభరణాలు, బ్యాగులు వంటి వస్తువులు ఈ మార్కెట్లో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. ఇక్కడ డైలీవేర్ కి అవసరం అయ్యే కుర్తీలు, టాప్స్, లెగ్గింగ్స్, దుప్పట్టాలు, చీరలు, చూడీదార్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ వంటి వాటి కోసం షాపింగ్ చేయచ్చు. ఒకే చోట ఎక్కువ దుకాణాలు ఉంటాయి. అన్నీ తిరిగి.. ధరలు పోల్చి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇక్కడ బేరం ఆడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మీకు ఎంత బాగా బేరం ఆడటం వస్తే.. అంత తక్కువకి కొనుక్కోవచ్చు.
ధరలు ఎలా ఉంటాయి..?
సుల్తాన్ బజార్లో ధరలు దుస్తుల రకం, వస్త్ర నాణ్యత, డిజైన్, బ్రాండ్, దుకాణాన్ని బట్టి మారుతాయి. ఆన్లైన్లో లభించే షాపింగ్ గైడ్లలో సాధారణ కుర్తీలు, టాప్స్ ధరలు సుమారు రూ.200 నుంచి ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొన్నారు. డ్రెస్ మెటీరియల్స్, చీరలు మాత్రం వస్త్రం, డిజైన్ను బట్టి మరింత ఖరీదుగా ఉండొచ్చు. రూ.200 నుంచి రూ.400 నుంచే ఇక్కడ మీకు డ్రెస్సులు, చీరలు లభిస్తాయి. కేవం దుస్తులే కాదు.. హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ లాంటివి కూడా లభిస్తాయి.
మాల్స్తో పోలిస్తే ఇక్కడ చౌకగా దొరుకుతాయా?
సుల్తాన్ బజార్లో ఒకటి, రెండు దుకాణాలు తప్ప.. అన్నింట్లోనూ మీకు బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే దుస్తులు లభిస్తాయి. మీకు మాల్స్ లో దొరికే ధరలతో పోలిస్తే.. ఇక్కడ.. చాలా చౌకగానే లభిస్తాయి. ఇక్కడ షాపింగ్ చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటంటే... అనేక దుకాణాలను తిరిగి చూసి, నచ్చిన డిజైన్ను ఎంచుకుని, ధరలను పోల్చుకోవచ్చు. కొన్ని దుకాణాల్లో బేరం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మరికొన్ని దుకాణాల్లో ధరలు స్థిరంగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు ధరపై స్పష్టత తీసుకోవాలి.
తక్కువ ధరకు దుస్తులు కొనాలంటే ఈ చిట్కాలు పాటించండి
1. ఒకే షాపులో కొనుగోలు చేయకండి: ముందుగా నచ్చిన దుస్తువు ధరను తెలుసుకోండి. తర్వాత మరో రెండు మూడు దుకాణాల్లో అదే తరహా డిజైన్, నాణ్యత ఉన్న దుస్తుల ధరలను పోల్చండి.
2. వస్త్ర నాణ్యతను పరిశీలించండి: ధర తక్కువగా ఉందని వెంటనే కొనకండి. కుట్టు, బటన్లు, జిప్పులు, వస్త్రం మందం, రంగు నాణ్యతను పరిశీలించండి. చీరలు లేదా డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కొనేటప్పుడు వస్త్రం వివరాలను అడగండి.
3. బేరం చేసే ముందు ధర తెలుసుకోండి: కొన్ని దుకాణాల్లో ధరపై చర్చించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ప్రతి షాపులోనూ బేరం చేయవచ్చని అనుకోకండి. మర్యాదగా అడగడం మంచిది.
4. అవసరమైన వస్తువుల జాబితా తయారు చేసుకోండి: మార్కెట్లో చాలా రకాల వస్తువులు కనిపిస్తాయి. అవసరానికి మించి కొనకుండా ఉండేందుకు ముందుగానే బడ్జెట్ నిర్ణయించుకోండి.
5. మార్పిడి నిబంధనలు అడగండి: దుస్తులు సైజుకు సరిపోకపోతే మార్చుకోవచ్చా? లోపం ఉంటే తిరిగి తీసుకుంటారా? అనే విషయాలు బిల్లు చెల్లించే ముందే తెలుసుకోండి.
సుల్తాన్ బజార్కు ఎప్పుడు వెళ్లాలి?
సుల్తాన్ బజార్ కోఠి ప్రాంతంలో ఉండటంతో సాధారణ రోజుల్లోనూ రద్దీగా ఉంటుంది. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్లో షాపింగ్ రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రశాంతంగా దుకాణాలు తిరిగి చూడాలనుకుంటే రద్దీ తక్కువగా ఉండే సమయాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.
ఈ మార్కెట్కు వెళ్లేటప్పుడు నడవడానికి అనువైన చెప్పులు వేసుకోవడం, వస్తువులు కొనుగోలు చేసే ముందు ధరలు పోల్చడం ఉపయోగపడుతుంది. కోఠి ప్రాంతానికి ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నందున ప్రయాణాన్ని ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.